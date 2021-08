Praten met Taliban moet wel, maar op welke voorwaarden?

De chaotische evacuatie vanaf het vliegveld van Kabul laat de westerse leiders geen keus: ze móéten wel in gesprek met de nieuwe machthebbers in Afghanistan. Maar hoe en op welke voorwaarden? Na afloop van een ingelaste vergadering van de G7 maakten de leiders van de EU dinsdag duidelijk dat de enige besprekingen die met de Taliban worden gevoerd „louter operationeel” zijn, zoals voorzitter van Europese Raad Charles Michel zei. „Dat is compleet gescheiden van politieke besprekingen of de kwestie van erkenning van de nieuwe regering”, zei voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen.

Voordat de Europese Unie er maar over denkt om het Taliban-bewind te erkennen, moet aan verscheidene voorwaarden zijn voldaan, onderstreepten Von der Leyen en Michel. Mensenrechten werden genoemd, de positie van meisjes en vrouwen, en de onbelemmerde mogelijkheid voor Afghanen om het land te verlaten. De boodschap was: laat de Taliban eerst maar eens bewijzen dat ze netjes met hun bevolking omgaan en een rechtsstatelijk bestuur opzetten, dan kijken we wel verder. De EU kan volgens Von der Leyen financiële steun gebruiken als pressiemiddel. „Afghanistan is een arm land, met problemen als droogte en de corona-epidemie.”

Pressiemiddelen

CIA-directeur William Burns had maandag in Kabul een ontmoeting met Abdul Ghani Baradar, de politiek leider van de Taliban, de belangrijkste onderhandelaar tijdens de vredesbesprekingen met de VS in 2020, en in 2010 nog dankzij inlichtingen van de CIA gevangen genomen door Pakistan. Amerikaanse media berichtten dinsdag over de geheim gehouden reis van voormalig topdiplomaat Burns. De CIA noch de Amerikaanse regering wilden iets kwijt over de inhoud van de besprekingen – misschien waren die ook louter operationeel. Er is, zei president Biden eerder al, geregeld contact tussen de Amerikanen en de Taliban. Maar de ontmoeting van Burns is de eerste met een regeringsfunctionaris van zijn statuur. Het kan worden opgevat als een teken dat de Amerikanen de Taliban hun goede wil tot samenwerking willen tonen.

Voorlopig ziet het ernaar uit dat eventuele pressiemiddelen van de Amerikanen daarbij weinig indruk op de Taliban hebben gemaakt. Eerder deze week liet president Biden nog de mogelijkheid open dat Amerikaanse militairen tot na 31 augustus op de luchthaven van Kabul zouden blijven. De Taliban verklaarden meteen dat zij daar niet mee instemden. Dinsdag haalden de Amerikanen bakzeil en heeft president Biden volgens verschillende media besloten de 31ste als moment van vertrek te handhaven. Op de vergadering van de G7 hadden „verscheidene leiders hun zorgen over de deadline geuit”, zei Michel. Maar zij legden zich uiteindelijk bij het Amerikaanse besluit neer.

Met alle egards

Terwijl de EU en de VS worstelen met hun verhouding tot de Taliban, lijken andere grootmachten minder terughoudend. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi ontving dezelfde Abdul Ghani Baradar eind vorige maand met alle egards. De Talibanleider staat samen met Wang op de foto in dezelfde zaal en voor hetzelfde schilderij als waar Wang een paar dagen daarvoor nog met de Amerikaanse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken poseerde.

Wang zei te verwachten dat de Taliban een belangrijke rol zouden spelen in „het proces van vrede, verzoening en reconstructie” in Afghanistan, daarmee kennelijk vooruitlopend op de val van de Afghaanse regering.

Wang deed niet zomaar zo aardig: hij wil er iets voor terug. China wil de verzekering dat de Taliban terreur tegen China hoe dan ook zullen voorkomen. China vertrouwt een fundamentalistische islamitische organisatie per definitie niet, en juist daarom wil Beijing de Taliban zo veel mogelijk inpalmen.

China heeft daar tegenover economische hulp in de aanbieding: iets wat voor de Taliban van levensbelang is. Het kan voor China zelf ook interessant zijn. Afghanistan heeft grote hoeveelheden onontgonnen grondstoffen, waaronder lithium, belangrijke grondstof voor batterijen. Chinese partijen zouden volgens de Chinese partijkrant de Global Times positief staan tegenover plannen om nu eindelijk echt te beginnen met de exploitatie van bijvoorbeeld een kopermijn op zo’n dertig kilometer van Kabul. China verwierf de rechten daartoe al in 2007, maar tot nu toe is er nog geen koper gewonnen.

Anders dan de westerse landen en Japan heeft China zijn ambassade in Kabul niet gesloten. Datzelfde geldt voor de Russische ambassade. Voor de val van Kabul had Rusland familieleden van het ambassadepersoneel uit het land gehaald, maar de ambassade „functioneert normaal”, zei een woordvoerder van het Kremlin dinsdag.

Vriendelijke woorden

Rusland heeft een aanzienlijke voorsprong op andere landen als het gaat om contact met de Taliban. De opmars van de gemeenschappelijke vijand IS, destijds actief in Syrië en dreigend in Centraal-Azië, was eind 2015 de reden om in gesprek te gaan. De banden werden geleidelijk aangehaald: in 2018 en 2019 waren er ontmoetingen tussen Sergej Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken, en delegaties van de Taliban. Het contact culmineerde in vriendelijke woorden van Russische diplomaten voor de Taliban in Kabul na de machtsovername van 15 augustus.

In maart van dit jaar nam een delegatie onder aanvoering van Talibanleider Baradar deel aan een Afghanistanconferentie in Moskou. Andere deelnemers, naast Rusland en de Taliban, waren de VS, China en Pakistan. Het was de eerste keer dat de Amerikaanse regering deelnam aan een door Rusland georganiseerd overleg over Afghanistan. De onderhandelingen van de ‘extended trojka’ vonden eerder plaats in de Qatarese hoofdstad Doha, waar de Taliban sinds 2013 een diplomatieke vertegenwoordiging hebben.

Bij een bezoek aan Moskou op 8 en 9 juli, toen de Taliban al grote delen van Noord-Afghanistan in handen hadden, kreeg de Russische Afghanistan-gezant Zamir Kaboelov de garantie dat de Russische ambassade in Kabul geen gevaar liep, dat de Taliban niet over de noordelijke grenzen zouden trekken en dat Al-Qaida en IS geen voet aan de grond zouden krijgen in Afghanistan. Vanuit Russisch perspectief telt vooral de stabiliteit in Centraal-Azië. Moskou wil in die landen geen onrust door islamitisch extremisme, vluchtelingen of drugssmokkel.

Sinds een uitspraak van het Russische Hooggerechtshof in 2003 zijn de Taliban in Rusland een terroristische organisatie. Dat er toch contact is, wordt door Lavrov afgedaan met zoiets als ‘nood breekt wet’. Verwijdering van de terrorismelijst kan alleen als de VN-Veiligheidsraad dat eerst doet, aldus gezant Kaboelov. Rusland heeft geen haast om de Taliban officieel te erkennen als de nieuwe Afghaanse regering, zei Lavrov vorige week.