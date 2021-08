Jan Six ontkent koper te zijn van door hem ontdekte Rembrandt

Jan Six is nooit de koper of medekoper geweest van zijn Rembrandt-ontdekking Portret van een jongeman. Dat heeft de advocaat van de Amsterdamse kunsthandelaar gemeld in een brief aan Sander Bijl, de collega die hem drie jaar geleden van bedrog betichtte en die Six daarvoor eerder deze maand sommeerde tot het betalen van een schadevergoeding.

Het is een verrassende ontwikkeling in een drama dat internationaal de aandacht trok. Een paar maanden nadat Six zijn sprookjesachtige ontdekking in mei 2018 presenteerde kwam Bijl met zijn verwijt dat Six een afspraak had geschonden om het doek gezamenlijk aan te kopen op een veiling bij Christie’s.

Six kocht het doek met hulp van een Britse investeerder. Dat is wat hij in vele interviews, in allerlei media, heeft beweerd. In NRC, dat destijds het nieuws als eerste meldde, zei hij bijvoorbeeld: „Ik ben handelaar, ik ga het verkopen.”

Op de vraag van NRC aan Six wat dan wel zijn relatie met het Rembrandt-schilderij is, verwijst zijn advocaat naar een ‘mea culpa’ in de Volkskrant. Die krant maakte in oktober 2018 een reconstructie van zijn controverse met Bijl. Six verontschuldigde zich toen voor een aantal „ongerijmdheden” in het boek dat hij over zijn Rembrandt-vondst publiceerde. Dat hij daarin schreef koper te zijn van het schilderij was onjuist, stelde Six toen; een Britse investeerder deed dat. De ongerijmdheden weet hij aan vertaal- en redigeerfouten.

En al die vraaggesprekken dan waarin hij zei de koper te zijn, vraagt Bijl zich af. Handelaren werken vaak met een investeerder, legt hij uit. „Contractueel leg je met een investeerder vast welk percentage van de meeropbrengst voor jou is. Dus misschien ben je officieel niet de koper, je bent wel de eigenaar van een te verwachten toekomstige winst.” Bijl zegt zijn juridische procedure tegen zijn collega voort te zetten.

Weinig waarde

Portret van een jongeman staat naar verluidt nog altijd voor een onbekend miljoenenbedrag te koop. Ernst van de Wetering, de Rembrandt-autoriteit die eerder deze maand overleed, erkende het portret als van Rembrandt. Maar volgens Van de Wetering gaat het om een fragment van een veel groter doek. Hij noemde het een vreemd schilderij van weinig waarde, „iets tussen een Rembrandt en een non-Rembrandt in”.

Lees ook de necrologie van Ernst van de Wetering: ‘Een Rembrandt was pas echt een Rembrandt als hij het zei’

In april beschuldigde nóg een kunsthandelaar Jan Six van het schenden van een aankoopafspraak. Een aantijging waar Six niet op wilde reageren. In een wijd verspreide brief aan vrienden en relaties deed hij die tweede kwestie af als „een fout in de communicatie”. Six keek in de brief terug op de conflicten rond zijn persoon: „Tijdens mijn carrière heb ik fouten gemaakt. Dergelijke incidenten geven mij aanleiding tot nadere introspectie en ik blijf daarvan leren.”