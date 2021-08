Geheugendetectives in Miami na een klimaatcatastrofe

Het water loopt door de straten van Miami in Reminiscence, dat zich na een verwoestende oorlog en een klimaatcrisis in de nabije toekomst afspeelt. De haves bezitten dure huizen op hoge gronden, de have-nots hebben pech en krijgen natte voeten of erger. Voormalig oorlogsveteraan Nick en zijn cynische partner Watts werken als geheugendetectives in een verlaten bankgebouw waar ze mensen op bezoek krijgen die via een soort tijdmachine hun (blijkbaar vergeten) dierbare herinnering herbeleven of in hun geheugen kunnen zoeken waar ze de huissleutels toch hebben gelaten.

Als de mysterieuze Mae zich meldt, raakt Nick door haar geobsedeerd, waarna zich een ingewikkeld misdaadverhaal ontvouwt dat niet alleen door Nicks voice-over doet denken aan een film noir. Want is Mae nou een femme fatale of zit het toch anders? En waarom zingt ze de hele tijd het weemoedige Rodgers & Hart-lied ‘Where or When’?

Regisseur-scenarist Lisa Joy (van de tv-serie Westworld) doet haar best iets van Reminiscence te maken. Ze wil iets zeggen over de aard van herinneringen maar komt niet veel verder dan platitudes. En naarmate de film vordert, gaat ook Nicks voice-over vol filmnoirclichés storen. Dan ontwikkelt zich tevens een subplot die niet zo bijster interessant is, maar waarvan de afwikkeling lang op zich laat wachten – het weinig memorabele Reminiscence duurt bijna twee uur. Halverwege slaat dan ook de verveling toe, tegen die tijd is de verrassing over hoe mistroostig Miami er na een klimaatcatastrofe uitziet ook wel af.

Thriller Reminiscence Regie: Lisa Joy. Met: Hugh Jackman, Thandiwe Newton, Rebecca Ferguson, Cliff Curtis. In: 116 bioscopen ●●●●●