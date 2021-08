Schijnbaar achteloos vult André van Duin de kajuit met kleine grapjes

‘Waarom varen we hier eigenlijk?” André van Duin ziet het dadelijk als er even niets te zien is in Denkend aan Holland, het zomerprogramma waarin hij met collega Janny van der Heijden van Heel Holland Bakt traag door oneindig laagland vaart. Maandag betekende dat vanaf het Noordzeekanaal door Zijkanaal G koers zetten naar Spijkerboor.

Dat is een prozaïsche route waarlangs fabrieken, flats en al te efficiënt herverkavelde graslanden H. Marsmans ondenkbaar ijle populieren, de boomgroepen, dorpen, geknotte torens, kerken en olmen allang in de verdediging hebben gedrongen. Het ooit door Monet vereeuwigde groene huis aan de Zaan wordt bijkans verstikt door wat er in de loop der jaren omheen gebouwd is. Van Duin probeert de aandacht dan maar af te leiden van de omgeving, babbelt over bakken aan bakboord en besluit: „Soms moet je de tijd wat opvullen, maar daarna kijk je je ogen weer uit.” Bij niemand is de ironie zo licht.

Spektakel bij een worstenmaker

Natuurlijk is André van Duin (74) de enige reden waarom Denkend aan Holland bestaat, maar dat is misschien helemaal niet zo’n slechte reden. Het is moeilijk je los te scheuren van de schijnbare achteloosheid waarmee de komiek zijn kajuit vult met kleine grapjes over koffie, sluiswachters of West- en Oost-Knollendam. Als hij onder een lage brug met een klap een stukje van zijn mast verliest, kom je er niet achter of dit nu opzet was of een geluk bij een ongeluk.

Heel soms lijkt Van Duin echt iets kwijt te willen, bijvoorbeeld als hij bij de witte wijn ineens mededeelt dat Piet Bambergen van De Mounties ooit havenmeester in De Rijp was. Daar voegt hij dan meteen weer aan toe: „Als dat geen cliffhanger is!” Alsof hij wil zeggen dat hij ook niet helemaal begrijpt waarom we naar Denkend aan Holland kijken.

Het grootste spektakel school maandag in het bezoek aan een Spaanse worstenmaker in Zaandam. Uiteraard moest Van Duin de machine bedienen, wat hij met zoveel schwung deed dat de vulling dadelijk met een noodgang de varkensdarm inschoot: „Dit heb ik wel vaker gehad, maar nooit zo snel!”. Het was de enige extravagantie die Van Duin zich permitteerde. Verder liet hij, humorsgewijs, de worst het werk doen: soms hoef je immers alleen maar „wat een handig apparaat” te zeggen.

Draaiboek zoekgemaakt

Lang niet elke oude held wordt zo royaal met zendtijd bedeeld als André van Duin. Bij Op1 was Jiskefet-grootheid Michiel Romeyn (66) te gast, tegenwoordig slechts zichtbaar op Amazon Prime. Hij kwalificeerde zichzelf als „een ballonnetje dat je opblaast en dat door de lucht schiet”. In een moeite door vergeleek hij Jiskefet met „een leren broek op een te warme zomerdag”. Presentator Nadia Moussaid begon over talkpoeder – hier werd met liefde een draaiboek zoekgemaakt.

Zo maakte een enkel item in een talkshow (de aanleiding was Romeyns autobiografie) duidelijk dat elke twee minuten Michiel Romeyn op televisie er drie te weinig zijn. Nederlandse cabaretiers vond hij net gebarentolken: ze zijn altijd aan het uit-leg-gen. Ten overvloede zei Romeyn dat hij altijd op zoek is naar het ongemak, als „een visser die door de zee gaat. Er komt altijd wel iets in je netje”.

Dus, Omroep Max, spring in het diepe: geef ook Michiel Romeyn een bootje! Stuur hem gewoon op pad, al dan niet met Beppie Melissen die in Jiskefet als de onvergetelijke José haar man Oboema wekelijks toeschreeuwde dat hij dóód moest. We noemen het ‘Paradise regained’, om bij Marsman te blijven: „De zon en de zee springen bliksemend open.”