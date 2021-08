‘Radiograph of a Family’: hartverscheurende beelden van uiteengevallen levens

Het zou te kort door de bocht zijn om te concluderen dat de moeder van filmmaker Firouzeh Khosrovani in de jaren zeventig een fanatieke aanhanger van de Iraanse religieuze revolutie werd omdat ze zich als jonge bruid in Zwitserland vreemd en eenzaam heeft gevoeld. Maar het is wel een van de vele suggesties die in het semi-(auto)biografische filmessay Radiograph of a Family wordt gewekt. Khosrovani (1971) werd als kind verscheurd tussen de liefde voor haar ouders, die twee uiteenlopende werelden vertegenwoordigen. Haar vader Hossein, de seculiere Iraanse student die naar Genève vertrok om radiologie te studeren en zich een westerse, zelfs wat vrijbuiterige levensstijl aanmat. En haar moeder, het mooie religieuze meisje op wie Hossein tijdens een vakantie thuis verliefd werd en die op advies van geestelijk leider ayatollah Khoyi in Zwitserland juist een hoofddoek ging dragen en de wetten van de sharia strenger navolgen. „Er was overal zonde om haar heen”, aldus de voice-over.

Radiograph of a Family is echter veel meer dan een portret van een familie die door religie werd verscheurd. Of moeten we zeggen: gebroken? Want de rugblessure die moeder Tayi aan een skivakantie overhield, en die haar levenslange pijn bezorgde, vormt een ander motief. Ook visueel en symbolisch. De röntgenfoto van Tayi’s misvormde en met pennen bijeengehouden ruggengraat keert diverse malen terug in de film, die grotendeels is opgebouwd uit familiefoto’s en archiefmateriaal. Het lijkt een bekende strategie, maar het beeldmateriaal heeft in deze film een extra betekenis: dit zijn levens die voor een groot deel door foto’s zijn gevormd. Of misvormd, zoals Tayi’s rug.

Het huwelijk tussen Hossein en Tayi vond bij volmacht plaats. Ze trouwde met een foto. Hossein dacht dat de reis naar Iran hem te zeer van zijn studie zou afleiden. Op de huwelijksfoto zien we een mooie piepjonge bruid, omringd door vrouwen: moeders, tantes, zusjes. Ze kijkt ernstig naar het portret van een iets oudere man. Later leert ze hem kennen door samen door zijn fotoalbum te bladeren. Khosrovani schreef er deels fictieve gesprekken tussen haar ouders bij, die door acteurs zijn ingesproken.

Een ander ijzersterk en hartverscheurend beeld van hun uiteengevallen levens zijn Tayi’s jeugdfoto’s die ze na de revolutie (de ruggengraat, of spil van de film) verscheurde en die haar dochter weer aan elkaar plakte, de ontbrekende stukken invullend met tekeningen. Mozaïeken van afwezigheid.

Na haar geboorte en jeugd terug in Iran, werd de filmmaakster zelf het onderwerp van talloze foto’s en homemovies. We zien een meisje dat nu eens in westerse kleding speelt en dan weer door haar moeder in een chador wordt gehuld. Hier reflecteert Khosrovani ook op haar eigen herinneringen. Want het geheugen zelf is het echte thema van deze intieme roadmovie door de tijd.

In een geënsceneerd shot zien we een klein meisje door een glazen deur de woonkamer inkijken. Dat is Khosrovani zelf, die in deze film ook haar eigen verleden begluurt. Maar wat ze door die deur ziet is steeds verschillend. Elke keer als die woonkamer in de film terugkomt is hij anders. Nu eens leeg, de meubels afgedekt. Dan ruim, en vol doorkijkjes. Een poort naar slaapkamer en huwelijksbed. Westers ingericht. Of opeens traditioneel Iraans. De camera glijdt er als de geest van het verleden doorheen. Krijgt nergens greep op. De architectuur van het geheugen is een en al gezichtsbedrog.

Op meesterlijke wijze zijn al die verhaallagen, en al die beeldbronnen rustig, intiem en nieuwsgierig tot een geheel geweven. Een ontmoeting tussen de microkosmos van een gezin waarin de vrouw zich steeds meer naar binnen keerde, en de macrokosmos van de Iraanse maatschappij, die hetzelfde deed na het afzetten van de prowesterse sjah waarop ayatollah Khomeiny de macht overnam en een islamitische staat stichtte.

Documentaire Radiograph of a Family Regie: Firouzeh Khosrovani. Met de stemmen van: Soheila Golestani, Christophe Rezai, Farahnaz Sharifi. In: 27 bioscopen ●●●●●