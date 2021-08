Van Hove bewerkt roman Marieke Lucas Rijneveld

Regisseur Ivo van Hove maakt een toneelbewerking van de tweede roman van Marieke Lucas Rijneveld. Mijn lieve gunsteling moet in het seizoen 22/23 in Amsterdam in première gaan bij Internationaal Theater Amsterdam (ITA). Dat heeft het gezelschap bekendgemaakt.

Van Hove las Rijnevelds roman op de dag van verschijning. „Ik ben een fan”, zegt hij telefonisch. „Al van het vorige boek: De avond is ongemak. Dat heb ik gulzig uitgelezen. Vanaf de eerste zinnen was ik in de ban. Zij behoort tot de schrijvers die het persoonlijke voor iedereen toegankelijk weten te maken.”

Obsessie

Mijn lieve gunsteling is het verhaal van een 49-jarige veearts en zijn ‘uitverkorene’, de 14-jarige dochter van een boer. Tijdens een hete zomer zoeken ze toenadering en ontwikkelen ze een obsessieve fascinatie voor elkaar. Van Hove noemt zichzelf een kind van het platteland en voelt affiniteit met de boerengemeenschappen, waar Rijnevelds boeken gesitueerd zijn.

„Dat meisje van veertien, dat schommelt tussen jongen en meisje, zoals ze zegt, wil weg, maar heeft ook moeite met afscheid nemen. Die thematiek ligt me na aan het hart.”

De liefde tussen een oudere man en minderjarig meisje is een heikel onderwerp. Van Hove: „Het is geweldig dat iemand in Nederland over zo’n verboden relatie op zo’n ongelooflijke subtiele manier kan én durft te schrijven. Het obsessieve karakter van die relatie zit ook verwerkt in de meanderende gevoels- en gedachtenstromen. Dat typeert een groot schrijver.”

Van Hove wil van de alleenspraak van de man een dialoog maken en meerdere personages opvoeren. „Maar die meanderende zinnen wil ik behouden.”

Het idee om toneel van dit boek te maken was er meteen, zegt Van Hove. „Al op de eerste pagina nam ik er een potloodje bij en begon aantekeningen te maken. Dat had ik ook toen ik The Fountainhead las.”

De koe kan nooit te veel in de spotlights staan Marieke Lucas Rijneveld schrijver

Rijneveld is opgetogen en laat weten er alle vertrouwen in te hebben dat „grootmeester Ivo” een „wonderschone bewerking” van haar roman gaat maken. Ze zag hem voor het eerst bij Zomergasten, twee jaar geleden, mailt ze.

„Ik was meteen onder de indruk van zijn manier van kijken, hoe hij vertelde en van de begeestering voor zijn werk en de liefde voor literatuur. Hij is enorm gedreven en vurig in zijn werk, en ik denk dat we dat ook delen met elkaar: de liefde voor de verbeelding, voor taal en de fascinatie om iets te doorgronden.”

Geen eisen

Rijneveld stelt geen eisen aan de bewerking, maar na een gesprek met Van Hove denkt ze op één lijn te zitten wat betreft het verhaal en de taal. „In Mijn lieve gunsteling is de taal zo belangrijk, het is ook een soort viering van het woord, en dat kan ook op het toneel.” Ook ‘de verboden relatie’ acht ze in goede handen. „Het verhaal draait om de verboden liefde, om twee mensen die een macabere dans met elkaar uitvoeren. Als dat gewijzigd wordt, dan is het verhaal weg. Het thema liefde – in al zijn facetten – is ook datgene wat Ivo fascineert. Dus dat zal niet veranderen. Weliswaar wordt het wel lastig voor Ivo om in te breken in het verhaal – ik heb daar geen ruimte voor gelaten, de taal zit zo dichtgemetseld.”

Ook voelt zij verwantschap. „Ivo kent de geur van koeienpoep, de geur van kuilgras, en weet hoe het leven daar is. Dat maakt dat hij zich nog beter kan verplaatsen in de vertaling van mijn boek naar het toneel en dat hij de bewegingen van de personages en hun dromen en verlangens kan verstaan.”

In zijn regie van Het begeren onder de olmen (1992) bracht Van Hove acht echte koeien op het toneel. Komen die er weer? Van Hove lacht. „Ik heb al veel dieren op het toneel gezet. Maar ik ben er nog niet uit.” Rijneveld: „Ik zou dat prachtig vinden. De koe kan nooit te veel in de spotlights staan.”