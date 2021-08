Luchtvaartautoriteit onderzoekt veiligheid bij vliegtuigbouwer Boeing

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA gaat onderzoeken hoe vliegtuigbouwer Boeing omgaat met veiligheidskwesties. Aanleiding is een recente evaluatie door de FAA, die uitwees dat werktuigbouwkundigen het moeilijk zouden vinden om veiligheidsrisico’s te melden aan de luchtvaartautoriteit. Dat melden Amerikaanse media, waaronder The Wall Street Journal.

Bij Boeing is een afdeling die ODA heet bevoegd om onafhankelijk toezicht te houden op het naleven van de veiligheidsvoorschriften. „De bedrijfscultuur van Boeing lijkt de leden van de ODA-eenheid te belemmeren om openlijk met de FAA te communiceren”, staat in de verklaring van de FAA.

In de enquête van de toezichthouder stelde ruim een derde van de ondervraagde ODA-werknemers binnen Boeing geen veiligheidsproblemen te kunnen melden bij de FAA, zonder inmenging van elders in het bedrijf. Hoeveel werknemers ODA heeft en hoeveel er zijn ondervraagd, is niet bekend. Deze signalen vereisen aanvullend onderzoek, aldus de FAA, die zegt te werken aan het verbeteren van de onafhankelijkheid van de leden van de ODA.

Boeing haalde in 2018 het wereldnieuws na rampen met 737 MAX-toestellen van Lion Air en Ethiopian Airlines. De crashes, met honderden doden, waren veroorzaakt door een niet goed functionerend computersysteem aan boord. Alle 737 MAX-toestellen stonden vervolgens ruim een jaar aan de grond.