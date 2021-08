Boek over de Epstein-zaak: perverse maar feitelijke horror

Het was Julie Brown gelukt. Op het bigboard van haar krant, het grote scherm met de meest gelezen verhalen, had haar primeur over Jeffrey Epstein het nieuws verdrongen dat daar de hele ochtend moeiteloos bovenaan had gestaan: een clickbait-stukje over een vrouw die winderig werd in een kringloopwinkel.

„Ik versloeg het scheetverhaal”, noteert Brown tevreden in Perversion of justice, haar autobiografische verslag van de zaak. De anekdote zegt iets over journalistiek, zowel over de hang naar klikcijfers als over het feit dat die toch maar mooi werd overtroffen door écht, hard nieuws. En het zegt iets over Browns onzekerheid bij haar eigen, noodlijdende krant.

Brown, veteraan van The Miami Herald, is de verslaggever die in 2017 onthulde dat de steenrijke be;egger Epstein, in Florida verdacht van misbruik van minderjarige meisjes, een ‘gouden’ regeling had kunnen treffen met Justitie en er met een vederlichte straf vanaf was gekomen. Na haar onthullingen werd hij alsnog opgepakt en vervolgd. Epstein, die zich gedroeg als een combinatie van seksverslaafde kasteelheer en keizer Nero, pleegde zelfmoord in zijn cel in New York.

Dat sinistere verhaal is om meerdere redenen eigentijds. Pedofilie en seksueel misbruik zijn het brandpunt geworden van allerlei complottheorieën, ook in Nederland. Ongetwijfeld is dat een reactie op de vrije seks die in de jaren zeventig werd gepropageerd, ook voor en met kinderen. Maar ook andere factoren spelen een rol: de sterk toegenomen sociale ongelijkheid en een groeiende afkeer van een libertijnse elite die zich van God noch gebod iets lijkt aan te trekken.

Kort voordat Brown de wandaden van Epstein aan de kaak stelde, gingen in de VS al geruchten over een „Lolita-eiland” waar elitaire politici als de Clintons kinderen zouden misbruiken – en offeren. Zulke verhalen kun je afdoen als morele paniek of extreemrechtse propaganda – wat ze ook waren. Maar de feiten over Epstein bewijzen dat er een kern van waarheid in school. Een miljardair met een privé-eiland die aan de lopende band tienermeisjes misbruikt, feesten geeft voor rijke vrienden, intussen de filantroop uithangt voor celebrity-wetenschappers en droomt van het invriezen van zijn hoofd en penis voor zijn eigen „transhumane” onsterfelijkheid.

Het klinkt als perverse horror – maar het was de werkelijkheid.

Helaas is Perversion of justice niet het boek geworden dat je over deze zaak zou willen lezen. Dat ligt niet aan Browns beschrijving van haar veldwerk. Die is feitelijk en zeker voor journalisten herkenbaar. Brown geeft aardige inkijkjes in een redactiecultuur: de spanning tussen collegialiteit en competitie, het armpje drukken met eindredactie, de Sisyphus-arbeid om bronnen te vinden, hun vertrouwen te winnen en ze on the record te krijgen.

Jammer genoeg wordt dat relaas bedorven door een rommelige chronologie (zeker voor Nederlandse lezers die niet bekend zijn met de byzantijnse Amerikaanse justitie) , maar ook door Browns neiging tot zelfbeklag, als onderbetaalde reporter van een lokale krant die de ene salariskorting na de andere moet accepteren, geen pensioen opbouwt, op reportage moet slapen in morsige motels en ook nog eens een moeilijk liefdesleven heeft. Authentiek is dat zeker, maar ze legt het er te dik bovenop, en dat leidt af van het verhaal.

Toch heeft die klaagzang ook een narratieve functie. Brown solidariseert zich zo met Epsteins slachtoffers, meestal afkomstig uit het Amerika van de gebroken gezinnen, trailer parcs en meervoudige verslavingen. Dat zegt minstens zoveel over het huidige Amerika als de breed lachende buddy-foto’s van Epstein met Bill Clinton, Donald Trump en andere leden van zijn onaantastbare ‘miljardairsclub’.

Nog een tegenvaller. Over de zaak zelf bevat Perversion of Justice geen nieuws, alleen geruchten. Zo betwijfelt Brown of Epstein zelfmoord heeft gepleegd, maar het tegendeel kan ook zij niet bewijzen.

Raadselachtig blijft eveneens de rol van sommige vrouwen die Epstein hielpen aan zijn meisjes: slachtoffers, medeplichtigen of beide? Het tweede lijkt zeker op te gaan voor Ghislaine Maxwell, dochter van de Britse mediamagnaat, die meisjes voor Epstein opviste uit winkelcentra, clubs en restaurants – en nu in de cel haar proces afwacht. Maar er waren ook‘seks-slavinnen’ die zich aan Epstein overgaven. Uit onmacht, onder dwang of verleid door zijn fortuin.

Uit het boek beklijft vooral de decadentie van een ontspoorde jet set. Epstein, opgeklommen in schimmige geldhandel, was een profiteur die, tijdens het rinkelen van zijn kassa’s, kinderen van het plebs gebruikte als wegwerpdoekjes. De vergelijking met een Romeinse keizer zou hij waarschijnlijk met trots hebben aanvaard.

Wie weet schuilt hierin ook een les over complottheorieën. Je hoort wel dat je die niet letterlijk moet nemen, maar ‘serieus’, als metaforen voor sociale zorgen. Een soort maatschappijkritiek for dummies. Maar wie weet kun je ze soms beter eerst letterlijk nemen, als gekte (zoals over 9/11) óf als paranoia waar toch feiten achter zitten. Het was tenslotte niet intellectuele duiding, maar journalistiek meters maken dat Julie K. Brown haar scoop opleverde.

Julie K. Brown: Perversion of justice. The Jeffrey Epstein Story. Harp erCollins, 448 blz. € 27 ●●●●●