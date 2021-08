Overheid is nodig voor verduurzaming voedselsysteem

Toen Wakker Dier in het voorjaar van 2012 een vliegende start maakte met haar plofkipcampagne was er alle reden om optimistisch te zijn over de mogelijkheden ons voedsel via de markt te verduurzamen. Van dat optimisme is weinig over nu we maar liefst tien jaar hebben moeten wachten op het moment dat ook de laatste supermarkt heeft besloten om per 2023 de 1-ster kip in te voeren.

Herman Lelieveldt is politicoloog en Jean Monnet Chair aan het University College Roosevelt in Middelburg.

Wie terugblikt ziet een bedroevende processie van Echternach, waarin de markt alles uit de kast haalde om vooral zo traag en zo weinig mogelijk toe te geven aan de campagne-eisen. In 2013 probeerde de sector zich er collectief van af te maken door het introduceren van de Kip van Morgen, een kip die nauwelijks veel beter was dan de plofkip. Toen de mededingingsautoriteit ACM deze kip verbood wegens kartelvorming, zat er voor Wakker Dier niets anders op dan iedere supermarkt stuk voor stuk onder druk te zetten.

Flopkip

Dat leidde tot een hele reeks tussenkippen – door Wakker Dier ‘flopkippen’ genoemd – die geen van allen voldeden aan de laagste normen van de Dierenbescherming. Pas nu, nu het echt niet meer anders kan, committeert ook de laatste supermarktketen zich alsnog aan de 1-ster kip. Een duidelijk gevalletje operatie geslaagd, patiënt overleden. Als we in hetzelfde tempo doorgaan zullen de supermarktkippen pas in 2043 een driesterrenstatus bereiken, terwijl het lot van de overige 70 procent in Nederland gefokte vleeskuikens ongewis is.

Gek genoeg blijft Wakker Dier ook tien jaar na dato nog hoog opgeven over de effectiviteit van company campaigning als dé sleutel tot maatschappelijke verandering. „In tegenstelling tot de politiek kan het bedrijfsleven – mits op de juiste wijze aangespoord – vaak wél snel schakelen en goede resultaten behalen”, aldus hun jaarverslag. Het tegendeel blijkt het geval.

De markt verduurzaamt in een slakkengang, omdat bedrijven duurzaamheid niet als uitgangspunt maar als een niche beschouwen, die even winstgevend moet zijn als het reguliere aanbod.

Wie de glossy duurzaamheidsparagrafen in de jaarverslagen van de supermarkten leest zou het niet vermoeden, maar als we alle serieuze keurmerken bij elkaar nemen besteden de Nederlanders nog steeds maar 14 procent van hun boodschappen aan duurzaam voedsel. Dat is een bedroevende score in het licht van de duurzaamheidsuitdagingen waarmee de klimaatcrisis en de Covid-19-epidemie ons dag in dag uit confronteren.

Als we het erover eens zijn dat minder vlees eten beter is voor natuur, gezondheid en dierenwelzijn, helpt het niet dat de meeste vleesvervangers vaak twee keer zo duur zijn als het vlees dat ze nabootsen. Als we blij zijn dat steeds meer zuivelboeren bereid zijn om voor een luttele 2 cent extra per kilo melk in het Planet Proof-keurmerk te stappen, is het niet chic dat Friesland Campina er zo weer dertig boeren uitgooit als de vraag uit de markt een beetje tegenzit (het bedrijf maakte voor de coronacrisis rond de 200 miljoen euro winst per jaar).

En als we weten dat het aanbod aan duurzame koffie op de wereldmarkt twee keer zo groot is als wat er afgenomen wordt, is het beschamend om in de Coffee Barometer te moeten lezen dat van alle grote koffiebranders alleen Starbucks op dit moment bijna 100 procent van zijn koffie duurzaam inkoopt en de meeste anderen zelfs de 50 procent niet halen.

Supermarktkoepel CBL is de afgelopen jaren vooral bezig geweest met het zich zo klein mogelijk maken: via een hele reeks ketenvisualisaties laat het CBL zien dat echt maar een heel klein deel van het in Nederland geproduceerde voedsel via de supermarkt verkocht wordt. „Klop dus niet alleen bij ons aan als je duurzamer voedsel wil hebben”, zo lijkt het CBL te willen zeggen.

De lat hoger

Ze hebben nog een punt ook. Want het is niet heel effectief om ons alleen maar te bekommeren om de duurzaamheid van die producten die wij als Nederlanders in de supermarkt kopen. Door zwaar op deze strategie in te zetten hebben clubs als Wakker Dier, Greenpeace en Oxfam Novib onbedoeld bijgedragen aan de privatisering van de voedselpolitiek en politiek Den Haag volop de gelegenheid geboden achterover te leunen.

Willen we een echt duurzaam voedselsysteem, dan is het zaak dat we de lat hoger leggen. Laten we eens beginnen met al het voedsel dat we in Nederland produceren. Daarvoor is een politiek debat nodig dat we in Den Haag moeten voeren en waarvan de eerste maatregelen al in het komende regeerakkoord kunnen worden opgenomen.

Want als de plofkipmethode ons de afgelopen tien jaar iets geleerd heeft, dan is het dat de verduurzaming van ons voedsel te belangrijk is om over te laten aan de grillen van de markt. En dat we regels, subsidies en heffingen nodig hebben om producenten, consumenten en alle spelers daar tussenin de goede kant op te duwen.