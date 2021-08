Nog 4 miljoen zoek na overval Amsterdam-Noord

Er is nog 4,2 miljoen euro aan edelmetaal zoek van de gewelddadige overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord in mei dit jaar. De totale waarde van het transport bedroeg zeker 67,3 miljoen euro. Dat bevestigen bronnen rondom het onderzoek aan NRC. Eerder zei de Amsterdamse politiechef Frank Paauw dat de buit volledig terecht was.

Zes verdachten van de overval verschijnen woensdag voor het eerst voor de rechter. Op 19 mei overvielen ze met machinegeweren een geldwagen die geparkeerd stond bij het bedrijf Schöne Edelmetalen. Op de overval volgde een woeste achtervolging door Amsterdam-Noord, die eindigde in een weiland bij het dorp Broek in Waterland. Vijf overvallers werden gearresteerd, eentje kwam daarbij om het leven. Later die dag werd een zesde verdachte gearresteerd op de ring van Rotterdam. Drie verdachten zijn nog steeds voortvluchtig.

Verdachten uit Frankrijk en België

Uit het dossier, zo zeggen bronnen, blijkt dat de overvallers – afkomstig uit Frankrijk en België – zeer goed voorbereid waren. Ze droegen kogelwerende vesten en er lagen walkietalkies klaar in alle vluchtauto’s. De overvaller die overleed in Broek in Waterland werd nét boven zijn kogelwerende vest geraakt. De Amsterdamse politie noemde het naderhand „een wonder” dat er slechts één dode was gevallen.

In de geldwagen lag in totaal voor 67,3 miljoen euro aan edelmetalen, afkomstig uit Duitsland en België.

Woensdag is de eerste inleidende zitting in de zaak, die de naam ‘Yaros’ heeft gekregen. Het Openbaar Ministerie verdenkt de zes verdachten van poging tot doodslag en diefstal met geweld.