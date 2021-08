De kramp van de afwijzing

Dankzij Ankie Broekers-Knol heb ik weer eens aan mijn lang vervlogen kinderjaren teruggedacht. Een grote verdienste van haar, hoe je verder ook over haar als demissionair staatssecretaris mag denken. Broekers-Knol vond dat kinderen best bij een ver familielid, zoals een tante, neef of half-oom, konden opgroeien in plaats van bij hun ouders. Dat weten we dankzij het onthullende artikel in NRC over haar aangescherpte asielbeleid. Het ging om alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv), die in Nederland niet meer herenigd mochten worden met hun verre ouders als ze hier al familieleden hadden wonen; die moesten de zorg maar overnemen.

Hoewel Broekers-Knol zich na de nodige externe druk heeft bedacht, blijf ik zitten met de vraag: wat zou haar aanvankelijke beleid vroeger voor mij als kind hebben betekend?

Mijn ouders kwamen uit Heemstede/Haarlem, maar mijn vader moest zich voor zijn werk eerst in Nijmegen, waar ik geboren werd, en vervolgens in Venlo vestigen. Daar kon ik bij mijn ouders traditioneel opgroeien als samenwonende, onevenwichtige puber (sop).

Maar stel nu dat er toen in Nederland een burgeroorlog gaande was geweest en ik, toevallig logerend bij mijn familie in het westen, niet meer naar mijn ouders had terug gekund omdat een staatssecretaris dat verbood? Dan was ik opgevoed door oom Rigt uit Heemstede, een aardige, brave man die ik nauwelijks kende omdat de familieleden elkaar hooguit een keer per jaar bezochten. Aan zijn zoon Richard heb ik nog mijn liefde voor de popmuziek te danken, doordat hij me liet kennismaken met de songs van The Everly Brothers, die nu helaas alle twee eeuwig moeten zingen in Gods bossen.

Van sop tot amv – en dat ook nog in Heemstede. Wat zou er van mij geworden zijn? Oom Rigt was net weduwnaar geworden en had andere dingen aan zijn hoofd. Ik was daar, zonder mijn ouders, een eenzaam jongetje geworden. Lange lege zondagmiddagen, zonder de voetbalwedstrijden van VVV (Faas Wilkes!). Geen ballenjongen meer bij de superieure tennispartijen van mijn vader, meervoudig clubkampioen, jawel. Geen moeder meer die mij in bad kon doen, wat Freud daar verder ook over mocht beweren.

Ankie Broekers-Knol zou mij dat allemaal hebben afgenomen. Omdat ze lid is van een partij, de VVD, die veel te bang is geworden voor het rechtse, xenofobe radicalisme van Wilders en Baudet. De begrijpelijke bezorgdheid over misbruik van bepaalde regelingen is overgegaan in één grote kramp van botte afwijzing, waardoor alle empathie uit het beleid dreigt te verdwijnen. Want wat zou er gebeurd zijn als NRC de snode plannen níét had onthuld?

Ik zie dat Syrische jongetje uit het NRC-artikel voor me. Met zijn koffer op Schiphol. Hij wilde terug naar zijn ouders in Griekenland die niet naar Nederland mochten komen. Slotzin: „De politie bracht hem terug naar zijn oom.”

Ik moest denken aan dat mooie Amerikaanse kinderliedje, waarin een baby in slaap wordt gezongen. Reuze zoet, maar dat mag in kinderliedjes. Het eerste couplet luidt: Who’s gonna shoe your little pretty feet/ And who’s gonna glove your little hands/ And who’s gonna kiss your ruby red lips/ Mm mm mm. Het is op YouTube te vinden en de zangers zijn, ik kan het ook niet helpen... The Everly Brothers.