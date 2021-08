Iran bevestigt mishandelingen Evingevangenis na gelekte beelden

Het hoofd van het Iraanse gevangeniswezen heeft zich dinsdag verontschuldigd voor de erbarmelijke omstandigheden in de Evingevangenis in Teheran. Aanleiding zijn maandag door hackers geopenbaarde bewakingsbeelden, waarop is te zien dat bewaarders gedetineerden slaan en over de vloer slepen. Gevangenischef Mohammad Mehdi Hajmohammadi noemt de inhoud van de beelden in een bericht op Twitter „onaanvaardbaar” en schrijft zich te zullen inzetten om de daders „aan te pakken”.

De beelden, waarover nieuwszender Al Jazeera bericht, tonen dat een bewaarder een half bewusteloze, uitgemergelde gedetineerde door de instelling sleept, terwijl andere personeelsleden toekijken. Ook is te zien hoe bewaarders gedetineerden slaan en zijn foto’s gedeeld van piepkleine isoleercellen. De meeste beelden dateren van 2020 en 2021.

De groep die de hack heeft uitgevoerd, noemt zichzelf Edalat-e Ali (‘Ali’s Gerechtigheid’). De naam is een verwijzing naar de schoonzoon van de profeet Mohammed, een imam die door sjiitische moslims wordt vereerd.

‘Marteling vaste praktijk’

De verontschuldigingen van Hajmohammadi zijn een zeldzame erkenning van mensenrechtenschendingen in Iran. Tegelijkertijd heeft hij vooralsnog geen concreet plan gepresenteerd om de misstanden aan te pakken.

De beroerde omstandigheden in de Evingevangenis zijn niets nieuws. Marteling in de instelling is vaste praktijk, concludeerde Amnesty International vorig jaar. Volgens de mensenrechtenorganisatie worden gedetineerden „afgeranseld”, seksueel misbruikt, krijgen ze elektrische schokken en wordt hen medische zorg geweigerd. Ook zouden honderden mensen vastzitten zonder eerlijk proces.

De belangrijkste Iraanse instelling voor politieke gevangen ligt in het Westen al langer onder vuur wegens de erbarmelijke behandeling van gedetineerden. Ook buitenlanders zitten er vast en worden regelmatig ingezet om hun land van herkomst onder druk te zetten. Zowel de Verenigde Staten als de EU hebben de gevangenis op de zwarte lijst geplaatst wegens „ernstige mensenrechtenschendingen”.