Zelfdoding neemt toe onder jonge Japanners, maar praten erover is nog taboe

Rond middernacht verscheen een verontrustend bericht op het beeldscherm van de 22-jarige student Koki Ozara. Ik wil dood, schreef een minderjarig meisje. Ozara had die avond dienst als hulpverlener voor Ibasho Chat, de chatservice die hij zelf had ontwikkeld tijdens de pandemie. Het doel? Eenzame en suïcidale mensen een luisterend oor bieden. Bijna altijd begint een bericht met zo’n doodswens, legt Ozara uit, maar dit keer was het anders, nóg heftiger. „Het betrof een minderjarig meisje dat stelselmatig verkracht werd door haar vader. Ze was bang dat ze zwanger was”, vertelt Ozara.

De mentale gezondheid van Japanners is tijdens de pandemie achteruit gehold. Dat blijkt onder meer uit zelfmoordcijfers over vorig jaar: er waren twintigduizend zelfdodingen, een stijging van 4 procent vergeleken met 2019 en bovendien de eerste toename sinds 2011.

Hoewel het in 70 procent van de gevallen om mannen ging, valt de stijging vooral te verklaren doordat jonge vrouwen vaker uit het leven stapten. Onder 40-minners steeg hun aandeel met 25 procent en onder middelbare scholieren was er zelfs sprake van een verdubbeling. De kwetsbare positie van vrouwen op de Japanse arbeidsmarkt is een van de belangrijkste oorzaken, denken experts. Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in sectoren die hard werden getroffen door de coronamaatregelen, zoals de horeca en entertainment. Eenzaamheid en sociale isolatie liggen dan algauw op de loer, zeker in een land waar veel mensen hun identiteit ontlenen aan werk.

Stigma

Veel zorgwekkender, vindt Ozara, is het grote stigma dat in zijn land nog altijd rust op thema’s als mentale klachten, suïcide en eenzaamheid. „De overheid benadert iedere depressie of zelfmoord als een opzichzelfstaand verhaal en niet als deel van een groter maatschappelijk probleem. Hierdoor denken mensen dat ze hun eigen problemen moeten oplossen.”

Een jonge studente met wie NRC sprak en die liever anoniem blijft, haar naam is bekend bij de redactie, gaat een stap verder. „Je wordt direct opgenomen in een kliniek of je wordt naar huis gestuurd met de boodschap dat het allemaal wel meevalt – er zit weinig tussenin.”

De vrouw belandde het afgelopen jaar in een depressie, niet voor het eerst. Een paar jaar geleden werd ze aangerand, ook toen was er nauwelijks hulp, ze kon er met niemand over praten. Later deelde ze haar verhaal toch, op sociale media, maar de hoeveelheid negatieve reacties was groot. Nadat ze enkele jaren worstelde met psychische problemen, waaronder angstaanvallen, ging het beter. De pandemie veranderde echter alles, ze beleefde een terugval.

De hulpverleenster lachte om mijn klachten. We gaan toch allemaal dood, zei ze

„Ik vreesde voor het bedrijf van mijn ouders, maakte me zorgen om onze toekomst.” Ze kreeg weer angstaanvallen, maar nu ook suïcidale gedachten. Twee keer ging ze naar het ziekenhuis, maar daar werden haar klachten nooit serieus genomen. Over haar suïcidale gedachten sprak ze niet. „Dat is net alsof je een bom laat ontploffen, daar praat je niet over in Japan.” Het advies was naar huis te gaan, daar bleef het bij.

Later zou de studente verschillende hulplijnen opbellen, waaronder een die luistert naar de naam ‘Empathie’. „Echt empathisch waren zij niet. De hulpverleenster lachte mijn klachten weg, we gaan toch allemaal dood, zei ze. Ik wist niet wat ik hoorde”, vertelt ze, nog altijd verbaasd.

Het zijn dit soort ervaringen die Ozara ertoe bewogen een eigen hulporganisatie in het leven te roepen. In totaal werken er zevenhonderd hulpverleners voor Ibasho Chat die gemiddeld zo’n vijfhonderd berichten per dag beantwoorden. De organisatie is een non-profit die volledig afhankelijk is van vrijwilligers en het moet doen met donaties en subsidies van de overheid.

Liever chatten

Ozora heeft geen praktijkervaring als hulpverlener, maar hij heeft net als alle andere vrijwilligers een intensieve training gevolgd. Omdat alles online gebeurt is het makkelijk te volgen hoe de vrijwilligers te werk gaan. Professionele hulpverleners monitoren de vrijwilligers en bieden ondersteuning als dat nodig is.

Ozora claimt dat Ibasho Chat beter is toegesneden op de behoeften van Japanners dan bestaande hulpinstanties, die vaak alleen tijdens kantooruren en telefonisch bereikbaar zijn. „Zo ontdekten wij dat jongeren liever chatten, dat is veel laagdrempeliger dan bellen. We krijgen bovendien de meeste berichtjes pas na elf uur ’s avonds, daarom werken de meeste mensen laat in de avond en vanuit huis”, zegt Ozara.

Ozara pleit voor een algehele cultuurverandering, te beginnen met het Japanse onderwijs. Hij vindt dat het niet langer taboe moet zijn om met elkaar te praten over psychische gezondheid. Tot Ozara’s blijdschap besloot de Japanse regering vorige maand om vanaf volgend jaar hierover weer voorlichting te geven in het lager onderwijs.

Niet alleen scholen hebben een verantwoordelijkheid, stelt Ozara, die wijst naar de rol van media in hun berichtgeving over zelfdodingen onder beroemde Japanners. „Vorig jaar waren er twee beroemde Japanners die uit het leven stapten. Beide keren werd er gedetailleerd bericht over hoe en waar dat gebeurde.” Ozara neemt het Japanse media kwalijk dat zij onder hun berichtgeving zelden verwijzen naar hulplijnen, „terwijl dat een richtlijn is van de Wereldgezondheidsorganisatie.”

Op politiek vlak maakt Ozara zich ook hard voor bewustwording over thema’s als zelfmoord, eenzaamheid en psychische problemen. Mede dankzij zijn lobbywerk werd er in februari een minister van Eenzaamheid aangesteld. Dat is meer dan symbolisch, zegt Ozara: „We moeten erover leren praten, daar begint het mee.”

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0800-0113 of www.113.nl.