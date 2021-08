Zeker zes Amerikaanse staten weigeren miljardenschikking farmaceuten in opiatencrisis

Minstens zes Amerikaanse staten zijn niet akkoord gegaan met een schikkingsvoorstel van vier Amerikaanse farmaceuten en medicijnproducenten in de zogeheten opiatencrisis, die sinds 1999 aan honderdduizenden mensen in de Verenigde Staten het leven kostte. Dat meldt persbureau Reuters. De bedrijven hadden alle vijftig staten een voorstel gedaan ter hoogte van 26 miljard dollar (22 miljard euro) neergelegd om de meer dan drieduizend rechtsprocedures die tegen hen zijn aangespannen te beëindigen.

Georgia, New Mexico, Oklahoma, Washington en West Virginia gaan niet met het schikkingsvoorstel akkoord, terwijl New Hampshire de schikking slechts ten dele accepteert. De staten vinden dat er meer geld moet worden betaald om de berokkende schade te vergoeden. De houding van de staten Nevada en Alabama is nog onduidelijk. De overige 42 staten lijken akkoord te gaan, al ontbreekt nog officiële bevestiging.

Farmaceut Johnson & Johnson en de producenten McKesson, Cardinal Health en AmerisourceBergen zouden het overmatig gebruik van verslavende pijnstillers zoals oxycodon en fentanyl hebben gestimuleerd. Johnson & Johnson heeft 5 miljard dollar beschikbaar gesteld voor de schikking; de overige bedrijven draaien gezamenlijk op voor de resterende 21 miljard dollar.

Schikkingsvoorwaarden

Het precieze bedrag dat wordt uitgekeerd hangt af van het aantal staten dat akkoord gaat met het voorstel. Volgens de opgestelde voorwaarden voor de schikking moeten dat er 44 zijn, maar uiteindelijk bepalen de farmaceuten en producenten of er genoeg voorstanders zijn om de schikking doorgang te kunnen laten vinden. De verwachting vooraf was dat zeker veertig staten akkoord zouden gaan.

De farmaceuten hebben altijd ontkend iets fout te hebben gedaan en verwijzen naar de goedkeuring van de Amerikaanse medicijnautoriteit voor de pijnstillers. Wel betaalden ze tot nu toe al honderden miljoenen in veroordelingen en andere schikkingen in de opiatencrisis.