Politie pakt weer twee verdachten op in Mallorca-zaak

De politie heeft dinsdagochtend twee nieuwe verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij uitgaansgeweld op Mallorca. De 27-jarige Carlo Heuvelman kwam daar in juli om het leven nadat hij door een groep Nederlandse toeristen werd belaagd. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de twee mannen van poging tot doodslag en het plegen van openlijk geweld in de horecagelegenheid en buiten op de boulevard, zo maakt justitie bekend. De woningen van de verdachten zijn doorzocht. Vrijdag worden ze voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Het is niet bekend hoe oud de verdachten zijn en waar ze vandaan komen. In totaal zijn nu vijf mannen aangehouden in de zaak. Het OM onderzoekt op basis van getuigenverklaringen, verhoren en videobeelden van het incident op het Spaanse eiland wie welk aandeel heeft gehad in de fatale vechtpartij. Volgens justitie leidt dit de komende dagen mogelijk tot nog meer aanhoudingen. Eerder identificeerde de Spaanse autoriteiten acht Nederlandse verdachten.

Midden juli ontstond een vechtpartij op de boulevard van Mallorca. Daarbij werd Heuvelman, een 27-jarige man uit Waddinxveen, verschillende keren op zijn hoofd geschopt, zo zou uit camerabeelden zijn gebleken. Hij werd met hersenletsel opgenomen in het ziekenhuis en stierf daar uiteindelijk. Een dag na het incident nam de vriendengroep die mogelijk betrokken is bij het incident het vliegtuig terug naar Nederland. De jongens zijn tussen de 18 en 20 jaar oud en komen uit Hilversum en omgeving.