Op festival O. wordt de kracht van muziek en vertelkunst gestript tot de essentie

‘Oooo’, liet sopraan en muziektheatercoryfee Claron McFadden het publiek in De Doelen zingen, tijdens de geestige toespraak waarmee ze het festival opende. Operadagen Rotterdam heet voortaan simpelweg ‘O.’ en is een ‘Festival for Opera. Music. Theatre’. Dit om misverstanden te voorkomen: ook onder de vorige naam bediende O. met avontuurlijke en diverse programmering een breed publiek, met mogelijke uitzondering van genrepuristen. Tot en met zondag biedt O. maar liefst tweehonderd voorstellingen door heel Rotterdam.

De officiële openingsvoorstelling viel tegen, al speelde overmacht de betrokkenen parten. Een grootscheepse stadsopera in het Rotterdamse havengebied, geïnspireerd door Wagners Ring des Nibelungen, kon na jaren planning alsnog niet doorgaan. In plaats daarvan vertoonde regisseur Arlon Luijten een verfilming. Ring of Resilience bleek een hervertelling van de mythe met een actuele boodschap: de ring was omgesmolten tot ark en via een doldwaze game moesten wij een plaats aan boord zien te bemachtigen, in verband met de stijgende zeespiegel.

Na zijn absurd-glorieuze entree had Wotan (acteur Yorick Heerkens) een podium voor zijn geüpdatete boodschap. Maar het ontbrak hem aan een coherent verhaal, en het weinig subtiele vervolg zwalkte tussen camp, lach-of-ik-schiethumor en loden ernst. Muzikaal laveerde het ringenschip tussen bombast en clichés. Uiteindelijk duwde een groepje schitterend uitgedoste mythologische figuren de brandende ark het water in, terwijl zwijgende kinderen toekomst en geweten van onze soort representeerden. „You forgot to kiss my soul”, zong het trio schikgodinnen – dat was precies het euvel. De goede ideeën en uitbundige visuele vormgeving klitten niet samen tot bezielde kus.

Sferische soundtrack

Met een fractie van de middelen krijgen beginnende makers deze week de kans om ideeën te testen in het O.- Lab in podium Worm. Het duo De Saturners maakte een energieke voorstelling over het waargebeurde verhaal van de Tsjechische schoonspringster Absolonova die naar de Olympische Spelen ging, een zware rugblessure opliep, pornoster werd en op 27-jarige leeftijd stierf aan een hersentumor. Met fysiek spel en elektropop wisten Veronique Post en Jip Warmerdam de aandacht vast te houden, al leed Absolonova aan te veel tekst en bleef het muzikaal wat vlak.

’s Avonds bracht muziektheatercollectief LOD in Theater Zuidplein een spin-off vol omkeringen van Melvilles meesterwerk Moby Dick, op een tekst van de Nigeriaanse schrijver Ben Okri. Kapitein Ahab (Josse De Pauw) en harpoenier Queequeg (sopraan Nobulumko Mngxekeza-Nziramasanga) verbleven in de sfeervol vormgegeven buik van een walvis, waar Ahab voor eeuwig doormaalde. De tandeloze keelgrommende gek De Pauw speelde heerlijk vet, maar Queequegs verhaal maakte de voorstelling bijzonder: meertalig en veelstijlig maakte Mngxekeza-Nziramasanga van haar een intrigerend karakter, koninklijk, trouw en wijs. De geweldige gitarist Toon Callier zorgde voor een sferische soundtrack, van huilende blues tot beukende noise, al vertrouwden de makers voor het hoogtepunt op een tape met Verdi’s slavenkoor.

Buitenplaats

De mooiste voorstelling van de dag vond plaats op een open plek in het bos bij Buitenplaats Brienenoord. Frau Bakker speelde daar F Rauw, een vlechtwerk van vier losjes gerelateerde vrouwenportretten. Actrice Gabby Bakker schakelde virtuoos tussen vier fascinerende, al dan niet ingebeelde karakters, met het verwarde betoog van een dementerende actrice als raamvertelling. Als Anastasia, de doodgewaande tsarendochter, vertelde ze hoe ze de executie van haar familie overleefde. Als Eva deed ze in plat Rotterdams kond van de verdrijving uit het paradijs (het was Lucifer, met zijn diepblauwe Armani-pak en Maserati, die haar verleidde).

De muzikale omlijsting van gitarist Andreas Suntrop en violist Jasper le Clercq, op stoeltjes voor een brakke caravan, was treffend: vaak ingetogen, indien nodig met overstuurde vioolsolo’s of pompende funkbas. Bovendien kreeg ieder karakter een eigen lied, steeds in een andere stijl, met verve vertolkt door Bakker. Zo rijk kan het zijn, de kracht van muziek en vertelkunst gestript tot de essentie.

Muziektheater Openingsdag O. Festival. Gezien: 23/8 div. locaties Rotterdam. T/m 29/8. Inl: o-festival.nl F Rauw: ●●●●● Absolonova: ●●●●● Ring of Resilience: ●●●●● Moby Dick: ●●●●●