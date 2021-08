#151 Het Begin: verder groeien in de kunstbaarmoeder

In Nederland worden per jaar 600 kinderen te vroeg geboren. De helft van hen overlijdt. Wetenschappers werken op dit moment aan een kunstbaarmoeder om premature baby's beter verder te laten groeien. Maar hoever kunnen we gaan met het nabootsen van een moederbuik?

Host: Gemma Venhuizen

Gast: Sander Voormolen

Producer: Elze van Driel

Montage: Rosa van Toledo

