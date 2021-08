Straathonden in Istanbul hebben hoofdrol in ‘Stray’

Is het mogelijk om een dierlijke blik zichtbaar te maken in een film? Los van alle filosofische problemen die die vraag oplevert, zit er iets hypnotiserends in het kijken naar filmbeelden van dieren die naar ons kijken. Of beter gezegd: ze kijken waarschijnlijk naar de camera, naar de lens, naar dat gekke stukje glas waarin ze misschien hun eigen oog weerspiegeld zien. Maar wij, toeschouwers aan de andere kant van dat beeld voelen ons betrapt, geobserveerd, of misschien wel tot in het diepst van ons wezen doorgrond. Documentaire Stray vindt vaak precies de juiste ruimte tussen hond, lens en mens om dit soort gedachten mogelijk te maken.

De drie Turkse straathonden Zeytin, Nazar en Kartal die de hoofdrol hebben kijken zo vaak en intens in de lens dat we ze volkomen menselijk maken met onze eigen blik. Zij begrijpen ons. Denken we. En gek genoeg levert die uiterst problematische vorm van antropomorfisme een empathische kijkhouding op ten aanzien van de ruim een half miljoen zwerfdieren in Istanbul.

De katten leerden we al kennen in Kedi, nu zijn de honden aan de beurt. Ze hebben het goed. Zeker nadat een wet het onmogelijk heeft gemaakt om ze op te ruimen. Vorige week werd er zelfs een nieuwe wet aangenomen die dieren expliciet als levende wezens benoemt. De straathonden van Istanbul figureren al op schilderijen en litho’s uit de 19de eeuw. Anno nu zien ze het verkeer voorbijrazen op kruispunten, rennen ze van kerk naar moskee bij de oproep voor het ochtendgebed, langs zwervers die hun handen warmen aan een vuurtje, of lopen ze mee in een vrouwenmars.

Of is het allemaal toch filmmaker Elizabeth Lo, die ons op die manier de stad wil laten zien? De mens doet er goed aan de hond te bestuderen, zei de Griekse cynische filosoof Diogenes van Sinope. Soms is het genoeg om de beelden te bekijken die mensen van honden hebben gemaakt om iets over onszelf te leren.

Documentaire Stray Regie: Elizabeth Lo. In: 30 bioscopen ●●●●●