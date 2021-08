Lachende derde en sociaaldemocraat Olaf Scholz maakt opeens weer kans op het Duitse kanselierschap

Een maand voor de Duitse Bondsdagverkiezingen is geen van de drie kandidaat-kanseliers erin geslaagd een overtuigende voorsprong op te bouwen. Het politieke kwikzilver schiet alle kanten op. Zo blijft het onvoorspelbaar wie na zestien jaar Angela Merkel opvolgt en de komende jaren de koers van de Bondsrepubliek zal bepalen. Kiest Duitsland behoudend en voor christendemocraat Armin Laschet (CDU), groen en progressief voor Annalena Baerbock (De Groenen), of wordt het de tot voor kort kansloos geachte sociaaldemocraat Olaf Scholz (SPD)?

Deze dinsdag waren de Groenen voor de tweede keer in drie dagen het mikpunt van spot. Zondag werd een voorstel om de aanschaf van een bakfiets met 1.000 euro te subsidiëren, een in Duitsland even cultureel beladen vervoersmiddel als in Nederland, met hoon ontvangen. Dinsdag lanceerde de klimaatpartij een campagnefilmpje waarin de protagonisten – onder meer een priester, een oudere vrouw met een tablet, een groepje rond een barbecue – op de melodie van een oud volkslied een lied over het klimaat zingen. Het gaat onder andere over goeie bus- en treinverbindingen en aansluiting op wifi – ‘WLAN’ rijmt er, niet helemaal adequaat, op ‘Bahn’.

Jetzt alles geben, den Aufbruch leben – wir sind bereit. "Ein schöner Land" ist möglich.

👉 GRÜN wählen am 26. September #btw21 oder schon heute per Briefwahl. Für ein klimaneutrales, gerechteres Morgen für alle. pic.twitter.com/Ba434nNc4K — BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (@Die_Gruenen) August 24, 2021

De referentie naar het oude volkslied, de worstjes op de barbecue, het samen zingen: het campagnefilmpje vertolkt de wens van de Groenen om een ‘volkspartij’ te zijn, een partij voor iedereen, niet elitair of stads, maar ook voor burgers op het platteland, niet wars van nationale trots. Die ambitie van de Groenen, en deze oubollige klimaatschlager, roept wel de vraag op hoe hun progressieve klimaatagenda op den duur te rijmen valt met de doorsnee, vleesminnende kiezer. „Wij bestrijden de klimaatcrisis, maar u zult er nauwelijks iets voor hoeven in te leveren”, zo lijkt de ongeloofwaardige boodschap van de Groenen te zijn.

Plagiaataffaire

Of het filmpje schadelijk zal zijn voor de campagne van de klimaatpartij moet nog blijken. Feit is dat de golf van enthousiasme die de Groenen bij het aantreden van lijsttrekker Annalena Baerbock losmaakten, snel is weggeëbd, na een plagiaataffaire en een aantal andere blunders van Baerbock.

Aanvankelijk leek de christendemocraat Armin Laschet daarvan te profiteren. Maar het ontbreekt Laschet aan strijdbaarheid en een heldere boodschap, waardoor iedere misstap aan hem blijft kleven.

Bovendien heeft Laschet van de overstromingen in Noordrijn-Westfalen, waar hij minister-president is, politiek niet weten te profiteren. Zijn gegiechel bij zijn bezoek aan het getroffen Erftstadt, tijdens de ernstige toespraak van bondspresident Frank-Walter Steinmeier, lijkt zwaarder te wegen dan zijn inzet voor het opbouwfonds van 30 miljard euro. De verkeerde schoenenkeuze (kantoorschoenen in plaats van rubberlaarzen) en onduidelijke politieke conclusies (passen de christendemocraten nu wel of niet hun klimaatpolitiek aan naar aanleiding van de ramp?) stortten Laschets CDU in een dieptepunt in de peilingen.

Daarmee lijkt de lachende derde nu sociaaldemocraat en minister van Financiën Olaf Scholz (SPD) te zijn. Dinsdag kwam peilingenbureau Forsa met de laatste cijfers: de SPD staat op 23 procent, en ligt daarmee voor het eerst in 15 jaar voor op de CDU, die op 22 procent komt. De Groenen staan op 18 procent.

Links kabinet

Met de hete adem van de SPD in de nek haalde Laschet op een verkiezingsbijeenkomst dit weekend uit naar de sociaaldemocraten. Een stem voor de SPD, zo Laschet, zou een links kabinet opleveren (met de Groenen, en de kleine socialistische partij Die Linke). Hij zei te zullen vechten „met alles wat hij heeft” om te voorkomen dat „ideologen het land overnemen”.

Die uitspraak is des te opmerkelijker omdat de lijsttrekker van de SPD, Olaf Scholz, onder overtuigde sociaaldemocraten als een technocraat wordt gezien. Scholz is minder ideoloog dan ‘realo’, zoals meer sociaaldemocraten die hun politieke carrière begonnen in de jaren negentig en de jaren nul. Onder SPD’ers is Scholz een compromiskandidaat. Op kiezers maakt Scholz, sinds 2018 minister van Financiën in het vierde kabinet Merkel, de indruk van een degelijke boekhouder, geen slecht imago onder Duitsers. In de coronacrisis kon Scholz uitdelen omdat hij daarvoor, zoals hij zelf benadrukte, zo zuinig was geweest. Dat lijkt ook de reden waarom veel kiezers Scholz een geschikte kandidaat vinden, niet vanwege maar ondanks zijn partij.

Maar ook Scholz heeft enige krassen op zijn blazoen. Zo is hij als minister van Financiën verantwoordelijk voor de financiële toezichthouder de Bafin, die de enorme fraude bij financiële dienstverlener Wirecard jarenlang over het hoofd zag. Als burgemeester van Hamburg had hij te maken met dagenlange rellen rond de G20-top in 2017. En Scholz sprak in die rol een aantal keer af met de directeur van de Warburg-bank, die betrokken is bij grote belastingontduiking, het zogeheten Cum-Ex-schandaal.

Die smetten op Scholz’ cv zullen nog breed worden uitgemeten als hij de komende weken aan kop blijft. Aangezien de CDU geen juniorpartner in een coalitie zal willen zijn, betekent winst voor Scholz, of winst voor Baerbock, voor de CDU een plek in de oppositie. De laatste keer dat Duitsland een SPD-kanselier had was tussen 1998-2005, na zestien jaar de CDU’er Helmut Kohl. In die periode zag Angela Merkel haar kans schoon om vanuit de oppositie de CDU te hervormen.

