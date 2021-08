KvK lekte privéadressen van 1.800 mensen, waaronder van Kamerleden

De Kamer van Koophandel (KvK) heeft de beschermde privéadressen van zo’n achttienhonderd mensen gelekt, waaronder die van Kamerleden van D66, GroenLinks en BIJ1. Dat bevestigt een woordvoerder van de KvK dinsdag aan NRC na berichtgeving door RTL Nieuws.

Een oud-advocaat had toegang tot de gegevens, terwijl hij daar geen recht op had. Zijn identiteit en motief zijn onbekend, evenals of de adressen verder zijn verspreid. De KvK heeft het lek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kamerleden eisen dinsdag opheldering over de kwestie. Sylvana Simons (BIJ1) en Lisa van Ginniken (D66) hebben Kamervragen gesteld om in beeld te krijgen hoe de KvK met privéadressen omgaat.

Een beperkt aantal instanties en beroepsgroepen, waaronder de advocatuur, is geautoriseerd om onder meer privéadressen uit het KvK-Handelsregister op te vragen. De voormalig advocaat heeft zich begin dit jaar laten schrappen uit het advocatenregistrer. In juni vroeg hij echter nog privéadressen op, terwijl hij hiertoe niet meer het recht had.

Naast data over Kamerleden, kreeg hij informatie over leden van onder meer de politieke jongerenorganisatie van GroenLinks en studentenvakbond LSVb. De KvK heeft alle gedupeerden per e-mail over het lek geïnformeerd en hen gevraagd melding te maken van eventuele „ongewone activiteiten” rond het privéadres.

Mogelijk groter lek

In een verklaring schrijft de KvK de situatie te betreuren. De oud-advocaat zou schriftelijk hebben bevestigd dat hij de gegevens heeft verwijderd. Deze persoon blijkt overigens niet de enige te zijn die nog toegang had tot niet-openbare gegevens. Uit overleg tussen de KvK en de Nederlandse Orde van Advocaten blijkt dat zeker 164 oud-advocaten tot voor kort nog geautoriseerd waren beschermde informatie in te zien. Daarvan kregen 92 juristen ook daadwerkelijk privégegevens in handen. „We onderzoeken of daar een risico in zit voor betrokkenen en ondernemen vervolgens eventuele vervolgstappen”, aldus de KvK.

De Kamer van Koophandel heeft maatregelen aangekondigd naar aanleiding van het lek. De autorisaties van andere bevoegde beroepsgroepen, zoals notarissen of deurwaarders, worden „versneld” geverifieerd. Ook zouden de autorisaties van alle bevoegde beroepsgroepen voortaan periodiek worden gecontroleerd.