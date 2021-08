Dus dit weekend nam ik de neven (15 en 13) mee richting hun grootouders, om nog even een bezoekje in de buitenlucht mee te pakken voordat de scholen weer begonnen en de volgende coronagolf door het land zou stormen. Waar de oudste gewoonlijk aan een stuk door aan het dollen is met zijn grootvader (84) en de ene na de andere grap maakt over diens enorme flaporen (de neef vroeg hem de laatste keer of hij er Al Jazeera mee kon ontvangen), was hij nu opvallend stil. Toen ik de tuintafel dekte en de neven nog even gingen voetballen, schoot mijn vader me verontrust aan.

„Hij praat de hele tijd met twee woorden tegen me”, fluisterde hij. „Is hij wel in orde?”

Ik maakte me ook zorgen. Gewoonlijk begroet hij mijn vader met: „Heej Flappie.” Vandaag was het een plechtig: „Dag grootvader.”

Op het voetbalveldje nam ik de neef even apart.

„Opa wil even weten of je een hersenschudding hebt”, zei ik.

„Ik? Nee, hoezo?”, vroeg hij achterdochtig.

„Waarom doe je dan zo afstandelijk?”

Hij worstelde even voor hij toegaf.

„Omdat opa doodgaat en ik niet wil dat onze laatste momenten worden verpest door stomme grappen.”

„En je denkt dat praten als een ober daarvoor de oplossing is.”

Hij haalde zijn schouders op.

„Er is gewoon een klok gaan tikken sinds hij ziek werd”, zei de neef. „Alles voelt zo beladen als ik bij hem ben. Ik wil dat het leven dat hij nog heeft, zo leuk mogelijk is.”

‘Maar hij vindt het juist fantastisch als je hem pest!”, riep ik. „Echt?!”, glunderde de neef, waarop ik knikte (en maar even vergat dat ik in mijn vaders internetgeschiedenis weleens de zoekterm ‘oorverkleining’ voorbij had zien komen).

Ik nam de neven mee naar huis, waar mijn vader net het eten op tafel zette.

„Heej ouwe”, zei de neef tegen hem. „Is het waar dat jij tegenwoordig douchekoppen gebruikt als oordopjes?”

Mijn vader keek even verward en moest toen keihard lachen. Hij wees met een vork naar het enorme reukorgaan van de neef. „Hebben 5G-demonstranten al geprobeerd om die zendmast van jou in de fik te steken?”, riep hij.

En zo schoten de beledigingen over en weer, werd er steeds harder gelachen, om velgen als oorbellen en scheepsroeren als neusringen, dat je met zulke oren meteen op Tinder voor vleermuizen kon, dat je met zo’n neus de toekomst kon ruiken, het kon niet op, de ene na de andere tik werd uitgedeeld.

Heel even werd er alleen maar gelachen. Heel even was er niets aan de hand. Bestonden er alleen maar mislukte in plaats van zieke lichaamsdelen.

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.