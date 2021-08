‘Mijn films gaan over mijn diepste angsten, die moeten eruit’

Het gefluister rond horrorfilm Titane zwelt in juli geleidelijk aan tijdens het filmfestival van Cannes. „Uw film kon wel eens de Gouden Palm winnen”, voorspelt Chaz Ebert tijdens de persconferentie. De weduwe van de legendarische filmcriticus Roger Ebert is een goede bekende van juryvoorzitter Spike Lee, die volledig uit zijn dak ging bij de première. Zo opgewonden is Lee over de film, dat hij zich bij de Gouden Palm-ceremonie al direct laat ontglippen dat Titane de hoofdprijs gaat winnen. Een misverstand: de presentator vroeg Lee zijn ‘eerste prijs’ aan te kondigen.

Een onverwachte Gouden Palm voor een extravanganza dat de filmkritiek in Cannes verdeelt – maar leuk en gedurfd, want de rest van de competitie is wat degelijk. Het is de tweede speelfilm van de 37-jarige regisseur Julia Ducournau, die in Titane heldin Alexia (Agathe Rousselle), een stripper, psychopaat en seriemoordenaar, laat bevruchten door een Cadillac. Op de vlucht na een uit de hand gelopen moordpartij vermomt Alexia zich als man, waarna brandweercommandant Vincent Legrand (Vincent Lindon) zijn verdwenen zoon in haar herkent. Een verknipte liefde bloeit vervolgens op tussen vader en zwangere pseudozoon.

Julia Ducournau is een fenomeen: een ravissante, soms intimiderende présence die unieke, heftige films maakt. Titane begon met een terugkerende nachtmerrie waarin ze auto-onderdelen baart, vertelt ze op het dakterras van Club Unifrance te Cannes. „Ik werd steeds badend in het zweet en doodsbang wakker. Maar damn, zo’n sterk beeld! Dat moest ik gebruiken.”

Ducournau kreeg Cannes in 2016 al aan haar voeten met haar debuut Raw (Grave): eerstejaars diergeneeskunde Justine exploreert daar haar ontluikende seksualiteit én haar kannibalisme. Titane is net als Raw een overrompelende film die je bijna fysiek raakt. Maar gingen Ducournaus thema’s sinds haar korte coming-of-agefilm Junior (2011) – seksualiteit en gender, transformatie en body horror – ditmaal niet een beetje met haar op de loop? Of zijn we getuige van een revolutie in de film, zoals David Lynch’ Blue Velvet in 1986?

Julia Ducournau is in Cannes ontspannen, alert en op oorlogspad. Liever een controverse dan lauwe ontvangst, stelt ze in club Unifrance – waarna ze haar nagels in een journalist zet die klaagt dat Amerikaanse feministen – anders dan zij – zulke brave en preutse films maken.

Ducournau, intens starend: „Niemand gaat zo met seksualiteit om als ik. Maar ik maak geen vrouwenfilms of films voor vrouwen. Uw opmerking is bevooroordeeld.”

Journalist: „Nee, ik bewonder uw films juist enorm. Ik constateer alleen een kloof tussen Amerikaans en Frans feminisme…”

„Feminisme heeft allerlei gezichten. We kunnen geen standaard aanleggen, u al helemaal niet.”

„Ik wilde zeggen dat Amerikaans feminisme het leven plat slaat…”

Een pr-type breekt in: „Wilt u nú ophouden met vragen over feminisme?”

Ducournau lacht haar hese lach. „Welnee, ik vermaak me uitstekend!” Verzoenend: „Ik begrijp best wel waar je heen wilt. Wat je bevalt is het losgeslagen karakter van mijn films. Weet je, ze gaan altijd over mijn diepste angsten. Die moeten eruit.”

Horrorkoningin

Julia Ducournau oogt zachter dan vijf jaar geleden, toen ze rond Raw – bij vertoningen in Toronto en Parijs vielen kijkers flauw – het aura van een gothic horrorkoningin cultiveerde: in het zwart, met een soort boksbeugels van zware, metalen ringen rond haar knokkels. Ik zag haar in Parijs vertellen hoe The Texas Chainsaw Massacre haar als zesjarig meisje betoverde, ik hoorde haar in Brussel uitweiden over haar fascinatie voor de medische naslagwerken van haar ouders, een gynaecoloog en een dermatoloog. „Vooral die plaatjes!” En over haar bewondering voor David Cronenburg, de Canadese grootmeester van cerebrale body horror.

Cronenburgs invloed sijpelt ook door in Titane. Alexia, twerkend op de autoshow, is een soort cyborg van vlees en metaal; je denk onwillekeurig aan Cronenburg, met name zijn schandaalfilm Crash, alsmede aan racefilmserie The Fast and the Furious. Ducournau: „Cronenburg is essentieel voor mij, als tiener emancipeerde hij me van wat mijn ouders en de samenleving aanzagen voor kunst en goede smaak. Waar anderen horror zagen, zag ik schoonheid. Ik vond mezelf wel een enorme freak. Enfin, hij legde een fundament, maar hoe hij me beïnvloedt? Je wilt andermans werk natuurlijk niet kopiëren.”

Waar Cronenburg neigt tot kil cerebraal, zijn Ducournaus films uiterst emotioneel. Haar heldinnen zijn monsters: na Justine de kannibaal nu Alexia de psychopaat. „Ik hou van monsters”, zegt ze. „Ze doen Gods werk.” Draaide haar eerdere film rond de fysieke transformaties van de adolescentie, ditmaal lijkt de horreur van het moederschap centraal te staan. Ducournau: „Zwangerschap zou geweldig zijn voor vrouwen, het gaat er zelden over hoe beangstigend, stressvol en pijnlijk het is. Toch gaat Titane voor mij eerder over vaderschap. Alexia wil niet zwanger zijn of leven geven, ze kent alleen doodsdrift. Haar tegenspeler Vincent wil juist beslist een vader zijn. Zijn zorgende, vrouwelijke kant is heel sterk.”

Seksuele archetypes

Het gaat haar in Titane eerder om het „vernietigen van archetypes van gender”, stelt ze. „Ik zet die seksuele archetypes scherp tegen elkaar. Eerst ben je in Alexia’s wereld van modellen op een autoshow. Alles is extreem geseksualiseerd, de vrouwen zijn net zulke objecten als de auto’s waarop ze dansen. De brandweerkazerne van Vincent is het domein van mannelijkheid en viriliteit. Testosteron hangt in de lucht en gespierde lichamen botsen tegen elkaar als in een moshpit. Maar al die genderrollen zijn een rookgordijn, ik vaag ze weg. Let erop hoe ik licht gebruik: heel hard en agressief bij de vrouwen, juist heel soft, teder en roze bij de mannen.”

Hoe Titane zich ontwikkelde? „Ik wilde na Raw een film maken over onvoorwaardelijke liefde. Maar het script ontstond in een duistere tijd, Trump was net president geworden. Dus klampte ik me vast aan het idee van een psychopaat die via de liefde menselijkheid vindt. Daarna werd het punniken. Ik voegde mijn nachtmerrie over het baren van auto-onderdelen toe, kilheid van metaal versus de warme vloeistoffen van het organische leven. De mythe van Gaia en Saturnus die de Titanen voortbrachten: monsterlijke, harde reuzen, destructief en immoreel.”

Een kleine provocatie dan maar? Kan je Titane niet gewoon zien als een metafoor voor genderdysforie, vraag ik haar. Heldin Alexia moordt in een vrouwenlichaam , maar komt tot rust als man. Zoiets als Norman Bates in Psycho toch? Ducournau, met vlammende ogen: „O mijn god! Je wilt me op de kast jagen hè! Op het niveau van psychiatrie getuigt uw opmerking echt van enorme achterlijkheid. Ik deconstrueer seksuele archetypes juist, Titane heeft niets, fucking he-le-maal niets [priemende vinger] met genderdysforie te maken.” Haar gezicht breekt open in een lach. „Nou, tevreden zo?”

Die ‘deconstructie van archetypes’ verloopt wel wat bloedig, erkent ze. Maar geweld is bij haar nooit gratuit. „Wel noodzakelijk. Wat ik u zeg: lichamelijkheid is wat ons verbindt. Kwetsbaarheid en sterfelijkheid, hoe we ons verzetten tegen de tijd en toch doodgaan: op dat niveau begrijpen alle mensen elkaar direct.” Ducournau staat dreigend op. „Hebt u wel eens een klap in uw gezicht gekregen? Dat is een geweldige ervaring. Iedereen die hier zit, begrijpt direct de emotionele impact.” Ze grinnikt, gaat weer zitten. Een klap in het gezicht, dat is haar film al.