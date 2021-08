Walmart beweegt nog meer richting Amazon en wordt nu ook bezorgdienst

Na winkelketen en internetmarktplaats wordt het Amerikaanse Walmart nu ook bezorgdienst. In een poging onlineconcurrent Amazon bij te houden, kondigde het concern dinsdag de nieuwe bedrijfstak GoLocal aan. Daarmee kunnen andere winkeliers en fabrikanten in de Verenigde Staten straks tegen vergoeding gebruikmaken van de logistiek van ’s werelds grootste winkelketen.

GoLocal is volgens Tom Ward, bij Walmart verantwoordelijk voor de bezorging aan de consument, een ‘white-labeldienst’. Dat wil zeggen dat bij derden bestelde producten weliswaar via de logistieke centra van Walmart naar de klant gaan, maar er niet uitzien als pakketjes van deze winkelgigant. De consument bestelt rechtstreeks bij de verkoper, en bestellingen worden bezorgd in verpakkingen van de afzender. Het is voor gebruikers van GoLocal zelfs mogelijk de bestelauto’s van Walmart van hun eigen logo te laten voorzien.

Het nieuwste initiatief verschilt daarmee duidelijk van Walmart Marketplace, de internetmarktplaats die het bedrijf al in 2009 begon. Daar kunnen grote en kleine winkeliers hun spullen aanbieden onder de vlag van Walmart, zoals dat ook kan bij Amazon en in Nederland bij bol.com, en is de afhandeling van de verkoop grotendeels in handen van het Amerikaanse concern. Bij GoLocal „staat het merk van onze gebruikers centraal”, aldus Ward tegenover Amerikaanse media.

Flexibiliteit staat daarbij voorop, stelt het bedrijf. GoLocal is er voor verkopers van groot tot klein: een lokale bakkerij, maar ook een landelijke autohandelaar die onderdelen verkoopt. De bezorging kan binnen een paar uur, maar ook twee dagen duren. Tarieven daarvoor zullen per geval verschillen, aldus Ward.

Tegen The Wall Street Journal benadrukte de Walmart-directeur dat de bezorgdienst ook beschikbaar is in buitenwijken en op het platteland, „waar andere bezorgdiensten moeite hebben” om te komen. GoLocal gaat over een paar maanden officieel van start. Met „een aantal” winkeliers zijn volgens het bedrijf al contracten gesloten. Walmart wilde niet zeggen hoeveel en met wie.

Grootste winkelbedrijf ter wereld

Met de lancering van GoLocal hoopt Walmart een nieuwe inkomstenbron aan te boren. De supermarkt- en warenhuisketen staat al sinds de jaren negentig te boek als het grootste winkelbedrijf ter wereld, met zo’n 10.500 filialen en 2,3 miljoen werknemers. Die positie komt onder druk nu consumenten hun aankopen vaker online doen, een ontwikkeling die de coronapandemie alleen maar versnelde.

Vorige week meldde The New York Times zelfs dat Walmart al zou zijn ingehaald door Amazon. Op grond van berekeningen van analisten schreef de krant dat consumenten in de twaalf maanden tot aan eind juni meer geld uitgaven in het webwinkelbedrijf van Jeff Bezos (610 miljard dollar, omgerekend 520 miljard euro) dan bij Walmart (566 miljard dollar).

In door de bedrijven zelf gerapporteerde omzetcijfers is die kentering nog niet zichtbaar, en is Walmart nog altijd beduidend groter. Maar dat komt doordat Amazon in zijn cijfers omzet van anderen via het platform niet meerekent – alleen de commissie die het erover verdient. Volgens de analisten zou de totale verkoop via Amazon in een jaar met 200 miljard zijn toegenomen. De omzet van Walmart steeg in diezelfde periode met 24 miljard.

Dat Walmart online een flinke achterstand op Amazon te overbruggen heeft, blijkt ook uit andere cijfers. Bij de Marketplace van Walmart zijn 70.000 verkopers aangesloten, die meer dan 75 miljoen producten aanbieden. Het platform van Amazon wordt naar schatting gebruikt door 2 miljoen verkopers, die meer dan 350 miljoen producten verkopen – niet alleen in de VS, maar ook daarbuiten.

Walmart legt zich daar niet zomaar bij neer. Zo probeert het concern verkopers bij Amazon te lokken door aanmerkelijk lagere verkooptarieven te rekenen. Ook kondigde Walmart vorige maand samenwerking met softwarebedrijf Adobe aan: samen gaan ze de technologie die het winkelconcern gebruikt voor internetverkoop ook aanbieden aan winkeliers die de marktplaats van Walmart gebruiken.

Dagelijkse boodschappen

Waar dit concern nieuwe pogingen doet te verdienen aan verkoop via internet, bewandelt Amazon juist de andere weg. Het internetbedrijf kocht vier jaar geleden al de Amerikaanse supermarktketen Whole Foods, om ook een positie te krijgen op de markt voor dagelijkse boodschappen. Daarnaast opende Amazon de laatste jaren ruim twintig boekwinkels in de VS.

Het gerucht gaat nu zelfs dat Bezos’ bedrijf overweegt uit te breiden naar het soort winkels dat het meest te lijden had onder de opkomst van de webwinkelgigant: warenhuizen. The Wall Street Journal meldde eind vorige week op basis van bronnen dat Amazon kijkt naar filialen in de staten Ohio en California, om daarna verder uit te breiden. In die warenhuizen zou het bedrijf zich willen toeleggen op de verkoop van producten van eigen merken van Amazon.

GoLocal is een nieuw signaal dat de twee grootste winkelbedrijven van de VS naar elkaar toe bewegen. Want ook Amazon zet de laatste maanden sterker in op de bezorging van producten die bij concurrerende websites zijn besteld, merkte zakenkrant Financial Times onlangs op. Recent begon het internetbedrijf bovendien een proef waarin verkopers op het platform hun producten kunnen laten bezorgen in verpakkingen zonder logo.