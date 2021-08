Acteur Matthew McConaughey promoveert Austin tot een echte sportstad

Matthew McConaughey draagt een kikkergroen maatpak als hij op 20 juni uit de spelerstunnel komt in het Q2-stadion, het gloednieuwe onderkomen van voetbalclub Austin FC. Glimmende zonnebril, de haren in een staart. Om zijn nek bungelt een bongo. Zo een waarmee hij eind jaren negentig werd aangehouden nadat hij trommelend de nachtrust in zijn buurt had verstoord – naakt en onder invloed van marihuana. Het is een bekende anekdote uit het leven van de latere Oscar- en Golden Globe-winnaar.

Terwijl hij naar de zijde met fanatieke fans loopt, neemt de opwinding in het stadion toe. Het publiek mag hem dan in vele gedaantes voorbij hebben zien komen, als cowboy met aids (Dallas Buyers Club) of ruimtevaarder op zoek naar een bewoonbare planeet (Interstellar), in deze rol hebben ze de acteur nog niet eerder gezien. Hij begint ter hoogte van de penaltystip op zijn bongo te slaan.

„Listos!”, brult hij naar de tribune. „Verde!”, schreeuwen de supporters terug. En dat achter elkaar. Het is Spaans voor ‘Kom op groenen’. Er zitten veel Hispanics in het stadion. Precies zoals McConaughey het voor zich zag toen hij besloot in de voetbalclub uit zijn woonplaats te investeren.

De tribunes, zei hij voor het seizoen, moesten een afspiegeling vormen van de bevolking van Austin, waarvan een derde wortels heeft in Latijns-Amerika. Waarom hij geld in de Texaanse club stak? Niet alleen om goede sier te maken bij zijn voetbalgekke (Braziliaanse) vrouw en drie kinderen. Vooral om de gemeenschap iets na te laten. Zijn legacy, zoals hij het noemt.

400 miljoen euro

Austin FC is de jongste ‘franchise’ van de Major League Soccer (MLS) – de 27ste om precies te zijn, met nog drie clubs op komst. De club debuteerde in april op het hoogste niveau in de VS. Omdat het Q2-stadion toen nog niet af was, volgde eerst een reeks uitwedstrijden voordat de club op 20 juni zijn eerste thuiswedstrijd speelde tegen San Jose Earthquakes (0-0).

De acteur, met oud-wielrenner Lance Armstrong en actrice Sandra Bullock een van de bekendste inwoners van Austin, hoort bij de vijf investeerders die zich in 2019 verbonden aan de joint venture waaruit Austin FC is ontsproten. De andere vier komen uit de vastgoed- en zakenwereld. Samen legden ze omgerekend ruim vierhonderd miljoen euro in om de club van de grond te krijgen, waarvan zo’n 150 miljoen als fee voor toetreding tot de MLS.

Dit laatste is een groot verschil met profcompetities elders in de wereld. Wie in Nederland een voetbalclub opricht, moet zo ongeveer alle (amateur)niveaus doorlopen om de Eredivisie te bereiken. In de VS draait alles om potentie. Heeft de stad een stadion, liefst alleen voor voetbal? Zijn er voldoende soccerfans? Het startbedrag dient als aanbetaling voor gegarandeerde inkomsten. Clubs kunnen niet degraderen in de MLS, dus zullen ze hun predicaat ook niet verliezen.

Net als McConaughey en zijn mede-investeerders diende ook David Beckham in 2013 met succes een aanvraag in. Zijn club, Inter Miami, debuteerde vorig seizoen in de MLS. De ex-speler van onder meer Manchester United en Real Madrid liet in Florida een stadion bouwen, uitgevoerd in roze. Het logo van de club vormt een hommage aan zijn carrière. De zeven zonnestralen die erin zijn verwerkt, verwijzen naar zijn oude rugnummer. „Ik wist dat dit speciaal ging worden”, zei Beckham vorig jaar. „Ik wist dat Miami de juiste stad is.”

In Austin klonken vergelijkbare woorden. Het mag met 910.000 inwoners de hoofdstad van Texas zijn, de stad telde geen enkel sportteam op het hoogste professionele niveau. Geen NBA (basketbal), NHL (ijshockey), MLB (honkbal) of NFL (American football). Wel is Austin thuisbasis van de Texas Longhorns: American Football op collegeniveau, met een stadion dat 103.000 plekken telt.

Acteur Matthew McConaughey bij de start van het eerste seizoen van Austin FC, voor de wedstrijd tegen San Jose Earthquakes, in juni van dit jaar. Foto Gary Miller/Getty Images

Het verlangen naar meer topsport leidde al in 2013 tot de oprichting van de ‘MLS in Austin Supporters Group’. De organisatie wilde de geesten rijp maken voor voetbal in hun stad en verwelkomde binnen een mum van tijd een paar duizend leden. Hun lokroep zou jaren later worden beantwoord. Zij het na de nodige controverse.

Ook dat had te maken met de verschillen tussen de professionele sport in de VS en de rest van de wereld: het feit dat eigenaren in de grote competities een club nog wel eens naar een andere stad willen verhuizen. Met een licentie op zak hebben ze die vrijheid, vaak tot woede van de stad en fans die ze de rug toekeren.

Voorbeelden genoeg. Neem de NBA: daar verhuisden de Lakers ooit van Minneapolis naar Los Angeles, gingen de Grizzlies van Vancouver naar Memphis en trokken de Kings van Kansas City naar Sacramento. Zelfde verhaal in de andere sporten. Je moet het maar weten, dat de honkballers van de LA Dodgers oorspronkelijk uit Brooklyn komen. Vanwege gekonkel met het stadsbestuur over een nieuw stadion, viel toenmalig clubeigenaar Walter O’Malley in 1958 voor de verleidingen van Los Angeles, waar ze hem niet alleen een nieuw onderkomen beloofden, maar ook alle inkomsten die daaruit voortvloeiden. Dat kon hij in New York wel vergeten.

Controversieel is het wel. Leveren clubeigenaren zich simpelweg uit aan de hoogste bieder? Dat is in elk geval wat Anthony Precourt, een van McConaugheys mede-investeerders in Austin, werd verweten .

Flirt met de Texanen

Toen Precourt jaren geleden begon te flirten met de Texanen, was hij nog eigenaar van Columbus Crew uit Ohio, ook een club uit de MLS. Austin verwelkomde hem met open armen en Precourt dacht zijn licentie in Columbus te kunnen benutten voor een nieuw project in het zuiden. Vertaald naar Nederland: alsof FC Utrecht zou verhuizen naar Middelburg.

Woedend waren de fans van Columbus. Uit vrees dat de wortels van hun club werden doorgesneden, richtten ze een protestbeweging op, ‘Save the Crew’, en kwamen ze met een videoboodschap aan supporters in Austin. „Beste Austin (…) Meer dan 21 jaar hebben we voor onze club gejuicht. Samen. Als gemeenschap, als familie. Moeders en dochters. Vaders en zonen (…) Nu wil onze eigenaar onze club naar jullie stad verhuizen, en zet hij ons op tegen jullie. Zoals bij de Hunger Games. Wij weten hoe speciaal het is om een eigen club te hebben. Dat weten we, omdat we deze club samen hebben groot gemaakt. Jullie verdienen een voetbalclub, maar wel je eigen. Niet onze Crew.”

Uiteindelijk vertrok alleen Precourt. Hij verkocht Columbus Crew en begon in Austin van voor af aan, vergezeld door lokale zakenlui en Hollywood-ster McConaughey. Toen Austin dit jaar zijn eerste thuisduel speelde, werd Precourt nog wel herinnerd aan zijn poging Columbus Crew te verplaatsen. „Precourt is een slang”, stond op een spandoek dat achter een voorbij zwevend reclamevliegtuig hing. Afzender: The Crew.

Bij Austin FC waren ze er best content mee. Naast een Hollywoodster als pr-machine kon de club ook nog wel een rivaal gebruiken.

Sportief zit het in de eerste maanden nog niet mee. De club staat voorlaatste in de Western Conference. Alleen Houston Dynamo, ook uit Texas, staat onder Austin FC.