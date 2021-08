Rolling Stones-drummer Charlie Watts op 80-jarige leeftijd overleden

De drummer van The Rolling Stones, Charlie Watts, is op 80-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn promotor dinsdag bekendgemaakt.

De Brit speelde sinds 1963 samen met Mick Jagger en Keith Richards in The Stones. „Charlie was een geliefde echtgenoot, vader en grootvader en als lid van The Rolling Stones een van de grootste drummers van zijn generatie”, schrijf zijn publicist, Bernard Dohetry. Watts is overleden in een Londens ziekenhuis.

Dit bericht wordt aangevuld.