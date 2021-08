Vier musea kopen samen werk aan van Patricia Kaersenhout

Vier Nederlandse musea hebben samen het monumentale werk Guess Who’s Coming To Dinner Too? (2017-2021) van de Nederlandse kunstenaar Patricia Kaersenhout aangekocht. Het Frans Hals Museum, het Stedelijk Museum, het Centraal Museum en het Van Abbemuseum krijgen allemaal een deel van de installatie. Het kunstwerk bestaat uit vier grote tafels, elk in de vorm van een driehoek, die als losse delen kunnen worden tentoongesteld. In totaal is aan de vier tafels plaats voor zestig historische vrouwen, van koningin Nefertiti tot activist Shirley Colleen Smith.

Met Guess Who’s Coming To Dinner Too? Wil Kaersenhout (1966) de aandacht vestigen op onderbelichte verhalen uit de wereldgeschiedenis. Ze inspireerde zich hiervoor op de installatie The Dinner Party (1979) van de Amerikaanse Judy Chicago, een belangrijk kunstwerk uit de feministische kunstgeschiedenis, dat permanent staat opgesteld in het Brooklyn Museum in New York. „Een iconisch kunstwerk”, aldus Kaersenhout, maar ook een werk dat „vanuit een westerse, witte, hetero-feministische blik is gemaakt”. Daarom zitten aan haar tafel louter zwarte vrouwen en vrouwen van kleur. Zo hoopt Kaersenhout een bijdrage te leveren om „een completer en eerlijker beeld van geschiedenissen anders dan de westerse te geven”.

Lees ook dit interview met Patricia Kaersenhout: ‘Het enige wat ik wil is het verhaal iets completer maken’

De vrouwen, afkomstig uit alle delen van de wereld en uit verschillende tijdperken, worden aan tafel gesymboliseerd door glaswerk en geborduurd tafellinnen. Zij hebben gemeen dat hun verhalen geen deel uitmaken van de ‘officiële’ geschiedenis, maar veelal overgedragen zijn via legendes, mythologieën, en mondelinge overlevering.

Patricia Kaersenhouts Guess Who’s Coming to Dinner Too? bestaat uit geborduurd tafellinnen en glazen bokalen, bestemd voor zestig historische vrouwen. Foto Charlott Markus

De vier musea geven met de gezamenlijke aankoop van Guess Who’s Coming to Dinner Too? het signaal af dat zij meer onbekende, nieuwe en andere stemmen en verhalen een plek willen geven in de geschiedenis. „De tafel nodigt uit tot levendige gesprekken over racisme, het slavernijverleden en de rol van de vrouw”, zegt directeur Ann Demeester van het Frans Hals Museum. „Dit bijzondere werk verdient een plek in de kunstcanon van Nederland.”

Het kunstwerk kon worden aangekocht dankzij steun van de Vereniging Rembrandt en het Mondriaan Fonds.