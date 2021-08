Call your cock Macho en kijk genderneutraal naar acteurs

De man, inmiddels eenennegentig, gromt: „Guy wants to name his cock ‘Macho’, it’s okay by me.” Je denkt: wat!? Maar dit is Clint Eastwood. En dán klopt het. In de trailer van zijn nieuwe film Cry Machozien we hem als hedendaagse cowboy bij een kampvuurtje levenslessen delen met een Mexicaanse tienerjongen. Die mag zijn geslachtsdeel van hem best ‘Macho’ noemen.

Gawie Keyser is filmjournalist. Binnenkort verschijnt zijn boek Kijken maakt gelukkig. Hoe film ons leert om beter te leven (Walburg Pers).

Vlak voordat Cry Macho bij ons uitkomt, vindt in Utrecht het Nederlands Film Festival (NFF) plaats. Daar zal men voor het eerst geen onderscheid tussen mannen en vrouwen maken bij de uitreiking van de Gouden Kalf voor beste hoofdrol en beste bijrol. Toen dit nieuws bekend werd, was het land te klein. Illustratief voor de verontwaardiging was de reactie van acteur Jeroen Krabbé op Radio 1: „Absolute, groteske flauwekul. Het is onzin.” Nog meer kritiek kwam van acteurs die erop wezen dat het besluit juist een verarming betekent wat betreft de promotie van meerdere Nederlandse speelfilms.

Subtiel en consequent

Onwillekeurig vraag ik mij af hoe Clint op deze chaos zou reageren. In zijn oeuvre onderzoekt juist hij subtiel en consequent kwesties van gender, het meest onvergetelijk in The Enforcer (1976), waarin zijn inspecteur Harry Callaghan, de ultieme macho, opgezadeld wordt met een vrouwelijke partner. Eerst is hij woedend: hoe durf jij, vrouwtje, de plaats van echte mannen in te nemen? Maar in de gevaarlijke straten van San Francisco leert Callaghan haar te respecteren.

Wat Dirty Harry zou zeggen over die genderneutrale acteer-Kalveren? Ik vermoed: „It’s okay by me.” Want Eastwood beeldt in zijn films de seksestrijd uit als een clash tussen gelijkwaardige partijen. Daarmee zou de kous af zijn. Maar ís het oké?

In een gesprek met de Volkskrant licht NFF-directeur Silvia van der Heiden het een en ander toe: „Al decennia wordt geen onderscheid gemaakt in andere categorieën: regie, scenario, camera, noem ze maar op. Hoogste tijd dat dit ook voor acteurs gaat gelden […] We willen prestaties niet op basis van man of vrouw beoordelen, maar op vakmanschap. Dit sluit aan bij het feit dat mensen niet altijd als man of vrouw aangesproken willen worden, maar als wie ze zijn.”

Wat het NFF zegt snijdt hout: acteerprestaties beoordelen op basis van vakmanschap alleen. En schrijf ik zelf niet al jaren ‘acteur’ in plaats van ‘actrice’? In mijn beleving is de vraag legitiem wie van Barbara Stanwyck of Fred MacMurray het beste speelt in Billy Wilders film noir Double Indemnity (1944). Stanwyck, dat weet iedereen. Maar héél interessant is de vraag hoe Stanwyck en MacMurray respectievelijk een vrouw en een man spelen. Juist de clash tussen de femme fatale en de foute, falende man bepaalt de film. En kun je dan niet beter afzonderlijk prijzen toekennen voor het spelen van deze botsende rollen? Door alles op een hoop te gooien, verliest het verhaal veel van zijn onweerstaanbare venijn.

Tegenargument: onze samenleving verandert. Zo staat de vraag open of we überhaupt twee strikt van elkaar gescheiden geslachten hebben. Mensen bewegen steeds meer zonder te blikken of blozen van de ene naar de andere genderidentiteit en weer terug, zowel in het echt als speels. Soms gewoon als uiting van cool. Zo zie ik vaker jongens met gelakte nagels rondlopen. ‘Verwijfd’, zeg je dan, maar dat klinkt fout en verouderd.

Boeiend is om te zien hoe deze ontwikkelingen terugkeren in de moderne populaire cultuur, vooral in superheldenfilms waar shape shifting al decennia lang aan de orde van de dag is. Tekenend hiervoor is de komende Marvel-film Eternalsvan Chloé Zhao, waarin, zo lees ik, we gaan duizelen van de genderwissels. In de comics is de figuur van Makkari bijvoorbeeld een grote, gespierde, blonde man, maar bij Zhao zal deze rol worden vertolkt door de dove, zwarte actrice Lauren Ridloff. Dat is terecht, want binair zijn de heroes nooit geweest, zelfs niet de brave Robin, sidekick van Batman

Shapeshiften

Dit alles is niets nieuws onder de zon. Mannen zijn sinds mensenheugenis aan het shape-shiften, al vanaf de Oudheid toen vrouwen niet op het toneel werden toegelaten uit angst voor hun subversieve potentie — irrationaliteit, religieuze vurigheid, seksuele passie — en mannen in drag ultieme vrouwen als Klytaemnestra en Medea speelden.

Natuurlijk, dit is de kern van het debat: vrouwen eeuwig onder de duim gehouden, en al helemaal als gaat om het vak van toneelspelen. Maar we zijn het er niettemin over eens dit afgelopen is, of moet zijn.

Dus: it’s okay by me. Eén Kalf, één Oscar. Voor de best spelende mens. Het enige waar ik bang voor ben is dat we gezapige verhalen krijgen. Waarin mannen en vrouwen niet meer botsen. Waarin mannen (maar hetzelfde argument kun je maken voor vrouwen) ervoor terugdeinzen ‘mannendingen’, die ze instinctmatig aanvoelen, al acterend te onderzoeken.

Ik ben een man. Fluïde? Niet bepaald. Maar ik zou zeggen: mannen, call your cock Macho. We zien wel waar het schip strandt.