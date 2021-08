‘The Misfits’: aanlokkelijke plaatjes en Arabische karikaturen

De Verenigde Arabische Emiraten betaalden mee aan deze film vol aanlokkelijke plaatjes van Abu Dhabi en Dubai, met zijn super-de-luxe hotels waarin schaars geklede vrouwen met aangelijnde cheeta’s rondlopen. Kan zijn dat ze het scenario niet lazen dat vol zit met achteloos racisme, islamofobie en Arabische karikaturen. Een bewegende toerismefolder is The Misfits echter wel, verder is het een wanproduct om pijlsnel te vergeten of links te laten liggen. Het is het type film waar je tien minuten naar kijkt als-ie op tv komt, want Pierce Brosnan doet mee, waarna je subiet weg zapt.

Er is een dunne plot over een groep idealistische misfits die van de rijken steelt. Tijdens een nieuwe missie willen ze goudstaven ontvreemden uit een zwaarbeveiligde gevangenis in Abu Dhabi – goud waarmee terrorisme wordt gefinancierd. Ze hebben weliswaar nobele motieven, maar verder is The Misfits een reliek uit de jaren 90 – de hoogtijdagen van regisseur Renny Harlin (Die Hard 2, Cliffhanger) – met een beroerd script vol stupide grappen en idiote vermommingen. De actiesequenties houden niet over en hoofdrolspeler Pierce Brosnan (1953) speelt een soort versie van de James Bond die hij ooit was. Hij hoeft maar naar een jonge vrouw te kijken en ze ligt bij hem in bed. Een gezicht of naam krijgt ze niet. En dat is ook wel een veelzeggend detail.

Actiefilm The Misfits Regie: Renny Harlin. Met: Pierce Brosnan, Tim Roth, Hermione Corfield, Nick Cannon. In: 43 bioscopen ●●●●●