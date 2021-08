Rico: ‘Eindelijk kan ik een superheld zijn voor mijn kinderen’

Ricardo McDougal, kortweg Rico, heeft na zeven jaar weer een nieuw solo-album. Met Rated R laat de Zwolse rapper (bekend van hiphopduo Rico & Sticks, voorheen Opgezwolle) op beats van stadsgenoot Guan horen nog altijd een perfect gevoel voor taal, rijm en associaties te hebben.

Trots laat Rico (1977) het pand van ‘ontwikkelplek’ Beatbox zien, op een afgelegen industrieterrein in Zwolle. Op die nieuwe, culturele hotspot biedt hij onder de noemer De Fakkelteit een plek waar jong talent zich kan ontwikkelen. „We zijn hier actief bezig met het schrijven van rapteksten, het maken van beats, zangcoaching en dans.”

Als een soort mentor neemt hij er de jongeren onder zijn vleugels, maakt hen bewust van hun eigen kwaliteiten en biedt hen advies en opbouwende kritiek. „Iedereen kan hier binnenlopen. Dat deed ook Guan, bekend van zijn producties voor rapgroep DFG, die elkaar hier hebben ontmoet. Guan was toen vijftien en maakte al beats. Hij viel meteen op. Hij gooit een heel ander sausje door de nu populaire trap-sound. Toen ik vorig jaar een van zijn beats hoorde, kreeg ik weer écht zin om te schrijven.”

De twee besloten om samen een korte EP te maken, maar van het één kwam het album. „Guan kanaliseerde een jeugdige energie bij me waarvan ik niet wist dat ik het nog in me had. Dan stond ik voor mijn gevoel gruwelijk hard te schreeuwen in de microfoon, terwijl ik op mijn laatste releases alles juist heel kalm heb ingerapt. Maar toen ik het terughoorde, en het aan bekenden van me liet horen, werd ik steeds enthousiaster. Mensen vertellen me dat dit weer ‘de oude, vurige Rico’ is.”

Rico’s vertellingen op Rated R zijn persoonlijk, maar verpakt in stijlfiguren en andere spitsvondigheden. „Van mij hoeft het allemaal niet zo direct. Nu kunnen luisteraars zelf ontdekken en dingen eruit halen. Ik speel graag met taal. Soms zit ik al te lachen als ik het opschrijf.”

Junkie in herstel

De goedgemutste Rico was een tijdje ver te zoeken. „Het ging van Junkie XL, naar junkie in herstel”, klinkt het in het nummer ‘43’, halverwege het nieuwe album. Rico: „Ik wil er niet te veel over uitweiden, maar ik ben een verslaafde in herstel. Door de jaren heen heb ik alle geestverruimende middelen wel geprobeerd.” Hij klinkt opeens ernstig: „Dat ging van kwaad tot erger. Daarom miste ik het toeren ook helemaal niet. Continu werd ik blootgesteld aan verleidingen. Een lange tijd was ik voor niemand leuk om mee om te gaan; niet voor mijn vrouw, niet voor de mensen met wie ik optrad. Het liegen en het stiekem doen was ik op een gegeven moment helemaal beu. Ik was altijd degene die met een fles in zijn hand verdween uit de backstage, richting huis. Als je goed naar mijn vroegere werk luistert, hoor je dat ik regelmatig iets zeg over drank- of drugsgebruik.”

Rico. Foto Martijn Gijsbertsen

Wat begon als recreatief gebruik mondde uit in verslaving, vertelt hij kalm. „Toen ik jaren geleden dingen zag die er helemaal niet waren en men me vertelde dat dat een psychose is, wist ik dat het foute boel was. Op dit moment zit ik een jaar of zeven in herstel, en ga ik wekelijks naar meetings. Daar leer ik mijn verslaving te herkennen en erkennen. De eerste keer dat ik erheen ging, was als een openbaring. Door de herkenbare verhalen van lotgenoten voelde ik dat ik zonder die troep kan leven.”

Die levensstijl rijmde ook niet met hoe hij als vader wilde zijn, gaat hij verder. „Als kind keek ik naar mijn vader op, hij was een soort superheld voor me. Nu kan ik ook de superheld voor míjn kinderen zijn. Als ze nu ‘papa!’ roepen, komt het binnen.” Het doet meteen denken aan een doelstelling uit zijn teksten: „Ik wil geen ghost zijn, ik wil een goat zijn voor mijn kroost”, rapt hij in het nummer ‘Schroevendraaier’. Goat is een veelgebruikte term binnen de hiphop, een acroniem voor greatest of all time.

Naast zijn verslavingsverleden, vormt ook racisme een belangrijk thema op zijn nieuwe album. „Lange tijd voelde ik schaamte als ik bij Opsporing Verzocht weer een donker of lichtgetint persoon een tankstation zag overvallen. Ik ben half Arubaans; op Aruba vinden ze mij een kaaskop, in Nederland word ik eerder gezien als zwarte. Dat resulteerde in een toneelspel. Als ik op zondagochtend een wandeling maakte in het bos en er kwam een stel in tegengestelde richting aangelopen, deed ik altijd een paar stappen opzij. Dan lachte ik en wenste ik ze vriendelijk goedendag, puur omdat ik dacht dat ze anders zouden denken: ‘Wat doet die zwarte hier, alleen in het bos op zondagochtend, zonder hond?’ Gelukkig heb ik dat van me af kunnen schudden en kan ik nu mezelf zijn.”

Rated R bevat niet alleen zware kost. Richting het einde van het album beschrijft Rico bijvoorbeeld opgetogen waar hij ontspanning vindt: als er een fotocamera om zijn nek hangt, tijdens het vogelspotten bijvoorbeeld. „Sommige van de jongens met wie ik dan op pad ga, herkennen alle vogelgeluiden. Ik niet, hoor. Ik vond het gewoon fijn om het album luchtig af te sluiten, met dingen waar ik positieve energie uit haal.” Het is dan ook allesbehalve een zwaarmoedig album geworden, beaamt Rico: „Ik zit lekker in mijn vel, ga vaak naar de sportschool en werk hard aan mezelf. Stap voor stap ga ik komen waar ik wil zijn.”

Rated R van Rico verschijnt 25 augustus op de streamingdiensten.