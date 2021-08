Wat zijn de opties om uit de impasse van de formatie te komen?

Op de negende dag na de zomerpauze in de formatie is informateur Mariëtte Hamer nog altijd niet in staat om een eindverslag naar de Tweede Kamer te sturen. Daarin zou ze een kansrijke opstelling moeten voorstellen voor de voorlaatste fase van de kabinetsformatie: het onderhandelen over een nieuw regeerakkoord. Achter gesloten deuren kwamen de politiek leiders van VVD, D66, CDA, PvdA en GroenLinks dinsdag opnieuw met hun secondanten langs bij Hamer. De ChristenUnie komt woensdagochtend nog op de koffie.

De buitenwereld wordt er nauwelijks iets wijzer van. Want terwijl het ongeduld op het Binnenhof toeneemt over de zo stroperige en geheimzinnige formatie van 2021, houden alle hoofdrolspelers nog steeds hun kaken op elkaar. Wat er achter de schermen wordt besproken en wat er in het onderhandelingsdocument staat dat VVD en D66 hebben geschreven, blijft vooralsnog onduidelijk. Bronnen melden aan NRC dat daarin in elk geval wordt getornd aan Artikel 23 van de Grondwet, over de vrijheid van onderwijs. Er staan ook voorstellen in over medische ethiek en emancipatie van de lhbti-gemeenschap, met name in het onderwijs.

CDA, PvdA en GroenLinks zien er genoeg aanknopingspunten in om de coalitiegesprekken te beginnen. Dat geldt niet voor Segers, die vond dat het stuk „duidelijk door twee liberale partijen is geschreven”.

Welke mogelijke adviezen voor het vervolg van de formatie zijn er over voor Hamer?

1 Onderhandelingen over links met twéé linkse partijen

Het was CDA-leider Wopke Hoekstra die het vorige week als eerste hardop zei. Om uit de impasse van de slepende formatie te komen moet „sowieso van iedereen redelijkheid” worden gevraagd, riep hij stellig. Als hij dat ook op zichzelf betrekt, zou hij zijn vaak herhaalde eis moeten loslaten dat hij niet wil onderhandelen met twéé linkse partijen. Tot nu toe vinden CDA en VVD het onbespreekbaar om met zowel de PvdA als GroenLinks te gaan praten, terwijl die twee elkaar steeds steviger zijn gaan vasthouden. Afgelopen vrijdag kondigden ze aan om voortaan met één delegatie de informatiegesprekken te gaan voeren, en met één gezamenlijke fractie ruggespraak te houden.

CDA en VVD zeiden aanvankelijk dat niet genoeg te vinden, ze beschouwen het als een doortrapte constructie om hun bezwaar tegen ‘twee keer links’ weg te nemen. Maar als de twee centrum-rechtse partijen hun bezwaar inslikken en de zeventien zetels die GroenLinks en PvdA meebrengen niet meer als een te groot links blok beschouwen, zou een onderhandeling met hen mogelijk moeten zijn.

D66-leider Sigrid Kaag en secondant Rob Jetten. Foto Bart Maat/ANP

2 Onderhandelingen over links met één linkse partij

Jesse Klaver (GroenLinks) en Lilianne Ploumen (PvdA) zitten er inmiddels zo stevig in dat ze elkaar echt niet meer uit elkaar laten spelen. Wat wél zou kunnen: dat de twee elkaar vrijwillig loslaten. Waarbij dan een van beiden zich opoffert om de impasse te doorbreken. Dit scenario spookt in elk geval bij het CDA door het hoofd. Daarin zou het eerder de PvdA zijn die zich terugtrekt om het regeren aan GroenLinks over te laten. Die laatste partij wil immers zo graag. Het was, na de mislukte formatie van 2017, een van de twee doelstellingen van de laatste verkiezingscampagne van Klaver: meeregeren. De nederlaag van 14 naar 8 zetels heeft voor de partijtop de ambitie niet gebroken.

Strategisch gezien, denkt men bij het CDA, zou het goed voor Ploumen kunnen uitpakken. Voor de PvdA valt de komende vier jaar in de oppositie wellicht meer te winnen dan met opnieuw meeregeren met VVD – dat vindt ook een groep kritische partijleden die voor de ledenraad van komende zaterdag een oproep doet om niet nóg eens met Mark Rutte te regeren. Dat laatste is onder het vorige kabinet electoraal gezien bijzonder slecht bevallen. Het historische verlies van 29 zetels zijn de sociaal-democraten nog altijd niet te boven gekomen.

3 Vierpartijenkabinet met de ChristenUnie

De afstand tussen de ChristenUnie en coalitiedeelname is sinds het laatste gesprek van partijleider Gert-Jan Segers met de informateur – dat was een week geleden – eerder groter dan kleiner geworden. Toen al was de indruk van Segers dat zijn partij „niet gewenst en niet nodig” werd gevonden door de andere partijleiders. Er zijn in de tussentijd weinig pogingen ondernomen door de andere partijleiders om daar verandering in te brengen.

Al aan het begin van de verkenningen had Segers gezegd dat hij een coalitie met zijn ChristenUnie als een van de laatste mogelijkheden beschouwde. Het startdocument van VVD en D66 versterkt dat idee. Overigens is Segers van de partijleiders die de inhoud van dat stuk kennen de enige die vindt dat het ook gedeeld moet worden met het parlement.

En nog steeds klinkt uit de ChristenUnie dat regeringsdeelname niet vanzelfsprekend is, ook niet als coalitievorming met de linkse partijen mislukt. Als dat zou gebeuren vindt de partij dat de optie om een minderheidskabinet te vormen moet worden onderzocht. Dat zou ook bijdragen aan de nieuwe bestuurscultuur waar zo’n behoefte aan was, klinkt uit de christelijke partij.

Mark Rutte (VVD) naar de onderhandelingen met informateur Hamer. Foto Bart Maat/ANP

4 Een minderheidskabinet

Maar voor een minderheidskabinet is bij de andere partijen maar weinig enthousiasme te bespeuren. Met zoveel opties voor een meerpartijencoalitie is dit een zwaktebod. In de VVD en CDA klinkt daarbij de vrees voor een instabiel kabinet. Voor elk voorstel zullen (wisselende) meerderheden moeten worden gevonden. Voor D66 is dat niet erg aantrekkelijk, omdat een meerderheid van de Tweede Kamerfracties rechts georiënteerd is. Plannen op thema’s als duurzaamheid en migratie zullen zij er lastig doorheen kunnen krijgen.