Proud Boys-leider Tarrio ruim vijf maanden cel in voor verbranden BLM-spandoek

Enrique Tarrio, leider van de Amerikaanse extreem-nationalistische groepering Proud Boys, is maandag veroordeeld tot een celstraf van ruim vijf maanden. Dat meldt persbureau AP. Hij werd in januari gearresteerd voor het in brand steken van een Black Lives Matter (BLM)-spandoek dat opgehangen was aan een kerk van een zwarte geloofsgemeenschap in Washington DC. Tijdens zijn arrestatie in Washington, twee dagen voor de bestorming van het Capitool in de Amerikaanse hoofdstad op 6 januari, vonden agenten daarnaast twee magazijnen met munitie.

Het BLM-spandoek werd op 12 december vorig jaar gestolen van een gevel van de Asbury United Methodist Church. De uit Miami afkomstige Tarrio plaatste foto’s van hemzelf met een aansteker op zijn Parler-account, een sociaal medium dat in die periode gebruikt werd door Trump-supporters. Ook gaf hij in een interview aan The Washington Post toe het spandoek in brand te hebben gestoken. Tijdens de zitting in juni bekende de Proud Boys-leider voor de rechter schuldig te zijn aan vandalisme en verboden bezit van munitie voor zware vuurwapens.

De pastoor van de kerk, Ianther Mills, noemde de actie van Tarrio „een daad van intimidatie en racisme” die voor „onmetelijke en mogelijk niet te repareren schade” heeft gezorgd in de kerkelijke gemeenschap. „Zijn daad heeft het gewenste effect gehad. Voor Asbury is het het levende bewijs dat we leven in een wereld waar mensen radicaliseren vol haat gebaseerd op ras en huidskleur.”

Leden van de Proud Boys speelden een voorname rol in de bestorming van het Capitool op 6 januari dit jaar. Samen met leden van andere extreem-nationalistische groeperingen en aanhangers van de toenmalige president Donald Trump traden ze het regeringsgebouw binnen. Zeker twintig leden van de Proud Boys moeten de komende periode voor de rechter verschijnen.