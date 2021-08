Verhuurder verbiedt regenboogvlaggen in flat na brandstichting

In de studentenflat in Amsterdam-West waar vrijdag brand uitbrak, mogen voorlopig geen regenboogvlaggen worden geplaatst in de openbare ruimtes. Dat schrijft studentenhuisvester Duwo maandag aan de bewoners in een brief in handen van NRC. Bewoners die toch een vlag willen ophangen, moeten dit in hun eigen kamer doen. In een verklaring schrijft Duwo dat het gebouw alleen kon worden vrijgegeven nadat de gangen waren ontdaan van brandbare materialen, zoals vlaggen.

„Onze grootste prioriteit is om de veiligheid en rust binnen het pand terug te brengen”, schrijft Duwo in de brief aan de bewoners. De studentenhuisvester zou initiatieven van de lhbti-gemeenschap steunen, maar stelt niet het risico te willen lopen op wederom een incident „met deze vlaggen” in het pand. Daarom zijn vlaggen voorlopig verboden op de voordeuren in de gangen, in de openbare ruimtes van het pand en in de liften. Als daar wel een vlag verschijnt, zal Duwo deze weghalen.

Afgelopen vrijdag brak brand uit in het 245 woningen tellende pand aan de Krelis Louwenstraat. De politie vermoedt dat deze is aangestoken met een anti-lhbti-motief. Volgens bewoners zijn de afgelopen tijd regelmatig regenboogvlaggen aangestoken. Daarnaast werd in mei een Vietnamese vlag besmeurd met een hakenkruis.

