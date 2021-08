Het recht in een gezin te leven behoort de burger toe, niet de Staat

Wat is een gezin eigenlijk, wat is ‘familieleven’ en wie mag daar wel en niet een beroep op doen? De vraag is aan de orde met dank aan wat het rampgebied in de rechtsstaat genoemd mag worden – het vreemdelingen- of migratierecht. Het bereiken van veiligheid, van een toekomst door de honderdduizenden ontheemden, zorgt voor dilemma’s waar nauwelijks meer beschaafd op wordt gereageerd. Er is sprake van wegkijken, negeren, afschuiven dan wel het zo krenterig mogelijk uitvoeren van richtlijnen waarin het vreemdelingenrecht bindend is geregeld. Dit alles zodat de burger van Fort Europa niet in zijn gelukzalige staat van hypocrisie en zelfzucht wordt gestoord.

Intussen verdrinken er duizenden in de Middellandse Zee, stranden er tienduizenden in miserabele omstandigheden in kampen, zelfs bínnen de Europese Unie. En maken Europese grenswachten zich schuldig aan illegale pushbacks. Dit maakt van de hooggestemde humanitaire beginselen uit het vluchtelingenverdrag een farce. Op EU-niveau is de impasse hardnekkig en langdurig – tien dagen vóór de val van Kabul en de exodus, bepleitten tien EU-bewindslieden, onder wie staatssecretaris Broekers-Knol (VVD, migratie), nog het uitwijzen van Afghanen vooral dóór te zetten.

De kloof tussen regel en praktijk groeit bijna dagelijks – met het recht als schaamlap voor een opportunistisch bestuur. De misstand van de dag betreft het recht op gezinshereniging met de eigen ouders voor alleenstaande minderjarige migranten – dat blijkt door het kabinet onlangs te zijn ingeperkt.

Dit recht op ‘family life’ is niet zomaar iets. Het is een grondrecht – iets waar de Staat in principe nooit aan mag komen. Inbreuken mogen alleen bij wet en alleen als dat ook echt nodig is ‘in een democratische rechtsstaat’. Mogen leven in een gezin is dus iets van de burger zélf en geen gunst of voorrecht. Juridisch betekent het de erkenning van het gezin als meest herkenbare sociale eenheid, als waarde. Directe verwantschap is het uitgangspunt. Het recht op (wederzijdse) omgang is erop gefundeerd, net als het ouderlijk gezag. Gezinsleven staat juridisch als een huis en wordt ook geëerbiedigd. Behalve kennelijk voor minderjarige migranten. Dan mag het wel een onsje minder. Dan is een onbekende verre tante of neef genoeg. Die migrant verspeelt dan het recht op een vader en moeder.

Mag je wanhopige vluchtelingen tegenwerpen dat ze hun kinderen vooruit sturen? Nog vorige week arriveerde een 11-jarig Syrisch meisje alleen op Utrecht CS, met koffertje. Zij was in humanitaire zin het spiegelbeeld van de geïntegreerde Armeense migrantenkinderen Howick en Lily in 2018 die uitgezet zouden worden. Ook tegen een gearriveerde 11-jarige Syrische mag geen nee worden gezegd. Althans niet in een rechtsstaat die z’n eigen waarden serieus neemt, óók dat recht op vader en moeder. Zij is het voldongen feit ten voeten uit. Anders verandert Nederland in een hardvochtige dystopie, dat het volgens sommigen al is. Na de Toeslagenaffaire publiceerden vier vreemdelingenjuristen een zwartboek. Hun conclusie: er is hier sprake van excessief formalisme, het wegzetten van mensen als oplichters, een onbuigzame IND die de menselijke maat niet kent en een rechterlijke macht die (te) terughoudend beoordeelt.

Politiek heeft de staatssecretaris wat uit te leggen. Ook de bestuursrechter kan nog corrigeren. Bij de Raad van State is na de Toeslagenaffaire een meer ‘responsief bestuursrecht’ beloofd – er zijn tekenen dat er eerder zal worden ingegrepen bij onevenredige schade door overheidsbesluiten. Er valt nog wat te redden.