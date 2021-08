Iedere dag angst vertaalt zich goed in horror

Zijn naam werd vijf keer voor een spiegel herhaald en nu is hij terug: Candyman. De kinderlokker en moordenaar die in de gelijknamige culthorrorfilm uit 1992 met zijn haak achterstandswijk Cabrini-Green leek te terroriseren. Deze week komt er een nieuwe sequel in de zalen. Een verschil met de eerste Candyman is dat nu regie én hoofdrollen – dus niet alleen die van Candyman zelf – grotendeels in handen zijn van zwarte Amerikanen. Het scenario werd mee geschreven door Jordan Peele, die met zijn horrorkomedie Get Out een ‘Black Horror-renaissance’ startte.

De originele Candyman-film is tegenwoordig een horrorklassieker – tijdens een persconferentie over de nieuwe film noemt regisseur Nia DaCosta zichzelf een enorme fan. Het was de eerste bekende horrorfilm met een zwarte man als titelmonster, een „duistere, romantische anti-held” zoals DaCosta hem omschrijft, en de film kaartte racisme aan.

Zo was schijnbaar monsterlijke verschijning Candyman in de negentiende eeuw eigenlijk een succesvolle kunstenaar, tot hij extreem wreed werd gelyncht omdat hij als zwarte man een relatie kreeg met een witte vrouw. En de film benadrukt hoe de witte, geprivilegieerde promovendus Helen Lyle, die onderzoek doet naar Candyman, wel wordt geholpen als ze de politie belt, maar de bewoners van Cabrini-Green niet.

Tegelijkertijd is er kritiek op de film uit 1992. Candyman raakt immers gefascineerd door Helen, die lange tijd zijn bestaan ontkent, en wil per se met haar „onsterfelijk” worden. Uiteindelijk trekt hij haar zijn wereld in, waardoor haar omgeving denkt dat ze waanzinnig én bloeddorstig is geworden. De originele Candyman-film speelt dus zelf met een variatie op het racistische filmcliché van de zwarte boeman die een witte vrouw komt schaken, bekend uit films als The Birth of a Nation (1915). Bovendien zien we achterstandswijk Cabrini-Green vooral door de ogen van Helen als een plek vol criminaliteit en angst.

Gentrificatie-horror

Dat verwijt zal deze Candyman-sequel niet krijgen. Hoofdrolspelers zijn nu het koppel Brianna (Teyonah Parris) en Anthony (Yahya Abdul-Mateen II). Zij leidt een galerie, hij is een kunstenaar die de Candymanverhalen gebruikt in zijn werk, wat hem net als Helen tot waanzin lijkt te drijven. De actie speelt zich nu vooral af in de galerie en luxueuze lofts die in plaats kwamen van de sloppen van Cabrini-Green. Wat DaCosta de kans geeft om het behalve over racisme te hebben over gentrificatie.

Candyman sluit aan bij andere recente ‘black horror’: verhalen van zwarte makers waarin volop aandacht is voor de zwarte cultuur en ervaringen met racisme, politiegeweld en intergenerationeel trauma. De monsters zijn normaliter wit. De katalysator van deze ‘renaissance’ – zwarte horror is zeker niet nieuw – was het door Jordan Peele geschreven en geregisseerde Get Out uit 2017. De film was niet alleen een doodenge en geestige horrorkomedie, maar maakte de paranoia invoelbaar van zwart zijn in een witte wereld, waar elke politiepatrouille je lelijk kan opbreken. En dat in een jaar waarin onder meer de Black Lives Matter-beweging en de demonstraties in Charlottesville met dodelijke afloop toonden dat racisme zeker geen relict uit het verleden is.

In Get Out gaat een zwarte fotograaf voor het eerst op bezoek bij zijn witte schoonfamilie, die politiek correct overkomt maar zwarte gasten aan lugubere, parasitaire experimenten onderwerpt. De horrorkomedie kreeg de Oscar voor beste originele scenario en was een publiekssucces: de film haalde 255 miljoen op aan de bioscoopkassa’s, terwijl hij gemaakt werd voor 4,5 miljoen dollar.

Peele zette zijn mix van horror en maatschappijkritiek voort in nieuwe projecten. Ook anderen begonnen onder invloed van zijn succes én maatschappelijke ontwikkelingen zwarte ervaringen aan te kaarten via horror, zoals in de series Lovecraft Country (2020) en Them (2021). De eerste serie, waarvan Peele executive producer is, combineert de zoektocht van een zwarte zoon naar zijn vader in het gesegregeerde Amerikaanse Zuiden van de jaren 50 met elementen uit het oeuvre van de (racistische) horrorpionier H.P. Lovecraft. In Them wordt een zwart gezin dat in de jaren 50 verhuist naar een witte wijk geterroriseerd door angstaanjagende visioenen en racistische buren.

In speelfilm Antebellum (2020) zien we zangeres Janelle Monáe als een tot slaaf gemaakte vrouw op een uiterst gewelddadige plantage en als een succesvolle hedendaagse activistische schrijfster. Al snel blijkt het Amerikaanse slavernijverleden minder afgesloten dan zowel de schrijfster als de kijkers denken. En nu is er dus een Candyman-sequel.

Uitlaatklep voor angsten

Dat racisme en horror goed samengaan komt „doordat gekleurde mensen – net als vrouwen en gelovigen met een minderheidsreligie – iedere dag met angst rondlopen. Horror is een verleidelijk genre om deze angsten via allegorieën en metaforen te verkennen”, stelt acteur Coleman Domingo tijdens de Candyman-persconferentie. Jordan Peele komt in documentaire Horror Noire (2019) tot een gelijkaardige conclusie. Volgens hem moeten er „uitlaatkleppen” zijn voor angsten om te voorkomen dat „alles wat we onderdrukken er op een nare manier uitkomt”.

In genrefilms is tegenwoordig veel aandacht voor representatie en de wijze waarop geweld in beeld wordt gebracht. Zeker omdat geweld in zwarte horror wordt gecombineerd met zware sociale kwesties als politiegeweld en slavernij ligt het verwijt van exploitatie vlak om de hoek. Zo kon Antebellum, waarin uitgebreid wordt getoond hoe de tot slaaf gemaakte hoofdpersoon wordt mishandeld, op weinig sympathie van critici rekenen. The Guardian schreef dat de film geen coherente maatschappelijke kritiek bevat, noch de catharsis van een wraakthriller brengt en dus eigenlijk de horror van slavernij herleidt tot entertainment. Ook Them kreeg het verwijt ‘vernederingsporno’ te zijn. En dat mag zwarte horror niet zijn.

De makers van de nieuwe Candyman lijken zich hier zeer bewust van. Het beruchte cliché dat zwarte personages zelden levend het einde van een gruwelfilm halen, krijgt in de nieuwste sequel alvast een draai. Het zijn juist witte personages die vaak in een plas bloed eindigen. Ook wordt er gebruikgemaakt van schimmenspel voor enkele gruwelijke momenten. Nia DaCosta is zelf een fan van gore, maar wilde dat ‘slasher-momenten’ in de film echt een fysiek effect zouden hebben op de kijker. „Soms betekent dat geen close-up tonen van hoe iemands darmen uit zijn lijf worden gehaald, maar langzaam met de camera achteruit deinzen terwijl de horror verderop plaatsvindt.”

