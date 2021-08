Bekendste Afghaanse mediamagnaat: ‘Onze verslaggevers zijn op het vliegveld om het land te ontvluchten’

De dag dat de Taliban Kabul binnentrokken en de Afghaanse president - zonder zijn ministers in te lichten - het land ontvluchtte, verdween de muziek van Saad Mohseni’s radio- en televisiezenders. „Iedereen was zo geschrokken”, zegt de baas van Afghanistans grootste private mediahuis, de Moby Group. „Automatisch schrapten we alles waarvan we dachten dat het hen zou provoceren.” Uit voorzorg en hopelijk slechts tijdelijk, zegt Mohseni (55). „Niemand weet wat ze ons dadelijk gaan opleggen.”

Afghanistan heeft wel een referentiekader. Toen de Taliban in 1996 voor het eerst de macht grepen, verdween alles. Vrouwen uit het straatbeeld. Muziek van de radio. Vrijheid. Radio Shariat, de propagandazender van de Taliban, bleef over. Inmiddels is Radio Shariat weer te horen, maar dit keer heeft het concurrentie van honderden andere radio- en televisiekanalen. Dat is in niet onbelangrijke mate te danken aan Mohseni, ’s lands bekendste mediamagnaat.

CV Saad Mosheni (1966) werd geboren in Londen, als zoon van een Afghaanse diplomaat. Kort na het verdrijven van de Taliban in 2001, richtte hij een commerciële radiozender op die de basis vormde voor de huidige MOBY-mediagroep.

Miljoenen Afghanen stemmen dagelijks af op zijn nieuwszender TOLOnews, of luisteren en bellen in op Arman.FM. Mohseni bracht zijn landgenoten soaps uit Turkije, sportcompetities waaraan ook vrouwenteams deelnemen en het razend populaire Afghan Star, waarin mannen naast vrouwen zingen.

„In de meeste landen spelen media een belangrijke rol in het informeren en onderwijzen van de bevolking”, zegt Mohseni. „Maar wij hebben de afgelopen twintig jaar ook geholpen sociale verandering teweeg te brengen. Door Afghanen bloot te stellen aan nieuwe manieren om dingen te doen. Van iets heel basaals zoals hoe ze hun huis kunnen inrichten, tot complexe dingen als intellectuele bescheidenheid en het aanmoedigen van debat.”

Afghanistans bloeiende en – nu nog – vrije pers is een van de ingrijpendste veranderingen sinds de Taliban in 2001 ten val kwamen. Maar in de studio’s van zenders als TOLOnews hangt deze dagen een bedrukte sfeer. Want hoeveel ruimte is er nog voor kritische verslaggeving? Mensen die eerder aanslagen op collega’s richtten, staan nu voor hun studio’s op wacht.

„Het is een ontregelende ervaring”, zegt Mohseni via Zoom. Zelf zit de topman in Dubai, waar het hoofdkantoor van de Moby Group staat. Vanuit daar staat hij non-stop in contact met zijn collega’s in Kabul, de belletjes slechts onderbroken door interviewverzoeken en tweets die hij met grote vaart de wereld in stuurt. Ook deze ochtend schiet zijn blik steeds naar zijn telefoon.

U liet entertainmentprogramma’s na de inname van Kabul meteen tijdelijk schrappen uit voorzorg. Kunnen uw nieuwsverslaggevers nog werken als voorheen?

„Vooralsnog kan dat nog redelijk. De Taliban zijn druk bezig hun greep op het land te consolideren. Ook proberen ze de internationale gemeenschap ervan te overtuigen dat ze de juiste partners zijn. Ze hebben nu nog niet echt de ruimte zich met media bezig te houden, denk ik. Maar ze zullen zeker restrictiever worden. De vraag is: hoe restrictief?

„Op dit moment is ons grote dilemma dat veel van onze mensen bang zijn nog een programma te presenteren. We hebben verslaggevers die op het vliegveld staan, omdat ze het land proberen te verlaten. Natuurlijk helpen we hen weg te komen, tegelijkertijd schaadt dat ons bedrijf. De afgelopen 36 uur heb ik twaalf nieuwe verslaggevers en presentatoren moeten aannemen.”

Het is een treurige geschiedenis die zich herhaalt, zegt de mediabaas, terwijl hij zijn bril afzet en in zijn ogen wrijft. „Opnieuw verliest Afghanistan haar opgeleide middenklasse. En het pijnlijke is dat het waarschijnlijk opnieuw een generatie zal duren voordat ze weer terugkeren.”

TOLOnews kreeg bezoek van een van de voormannen van de Commissie voor Cultuur van de Taliban. Wat was zijn boodschap?

„Ik denk dat ze onze journalisten wilden geruststellen. En natuurlijk ook het Afghaanse volk. Er is vanzelfsprekend veel nervositeit over wat de Taliban gaan doen met betrekking tot vrouwen, hun recht om naar school te mogen, te mogen werken. Kunnen de media straks nog vrij berichtgeven? Zullen er wraakacties komen van strijders voor wat in de laatste twintig jaar is gebeurd? Die zorgen proberen ze af te zwakken. Het is een charmeoffensief.”

Gelooft u ze?

„Het feit dat ze langskwamen, is een goed signaal. En hun woordvoerder Zabihullah Mujahid heeft in zijn persconferentie de juiste dingen gezegd. Maar we moeten wachten op de regering die ze gaan vormen en het mediabeleid dat daaruit voortkomt. Mujahid zei bijvoorbeeld dat we als media vrij en onafhankelijk zullen blijven, ‘zolang het in overeenstemming is met de sharia’. Alleen; wat wordt hun versie van de sharia?”

Daags na hun inname van Kabul liet een Talibanwoordvoerder zich op tv interviewen door een van uw vrouwelijke nieuwslezers. TOLOnews en de Taliban schrijven geschiedenis, twitterde u. Op wiens verzoek gebeurde dit?

„Wel, we hadden hen uitgenodigd voor een interview en ze kwamen. Toen zeiden we, zij presenteert en zal u interviewen. Dat was oké.

„Het feit dat hij dit accepteerde, was belangrijk. Het is wederom een teken dat dit een ander Afghanistan is. Zelfs de Taliban zijn nu gewend aan vrouwen op televisie.”

Wat wilde u met dit interview tonen?

„Het was in zekere zin om vast te stellen: kijk, het is één ding iets te zeggen, het is iets anders iets te doen. Dit was het type daad dat we van hen nodig hadden als bewijs dat ze het serieus menen over de dingen die de afgelopen dagen zijn besproken. Zoals vrijheid van meningsuiting, is dat iets wat ze respecteren? Respecteren ze vrouwenrechten en vrouwen die bij de media werken?”

In The Washington Post schreef u: ‘Het interview was zonder twijfel ook deel van hun campagne een gematigd gezicht te tonen.’ Waar trekt u de grens in hoeverre u zich hiervoor leent?

„Voor iedere journalist is dat een balanceeract, maar wij doen dit inmiddels al twintig jaar. Met overheidsfunctionarissen, buitenlandse functionarissen en met de Taliban. Mensen komen niet naar onze programma’s als vriendendienst, ze komen omdat ze hun stem willen laten horen. Dat betekent niet dat je hen vrij spel geeft en geen kritische vragen stelt.”

Bovendien, zegt Mohseni, zijn zijn verslaggevers altijd met de Taliban blijven praten. „Ook toen ze ons aanvielen.” Zo ramde in 2016 een Talib met een met explosieven afgeladen auto een minibus van TOLOnews. Zeven van Mohseni’s medewerkers kwamen om. „Iedere Afghaanse familie, iedere etnische groep, iedere minderheid heeft een prijs betaald in deze oorlog. Maar als we de filosofie van ‘oog om oog’ blijven nastreven, eindigen we met een land van blinden. ”

Ook met de gevluchte president Ashraf Ghani en zijn voorganger Hamid Karzai kwamen ze regelmatig in conflict, zegt Mohseni. „Maar toen waren er genoeg checks and balances in het systeem waarmee we ons konden verdedigen. Door naar de rechter te kunnen stappen, naar het parlement, de internationale gemeenschap. Op dit moment zijn we volledig overgeleverd aan de Taliban. Zij zeggen nu de juiste dingen. Hoopvol, maar we hebben dus nog geen garanties. Wie van hen gaat het straks bijvoorbeeld voor het zeggen krijgen? Zijn dat de hardliners of de meer pragmatische Talibs?”

Wat als hun mediabeleid dadelijk voorschrijft dat uw vrouwelijke presentatoren moeten plaatsmaken voor een man?

„Dat is een brug die we pas kunnen oversteken als het zover is. Op dit moment lijken ze vooral te suggereren dat vrouwen bescheidener gekleed moeten gaan. We hebben gevraagd of ze zwart op wit willen uitleggen wat ze bedoelen. Moeten ze hun gezicht bedekken? Wat ik in ieder geval kan zeggen, is dat we op bepaalde normen en waarden die we de afgelopen jaren hebben gepropageerd geen compromissen sluiten.”

Denkt u zelf nog aan terugkeren naar Afghanistan?

„Ik zou graag willen…” Mohseni lacht hulpeloos. „We zijn gesprekken aan het voeren of we garanties [voor zijn veiligheid, red.] kunnen krijgen. Maar op dit moment weten we niet eens wie die garanties dan moet geven. Er is geen politiemacht. Er zijn strijders op straat, maar niemand heeft de leiding.”