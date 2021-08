OM doet onderzoek naar antisemitische graffiti over Berghuis

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag een onderzoek ingesteld naar antisemitische graffiti over voetballer Steven Berghuis. De aanvaller stapte in juli over van Feyenoord naar Ajax, waarna hij ernstig bedreigd werd. In Rotterdam verscheen een antisemitische muurschildering, waarop Berghuis afgebeeld stond met een keppeltje, davidster en enorme neus. Daarnaast stond de tekst „Joden lopen altijd weg”. Het OM noemt de schildering „zeer beledigend”.

Het OM is op zoek naar getuigen en doet een opsporingsonderzoek. De betreffende graffiti werd vermoedelijk in de nacht van 23 op 24 juli gemaakt en is inmiddels verwijderd.

„De vrijheid van meningsuiting en meer specifiek de vrijheid van kunst is een groot goed in Nederland, maar met het plaatsen van een dergelijke schokkende tekening, waarbij een grote groep mensen wordt beledigd en aangezet wordt tot haat, is [...] een duidelijke grens overschreden,” zo motiveert Justitie haar besluit.

De club Feyenoord heeft afstand genomen van de antisemitische afbeelding. „We kunnen niet genoeg benadrukken dat we dit walgelijk vinden”, zei een woordvoerder van de club eind juli tegen Hart van Nederland.

Berghuis kondigde zijn overstap naar Feyenoords aartsrivaal Ajax aan op 12 juli. Daarna werden hij en zijn familie op verschillende plekken bedreigd, soms met de dood. Op 11 augustus deed Berghuis aangifte van bedreiging tegen tientallen mensen.