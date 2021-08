De Duitse industrie verliest op de EU-markt steeds meer terrein aan China

Groot was eind 2019 het ongenoegen bij Wim van der Leegte, eigenaar van industrieconcern VDL in Eindhoven, toen vervoerder Keolis elektrische bussen voor Oost-Nederland bestelde bij de Chinese fabrikant BYD. En niet bij VDL. VDL is „Europees koploper op het gebied van de elektrificatie”, aldus Van der Leegte in een opiniestuk op de eigen website. „Chinese bussen kosten banen in Nederland.”

Het mocht niet baten: de order ging naar BYD (‘Build your Dreams’). Het onderstreepte dat het huidige China niet alleen meer goedkope elektronica, textiel en plastic speelgoed uitvoert, maar ook hoogwaardige industrieproducten. Het land is een geduchte concurrent geworden voor de Europese maakindustrie.

Ook Duitsland, Europa’s exportkampioen, verliest op de EU-thuismarkt terrein aan China, zo bleek deze week uit een studie van het Institut der deutschen Wirtschaft (IW), een door Duitse werkgevers gefinancierde denktank. In de periode 2000-2019 wist China zijn aandeel in de export naar EU-landen op te schroeven, terwijl het Duitse aandeel terugliep. De Chinezen voerden meer producten naar de EU uit die ingewikkelde productieprocessen vergen, zoals machines, auto’s en vrachtwagens, chemieproducten, systeemtechniek en optische techniek – juist het type producten waar Duitse bedrijven traditioneel sterk in zijn.

In 2000 nam China nog 2,6 procent van de export van hoogwaardige industriegoederen naar EU-landen voor zijn rekening, in 2019 was dit 9,7 procent. Het Duitse aandeel steeg aanvankelijk ook, van 17,5 procent in 2000 naar 19 procent in 2005, maar daalde daarna naar 17 procent. Bij de meeste producten zette de daling pas in de jaren 10 in. Dit ondanks het feit dat de wisselkoers van de euro zich na 2010 juist gunstig ontwikkelde voor de Duitsers: de euro werd goedkoper ten opzichte van de yuan, wat Chinese producten relatief duurder maakte. „Dat maakt de teruggang van het [Duitse] aandeel nog relevanter”, schrijft IW-econoom Jürgen Matthes in het rapport.

Tot dusver bestond in Duitsland het beeld dat de Chinese export naar EU-landen vooral „complementair” aan de Duitse was, schrijft Matthes. Voor zover de Chinezen dezelfde producten maakten als de Duitsers gold de kwaliteit als „duidelijk minder”, waardoor Duitse bedrijven eigenlijk amper concurrentie zouden ondervinden uit China. Dit beeld klopt niet, schrijft Matthes.

Ander misverstand

Hij ruimt ook een ander misverstand uit de weg. Vroeger exporteerde China nog vaak producten die daar waren geassembleerd, maar die (deels) bestonden uit buitenlandse onderdelen. Maar inmiddels zijn Chinese industrieproducten steeds meer van Chinese makelij geworden, schrijft de IW-econoom op basis van data van denktank OESO. Het Chinese exportsucces laat zich dus niet zomaar „relativeren”, aldus Matthes. Lees ook: Brussel wil invloed inperken van ‘valsspelers’ op eigen markt – oftewel: Chinese bedrijven

Verwonderlijk is het allemaal niet, schrijft de econoom, gezien het Chinese industriebeleid. Met het ‘Made in China 2025’-programma wil de Chinese Communistische Partij het land met forse investeringen omvormen van lagelonen-exportland in high tech -industrienatie.

Uit een ander onderzoek, van het Duitse overheidsagentschap Germany Trade & Invest bleek eerder deze maand dat China nu onbetwist wereldleider is bij de mondiale export van machines. In 2020 haalde China Duitsland al in, maar het verschil was miniem. Dit jaar komt de Chinese export uit op 296 miljard dollar, de Duitse op 249 miljard.

Oneerlijke concurrentie?

De razendsnelle Chinese economische opmars roept vaak vragen op over (on)eerlijke concurrentie, een thema dat Matthes ook niet schuwt. Hij noemt de „gedwongen” overdracht van technologie van westerse bedrijven die in China actief zijn, die China vervolgens zelf inzet.

Europa heeft niet alleen te maken met concurrentiedruk van het Chinese staatskapitalisme, Europese bedrijven ondervinden ook veel belemmeringen bij de toegang op de Chinese markt. Die nemen alleen maar toe, schrijft Matthes in een ander artikel eerder deze maand.

De kritische toon richting China van het werkgeversinstituut IW past in het bredere, toegenomen onbehagen in Europa over het ontbreken van een ‘gelijk speelveld’ met China. De EU beschouwt China nu als systemic rival die tegengas verdient. In die zin staat de klaagzang van Wim van der Leegte destijds, over de misgelopen order, niet op zichzelf.