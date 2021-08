Zonnekind Lorde bezingt op haar nieuwe album de natuur

Pop Lorde Solar Power ●●●●●

Overrompelend was de uitgeklede, elektronische sound vol eigenaardige geluidjes op debuut Pure Heroine (2013). Ella Marija Lani Yelich-O’Connor, oftewel Lorde van toen pas zestien uit Takapuna, Nieuw-Zeeland, was cool, eigenzinnig en ongrijpbaar. Ook opvolger Melodrama (2017) was dwingend, edgy en fris. Haar muziek werd een blauwdruk voor een rits jonge zelfbewuste popvrouwen als Billy Eilish.

Op haar derde album maakt Lorde met producer Jack Antonoff een ommezwaai. Solar Power staat haaks op alles: een ingetogen, van zon doordrenkt gitaaralbum met veelal dromerige liedjes die leunen op fraaie koortjes, kronkelige melodieën en tussenzinnetjes – terzijdes – die ze met lage stem toevoegt. Het is haast een coming-of-age album van een voormalige kindster. Rijper kijkt ze terug op hoe het zoal is gelopen. Ze schudt een altijd door haar verfoeid maar evengoed door snel succes in de schoot geworpen glamourleven af en leidt een rustig teruggetrokken, eco-bewust leven. Kampvuurtje, ondergaande zon en bloemetjesjurken, dat werk.

Klimaatprobleem

Maar hoe levendig Lorde de zon nu ook aanroept, toch blijft grote fonkeling op dit album uit. De bron van haar zang is herkenbaar, maar de ogen van het zonnekind, zoals ze zich nu presenteert, staan eigenlijk doffer. Ze bezingt met veel respect de natuur, maar groot is haar bezorgdheid over het globale klimaatprobleem. En er is de keerzijde van haar snelle doorbraak. Zo is haar ‘California’ bitterzoet: in parlando bezingt ze hoe haar leven veranderde toen ze op haar zestiende een Grammy won – ‘Royals’ was een wereldwijde hit. En al gauw merkte ze de andere kant van faam: ‘It got hard to grow up with your cool hand around my neck.’

Graag laat ze haar verleden, dat meisje met ‘cherry black lipstick’ van toen achter zich. En ook in de opening ‘The Path’ geeft Lorde met het koortje (onder wie indie-popzangeres Phoebe Bridgers) een unisono waarschuwing af tegen het idealiseren van idolen, zeker nu influencers zoveel invloed hebben: ‘Now, if you‘re looking for a savior. Well, that’s not me.’

Dat Lorde bewust geen ‘hit-materiaal’ opnam, al zijn liedjes als ‘Mood Ring’ best catchy, is misschien ook een teken aan de wand. Al kreeg ze op het aardige ‘Secrets From a Girl (Who’s Seen It All)’ hulp van de Zweedse popzangeres Robyn. Lorde houdt het verder bij zichzelf. Solar Power is haar reset, met blote voeten in het gras.