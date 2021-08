Het is de eerste schooldag na de vakantie in regio Noord. Wat sneu, denk ik als ik langs het schoolplein loop, weken regen en nu is het stralend weer. De kinderen spelen buiten. Twee meisjes zitten op een bankje. „Juf!!”, roepen ze, „wanneer mogen we eindelijk naar binnen?”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl