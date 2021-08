Toch een koele woning bij 35° Celsius

Het eerste huisje dat we bezichtigen heeft een wonderlijke uitbouw op het zuiden. Een glazen kas. De ramen staan, via een ijzeren mechaniek, omhoog geklapt. „Om de warme lucht weg te ventileren”, zegt Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar klimaatontwerp en duurzaamheid aan de TU Delft. Hij vertelt dat de kas werkt als een buffer die je kunt reguleren. „In de zomer warmt het in huis daardoor minder op.”

In een uithoek van de Delftse campus wandelen we met z’n drieën – behalve Van den Dobbelsteen ook nog Nikki de Zeeuw, masterstudent architectuur – over het terrein van The Green Village. Hier wordt geëxperimenteerd met de bouw van huizen die duurzaam zijn, en beter aangepast aan hitte. Want daar krijgt Nederland, als gevolg van klimaatverandering, steeds meer mee te maken. In 2019 kwam de temperatuur in ons land voor het eerst sinds de waarnemingen boven de 40 graden Celsius. En dit jaar kwamen de eerste zomerse dagen met tropische temperaturen al half juni. Uitzonderlijk vroeg.

Maar de woningbouw in Nederland is nog totaal niet ingespeeld op die verandering, zegt Van den Dobbelsteen. „Het is tijd voor nieuwe architectuur.” De Zeeuw knikt instemmend. „We houden van grote ramen”, zegt ze. Maar die hebben geen luiken, lamellen, of andere zonwering aan de buitenkant, zoals in Zuid-Europa, waar ze de hitte beter weten buiten te houden. En Nederlanders zetten hun ramen graag open. Ook in de zomer, als de buitentemperatuur hoog is. Van den Dobbelsteen: „Niet heel verstandig.” Er komt zo veel warmte de woning binnen. „De constructie warmt op en die krijg je niet snel meer afgekoeld.”

Het huisje waar we nu voor staan is geënt op een bestaand, naoorlogs arbeidershuisje in Honselersdijk. Van dit soort rijtjeshuizen telt Nederland er zo’n 1,4 miljoen, bijna een vijfde van het totale woningbestand. In dit geval zijn er allerlei aanpassingen doorgevoerd. De noordzijde heeft een dik pakket isolatie gekregen, en aan de zuidzijde is de spouw geïsoleerd. Het huis is omgeven door planten en struiken. Het dak van de kas bestaat uit transparante zonnepanelen. „Die wekken niet alleen stroom op, maar geven ook wat schaduw”, zegt Van den Dobbelsteen. Hij wijst omhoog. De warme lucht die in de kas opstijgt voert langs een waterhoudende collector onder het dak. Het water wordt opgewarmd tot 55°C, te gebruiken voor de kraan, de douche, of voor verwarming. Is die temperatuur niet aan de lage kant? „Dankzij de isolatie is het genoeg om de woning te kunnen verwarmen met de oude radiatoren. Dat scheelt een lastige verbouwing.”

Met dit huis dong een team van de TU Delft in 2014 mee in een internationale academische wedstrijd, de solar decathlon. De wedstrijd draait om het ontwerpen en bouwen van een betaalbare, aangename, energie-efficiënte en klimaatvriendelijke woning. In 2014 werd het Delftse team derde. Bij de tweede aflevering van de wedstrijd, in 2019, werd het tweede. Als uitgangspunt koos het team toen een deel van een kantoortoren. We lopen ernaar toe.

Het is een grijszwart, vierkant gebouw, en telt één verdieping. Van den Dobbelsteen vertelt dat het is geënt op de in 1975 gebouwde Marconitorens in Rotterdam – inmiddels omgedoopt tot de Lee Towers. De grote ramen zijn af te dekken met zonwering, zegt Van den Dobbelsteen, en hij wijst naar zwarte, verplaatsbare schermen. Om de ramen heen zitten grijze en groene vierkante platen. Het zijn zonnepanelen. Tussen de ramen loopt een glazen kolom. Daarachter bevinden zich speciale zonnepanelen, die ook warmte produceren. Achter de panelen lopen koperen buizen. Van den Dobbelsteen wijst: „Daar zie je er een stukje van.” Door de buizen loopt koud water dat opwarmt als het langs de hete zonnepanelen stroomt. De panelen koelen daardoor af, en blijven beter werken. In de gebouw zijn ook phase change materials toegepast, vertelt Van den Dobbelsteen. Die nemen warmte op, of geven het af, totdat ze van fase (respectievelijk van vast naar vloeibaar, of andersom) veranderen. „Tijdens de solar decathlon heeft dit pand twee weken in Hongarije gestaan, waar het toen 35 graden Celsius was. We kregen de woning prima gekoeld.”

Met De Zeeuw loop ik een trap op aan de achterkant van het pand. We kijken door een raam, en zien een muur met planten. Ze zijn bruin en slap. „Dat was bijna een tropisch bos”, zegt De Zeeuw. Normaal zou zo’n plantenmuur ook koeling geven, zegt ze. „Maar door corona is er al bijna een jaar niemand binnen geweest.”

De Zeeuw klapt haar laptop open, en begint te vertellen over het ontwerp waar ze nu, met een team, aan werkt. Het wordt de inzending voor de volgende aflevering van de solar decathlon, die volgend jaar in Wuppertal plaatsvindt. Het ontwerp is gebaseerd op een portiekflat in Den Haag. Van zulke woningen zijn er in Nederland zo’n 850.000, vertelt ze. „Ze kunnen heel heet worden. En ze zijn niet altijd waterdicht, waardoor je schimmelvorming krijgt.” , zegt De Zeeuw. In het ontwerp heeft elke verdieping van de flat een galerij gekregen. „Die geeft veel schaduw aan de verdieping eronder.” Op de galerijen staat veel groen. Voor de ramen hangen lamellen. De woningen op de benedenverdieping zijn veranderd in gemeenschappelijke ruimtes. Een café, een zaal om verjaardagen te vieren. „Zodat mensen elkaar vaker zien, en minder eenzaam zijn.” Op het oorspronkelijke dak krijgt de flat een opbouw van houten appartementen met zonnepanelen. Op de bovenste verdieping zijn nestkasten voor vogels aangebracht. Om de flat is er veel groen ingetekend. Bomen, perkjes, een moestuin. En er liggen her en der vijvers.

We lopen weer naar beneden, en komen bij een houten containerwoning, met grote ramen op het westen. Het is een proef van een bouwbedrijf, voor nieuwe, duurzame huisvesting van studenten, vertelt Van den Dobbelsteen. Maar ze hadden niet aan zonwering gedacht en daarom toch maar een airco op het dak gezet. Hij glimlacht. „Architecten hebben nog wel wat te leren.”