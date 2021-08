Broekers-Knol (VVD) is een gevaar voor de rechtsstaat

Bijna moest staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid, VVD) naar de Tweede Kamer komen voor een spoeddebat over haar opmerkelijke beleid met betrekking tot alleenstaande minderjarige vluchtelingen. NRC meldde (22/8) dat nareisverzoeken van deze categorie van statushouders structureel worden afgewezen omdat de staatssecretaris meent dat deze vluchtelingenkinderen niet echt alleenstaand zijn. Er is namelijk altijd wel een neef, oom of tante in Nederland – of daarbuiten – te vinden waar het kind kan verblijven en dus is het kind niet (meer) alleenstaand. Nee, dat dank je de koekoek. Zo bezien is niemand alleenstaand.

Carolus Grütters is onderzoeker verbonden aan het Centrum voor Migratierecht van de Radboud Universiteit Nijmegen.

De logica achter het recht op nareis is dat de belangen van het kind het beste zijn gediend door op te groeien bij de ouders. De definitie van een alleenstaande minderjarige vreemdeling is ook klip-en-klaar: een kind dat niet onder de hoede staat van de ouders of een door de rechter als voogd aangewezen persoon. Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind is door Nederland ondertekend en impliceert dat de Nederlandse overheid bij al haar beslissingen de belangen van het kind voorop moet stellen. Maar in de praktijk gebeurt dat niet. De redenering is dan dat de belangen van het kind weliswaar zijn meegewogen maar dat het overheidsbeleid om iets anders te doen zwaarder wegen.

Bizar

De brief waarin de staatssecretaris dinsdag meldde dat het nareisbeleid zal worden gewijzigd, verdient nadere bestudering. Allereerst is dit de eerste formele erkenning dat het vigerende beleid daadwerkelijk is zoals NRC berichtte. Op zichzelf is dat al bizar. Beleid dient per definitie bekend en openbaar te zijn. Geheim beleid, en vooral geheim vreemdelingenbeleid is in Nederland in 1982 afgezworen. Tot die tijd gold de Vreemdelingencirculaire van 1966 die als ondertitel had: „uitsluitend voor ambtelijk gebruik!”. Dat ging zo ver dat de inhoud van de Vreemdelingencirculaire – de beleidsregels – ook niet bekend werd gemaakt bij de rechter. De forse kritiek op deze geheime boekhouding leverde pas in 1982 een openbare vreemdelingencirculaire op. Maar ja, dat resulteerde in interne – lees geheime – werkinstructies. En die praktijk bestaat nog steeds.

Deze staatssecretaris vindt het kennelijk geen probleem om beleid te laten uitvoeren zonder de Tweede Kamer te informeren. Zo wees zij eerder deze maand, samen met vijf Europese ambtgenoten, in een brief aan de Europese Commissie het verzoek af van de Afghaanse overheid om voorlopig geen Afghanen terug te sturen. Ook die brief werd niet gedeeld met de Tweede Kamer. De brief benadrukt dat vooral geen signaal moet worden afgegeven dat men zomaar naar Nederland kan komen, althans naar Europa.

De staatssecretaris weet dat dit onzin is. Er is geen enkele vluchteling die in de denkbeeldige reisgids naar Europa Nederland selecteert omdat de kaas lekkerder is dan in België. Een vluchteling moet noodgedwongen kiezen tussen dood of leven en amper 5 procent van alle vluchtelingen wereldwijd heeft de middelen en de mogelijkheden om in fort Europa asiel aan te vragen.

De brief van de staatssecretaris is verder op belangrijke punten simpelweg onjuist. Verwezen wordt onder meer naar een uitspraak van de Vreemdelingenkamer Zwolle waarin de hiervoor gegeven definitie van alleenstaand zou zijn ingeperkt. Die uitspraak is niet gepubliceerd en kan derhalve niet direct worden geverifieerd. Wat wel duidelijk is, is dat de definitie van alleenstaand gewoon ‘zonder ouders’ betekent. Zelfs de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vindt dat.

Waarom doet Broekers-Knol dit dan toch? Ik vermoed dat de staatssecretaris haar ultrarechtse stempel op het vreemdelingenbeleid wil drukken. Niet omdat er vluchtelingen moeten worden geweerd, maar omdat de achterban een dergelijk geluid verwacht van de VVD en dus van de staatssecretaris. Het vluchtelingenbeleid is daarmee weer een stapje dichter bij de afgrond gekomen.

Alles onder het motto: ‘Als het echt niet mag, hoor ik het wel van de rechter’

De Europese Unie kan het niet eens worden over een gemeenschappelijk beleid en dus worden pushbacks getolereerd en schreeuwt men om het hardst: „kom vooral niet”. In die bestuurscultuur opereert de staatssecretaris in strijd met het recht, onder het motto: als het echt niet mag, dan hoor ik dat wel van de rechter, maar – hoera – dan zijn we weer een paar jaar verder. Toenmalig staatssecretaris Teeven (VVD) en minister Verdonk (VVD) hebben die illegale handelwijze tot officieel beleid verheven. Broekers-Knol heeft ’m nu ook nog geheim gemaakt.

Smaad

Daarbij is het uiterst wrang dat Nidos medeplichtig wordt gemaakt. Nidos is de Nederlandse voogdij-instelling die bij wet de voogdij op zich neemt van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De staatssecretaris noemt Nidos wel drie keer om de suggestie te wekken dat daarmee innig wordt samengewerkt en vooral goedkeuring is verkregen. Niets is minder waar. Ik denk dat er stoom uit de oren van Nidos-medewerkers komt. Als ik bij Nidos zou werken dan zou ik een klacht wegens smaad overwegen.

Deze VVD-staatssecretaris is een gevaar voor de rechtsstaat en alleen daarom al moet er zo spoedig mogelijk een nieuw kabinet komen met een bewindspersoon voor vreemdelingenzaken die nu eens niet van de VVD is. Resteert de vraag waarom het beleid nu wel officieel wordt gewijzigd. Simpelweg omdat het juridisch en ook politiek niet meer haalbaar is. Maar vooral omdat het door de onthulling van NRC niet meer geheim is. Pragmatisme: het doel heiligt alle middelen.