Theatermaker Hendrik Kegels: ‘Ik vind het mooi als theater troost biedt’

Ook al is hun collectief zo jong dat ze er nog geen goede naam voor hebben gevonden (suggesties zijn welkom!), merk je in een gesprek met Sonja van Ojen en Hendrik Kegels meteen dat ze met elkaar kunnen lezen en schrijven. De theatermakers vullen elkaars gedachten continu aan en buitelen in het gesprek over elkaar heen. Met het idee voor hun nieuwe voorstelling Om de hoek woont een struik wonnen ze een jaar geleden de BNG Bank Theaterprijs; het resultaat is deze donderdag te zien op Festival Tweetakt. Kegels: „Ik heb Sonja gevraagd voor mijn afstudeervoorstelling, en dat bleek de beste beslissing in vier jaar toneelacademie.” Van Ojen: „We delen heel sterk een gedachtewereld. We botsen natuurlijk ook wel (lacht), maar we vinden elkaar in een interesse in fantasiewerelden.”

Kegels: „Ja daar begon het, met een gedeelde fascinatie voor de manier waarop Tolkien een wereld schept die zo gedetailleerd is dat je er helemaal in kan verdwijnen. Wat we daarvan nog meenemen is het zo consequent mogelijk vormgeven van een belevingswereld. We proberen parallelle realiteiten te creëren die geheel geloofwaardig zijn omdat ze lijken op de echte wereld. De trollen en elfen in The Lord Of The Rings zijn bij ons stopcontacten en lantaarnpalen.”

Van Ojen: „Voor Om de hoek woont een struik hebben we een hele miniatuurwereld gebouwd van papier, waarin objecten in opstand komen en niet meer enkel in functie van de mens willen bestaan. We merkten dat we in eerste instantie menselijke relaties en scènes tussen de voorwerpen verzonnen, maar daar zijn we steeds meer vanaf gestapt, omdat het toch te veel vanuit een menselijk perspectief bedacht was, terwijl we dat nou juist wilden overstijgen.”

In de geheel woordeloze voorstelling zit het publiek om de stad-in-het-klein heen, terwijl Kegels en Van Ojen deze van onderaf bedienen. Zo komen de voorwerpen op onzichtbare wijze tot leven, zonder dat daar ogenschijnlijk een mensenhand aan te pas komt.

Hoe veel tijd heeft het gekost om die miniatuurwereld in elkaar te zetten?

Van Ojen: „Het hele proces heeft ongeveer zes maanden geduurd. Het knutselen en het bedenken liep dwars door elkaar want we voelden al wel aan dat het heel veel werk zou zijn. Dan merk je opeens dat je al een week lang een flat aan het bouwen bent (lacht). Deze voorstelling had er nooit kunnen zijn als we een normale repetitieperiode van acht weken hadden gehad.”

Kegels: „Ja de coronalockdown heeft er echt bij geholpen, anders hadden we nooit zo veel tijd gehad. Ik ben wel een beetje verliefd geworden op het idee dat je zo veel tijd aan één voorstelling kan besteden, ik hoop dat we die manier van werken kunnen volhouden.”

Waarom hebben jullie voor jeugdtheater gekozen?

Van Ojen: „Dat is een beetje vanzelf gegaan. We zijn erachter gekomen dat we graag voorstellingen voor alle leeftijden maken omdat we het belangrijk vinden om kinderen serieus te nemen en om volwassenen weer de kinderblik over te laten nemen. Er wordt vaak gekeken naar kinderen alsof het ‘onaffe’ mensen zijn, terwijl wij hen willen behandelen als volwaardige personen.”

Ik houd toch het gevoel dat ik iets moet met het onrecht in de wereld Sonja van Ojen Theatermaker

Zijn er ook dingen waarover jullie het oneens zijn?

Van Ojen: „Ik heb denk ik meer zendingsdrang dan Hendrik (lacht). Ik wil de voorstelling niet laten eindigen met een monoloog tegen Shell, maar ik houd toch het gevoel dat ik iets moet met het onrecht in de wereld. Dus ik hoop dat de voorstelling bijdraagt aan een bewustwordingsproces van het publiek, dat de toeschouwer op een andere manier naar zijn leefomgeving gaat kijken doordat we hem in een wereld hebben ondergedompeld waarin de mens niet de dienst uitmaakt.”

Kegels: „Ik wil dat je zorgeloos naar een voorstelling kan kijken. Ik vind het mooi als theater troost biedt, dat je kan gaan zitten en even mag verdwijnen.”

Van Ojen: „Daarin houden we elkaar scherp. Wel vinden we elkaar in de lichtheid, de zachtheid en de warmte waarmee we het publiek tegemoet treden.”

Om de hoek woont een struik is op 26 augustus op Festival Tweetakt te zien, op 1 en 2 september op Cultura Nova en van 9 t/m 12 september op het Theaterfestival. Inl: is op 26 augustus op Festival Tweetakt te zien, op 1 en 2 september op Cultura Nova en van 9 t/m 12 september op het Theaterfestival. Inl: tweetakt.nl

