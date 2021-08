Onderzoeksraad voor Veiligheid neemt onderzoek beveiliging Peter R. de Vries over

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) neemt het onderzoek naar de beveiliging van misdaadverslaggever Peter R. de Vries over. Dat heeft demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) aan de OVV gevraagd. Eerder was Tjibbe Joustra aangesteld het onderzoek te leiden.

De advocaten van Nabil B., Peter Schouten en Onno de Jong, twijfelden echter aan de onpartijdigheid van Joustra. Hij was eerder hoofd van de voorloper van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Het onderzoek van de OVV moet onder meer antwoord geven op de vraag of de NCTV De Vries had moeten beveiligen, ook al weigerde hij dit zelf.

Na gesprekken met de advocaten van Nabil B., familieleden van de vermoorde misdaadverslaggever en deskundigen heeft Grapperhaus besloten het onderzoek aan de OVV over te laten. Al zegt Grapperhaus dat hij niet heeft getwijfeld aan de „geschiktheid en onafhankelijkheid” van Joustra. „Gezien het grote maatschappelijke belang van het onderzoek naar zijn beveiligingssituatie, hecht ik zeer aan een breed draagvlak voor het onderzoek”, zegt Grapperhaus.

Impact op rechtsstaat

Vorige week bleek uit een gezamenlijke publicatie van Der Spiegel en NRC dat zowel de politie als Peter R. de Vries een week voor zijn dood zijn geïnformeerd over een verdachte man die achter De Vries aanliep toen hij van de studio van RTL Boulevard naar zijn geparkeerde auto liep. Die informatie heeft voor zover bekend niet geleid tot extra beveiliging voor De Vries. En eerder deze week riep de Tweede Kamer de minister op om definitieve beslissingen over het onderzoek naar de beveiliging van De Vries pas te nemen na een Kamerdebat over de tragische dood van de misdaadverslaggever.

De OVV heeft nu de opdracht gekregen om alle drie de moorden die samenhangen met de rol van Nabil B. als kroongetuige in het Marengo-proces te onderzoeken. Bovendien mag de OVV zijn eigen onderzoeksvraag formuleren en heeft de Onderzoeksraad niet alleen een lange staat van dienst maar ook veel bevoegdheden die horen bij de status van een onafhankelijke onderzoekscommissie.

Gezien de gevolgen van de moorden op de broer van de kroongetuige en zijn adviseurs Wiersum en De Vries en de impact daarvan op de rechtsstaat lijkt het onvermijdelijk dat het onderzoek verder gaat dan de beveiliging van de drie slachtoffers, maar ook zal gaan om de vraag of en, zo ja, hoe er moet worden omgegaan met de beveiliging van kroongetuigen en hun familie voordat er een deal wordt aangegaan. Bronnen binnen het Openbaar Ministerie en de advocatuur vinden het van belang dat die vraag bij een onderzoek naar de drie moorden in relatie tot de kroongetuige in Marengo wordt onderzocht.