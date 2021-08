Rusland vreest Europese heffing op zwaar vervuilende producten

Igor Setsjin, de baas van oliegigant Rosneft, vreest de gevolgen van een Europese koolstofheffing voor buitenlandse bedrijven. Volgens de Russische krant Kommersant heeft Setsjin in een brief aan het Kremlin gewaarschuwd voor de grote financiële schade die zo’n extra grensbelasting kan veroorzaken.

De Europese Unie wil vanaf 2026 een importheffing invoeren op producten waarvan de fabricage tot hoge CO 2 -uitstoot heeft geleid. Dat moet het concurrentievoordeel wegnemen van bedrijven die zich niet aan strenge Europese klimaateisen hoeven houden. Ook kan zo’n heffing voorkomen dat Europese bedrijven zich buiten de EU vestigen om aan het steeds strengere klimaatbeleid te ontkomen.

Eerder al bleek dat de Russische regering zich grote zorgen maakt over de Europese grensheffing. Moskou verwacht dat deze belasting in een eerste fase rechtstreeks goederen treft ter waarde van zo’n 6,5 miljard euro. Het zou dan vooral gaan om aluminium, pijpleidingen, elektriciteit en cement. Later zouden ook olie, gas en steenkool getroffen worden.

In strijd met WTO-regels

De Russische minister voor Economische Ontwikkeling, Maxim Resjtinikov, waarschuwde vorige maand dat de Europese plannen niet stroken met de regels van wereldhandelsorganisatie WTO. „Het is voor ons heel belangrijk dat alle nieuwe maatregelen die deel uitmaken van de milieu-agenda strikt de regels van de WTO volgen”, zei hij op een bijeenkomst met andere opkomende economieën.

In zijn brief over de grensheffing schreef Igor Setsjin, een vertrouweling van president Vladimir Poetin, volgens Kommersant dat de Europese grensheffing of een vergelijkbare heffing in andere landen „schade zou kunnen veroorzaken die onvergelijkbaar veel groter is dan de schade door de illegale economische sancties tegen Rusland en Russische bedrijven”. Die sancties werden in 2014 ingesteld na de Russische annexatie van de Krim.

Setsjin suggereert in de brief dat de Europese Unie voor Rusland een uitzondering zou kunnen maken. De uitgestrekte Russische bossen nemen volgens hem zoveel koolstof op, dat dit de CO 2 -uitstoot volledig compenseert. Daarnaast zou hij hebben gepleit voor ontwikkeling van een eigen systeem van CO 2 -certificaten, dat de EU vervolgens zou moeten erkennen.

In het tijdschrift Nature Scientific Reports verscheen deze maand een onderzoek waarin wordt geconcludeerd dat het Russische bosareaal veel groter is dan tot nu toe gedacht. In de studie, gebaseerd op satellietbeelden en waarnemingen op de grond, becijferen Russische wetenschappers dat Russische bossen 11 miljard kubieke meter hout bevatten, 39 procent meer dan de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties, heeft berekend.

Dit zou betekenen dat de Russische bossen veel meer CO 2 hebben opgenomen dan waarvan het VN-klimaatbureau UNFCCC uitgaat, dat de uitstoot van landen bijhoudt. De auteurs van het onderzoek waarschuwen wel dat de toestand van de Russische bossen snel kan omslaan. De bossen hebben te maken met ernstige klimaatstress. Vooral in Siberië teisteren bosbranden grote gebieden. Daarbij komt de opgeslagen koolstof allemaal weer vrij.

Ook Australië is bevreesd

Rusland is niet het enige land dat bevreesd is voor een Europese grensheffing. Ook emissie-intensieve bedrijven in Australië zijn bang dat zo’n heffing ze geld gaat kosten. Uit een analyse van de Australian Industry Group blijkt dat de schade aanvankelijk kan meevallen. Dat hangt mede af van de vraag of de EU Australische emissiedata accepteert, bijvoorbeeld voor aluminium. Als de EU die emissiedata afwijst, gelden de zwaarst vervuilende Europese bedrijven als norm.

Voorlopig betekent dat volgens de Australische werkgeversorganisatie slechts een beperkt financieel risico voor Australische producenten. Brussel kijkt namelijk aanvankelijk alleen naar de uitstoot van het product zelf. Pas later gaat ook de uitstoot van het energiegebruik bij de productie een rol spelen. En omdat bijna alle elektriciteit in Australië met steenkool wordt opgewekt, zou dat de kosten fors kunnen verhogen. Volgens de analisten zou de prijs in dat geval tot wel 700 euro per ton hoger kunnen uitvallen.

Dat maakt het voor Australische bedrijven zeer aantrekkelijk om te investeren in gebruik van duurzame energie, zoals de Australische zink-producent Sun Metals inmiddels doet. En dat is precies waar de EU met haar grensheffing op uit is.