Chinese bedrijven tonen ‘vrijwillig’ hun gulle kant

Ongebreidelde zelfverrijking en onbegrensd kapitalisme hebben hun beste tijd gehad in China. Nu wordt het tijd voor het scheppen van een waar socialistisch paradijs, waarin bedrijven dienstbaar zijn aan het volk en aan de Communistische Partij van China (CPC). Tenminste: als het aan China’s president Xi Jinping ligt.

„Algehele welvaart” is zijn nieuwe motto. Extreme armoede is sinds eind vorig jaar officieel uitgebannen, en de volgende stap is nu een rechtvaardiger verdeling van de welvaart. Xi streeft naar „reguleren van excessief hoge inkomsten, en aanmoedigen van groepen met hoge inkomens en bedrijven om geld terug te geven aan de maatschappij”. Dat zei hij een week terug op een bijeenkomst van het Comité voor Financiële en Economische zaken, een partijcomité dat instructies geeft aan de ministeries.

Zijn opmerkingen blijven niet zonder gevolgen: vooral technologiebedrijven die onder vuur liggen, staken de laatste maanden ‘vrijwillig’ veel meer geld in liefdadigheid dan in de jaren ervoor.

Die gulheid ontstond niet toevallig precies in november vorig jaar. Toen begon de campagne tegen de almachtige techbedrijven met het Chinese verbod op de beursgang van Ant Financial in Hongkong en New York. Ant is een zusterbedrijf van webwinkelgigant Alibaba. Sindsdien kwamen onder meer Tencent, het moederbedrijf van onder meer WeChat, Didi Chuxing, dat taxiritten faciliteert, en maaltijdbezorger Meituan onder vuur te liggen. Daarnaast moet de private onderwijssector, die bijlessen aanbiedt, het ontgelden.

Maar ook hoge partijleden worden aangepakt. Dit weekend werd bekend dat de partij een disciplinair onderzoek start tegen Zhou Jiangyong, partijsecretaris van de stad Hangzhou. Volgens sociale media zou hij met voorkennis aandelen hebben gekocht in ‘een’ bedrijf dat kort daarop in Hongkong naar de beurs zou gaan, zeer waarschijnlijk in Ant Financial.

Het wordt daarmee steeds duidelijker dat de campagne zich niet beperkt tot bedrijven alleen: ook hoge partij- en regeringsfunctionarissen die de opkomst van de privébedrijven hebben gefaciliteerd en daarvan hebben meegeprofiteerd, komen nu onder vuur te liggen.

‘Gouden aandelen’

De snelle opeenvolging van maatregelen wekt in het buitenland de vraag of het nog wel veilig en verstandig is geld te steken in Chinese bedrijven. Wie weet wat de volgende overheidsoekazes brengen op het gebied van nieuwe regels, geboden en verboden.

Het leidde ertoe dat de toptien van Chinese bedrijven die in de VS beursgenoteerd zijn in één week 150 miljard dollar (128 miljard euro) aan beurswaarde verloren. Dat verlies kwam bovenop eerdere grote dalingen van de koersen. In China en Hongkong waren de verliezen nog veel groter: daar verdampte vorige week 560 miljard dollar aan beurswaarde.

Kan dat Xi Jinping dan allemaal niets schelen? Jawel, maar op de langere termijn bekeken is het voor hem van ondergeschikt belang. Het is een offer dat hij bereid is te brengen om zijn socialistische heilstaat naderbij te brengen. Hij wil het kwaad van zelfverrijking, te grote ongelijkheid en corruptie uitroeien, omdat het niet past in een gezond China.

De reden ook gamebedrijven en amusement aan te pakken, is niet alleen omdat het gaat om monopolisten. China moet verlost worden van geestelijke vervuiling. „Het is nodig om de gedeelde welvaart van het geestelijk leven van het volk te bevorderen en om de leidende positie van de socialistische kernwaarden te versterken”, zei Xi tijdens de bijeenkomst van het comité.

Xi wil China’s gehele private sector weer strak onder communistisch gezag brengen. In april kocht een staatsbedrijf een belang van 1 procent in ByteDance, het moederbedrijf van TikTok, een platform voor korte video’s. Dit geeft ze recht op een zetel in de raad van bestuur. ByteDance ontkent dat die zetel is ingenomen. Weibo, een site voor microblogs, heeft ook 1 procent van zijn Chinese aandelen verkocht aan een staatsbedrijf. Dat zit nu in de raad van bestuur.

Mogelijk wil Beijing dit vaker gaan doen: via deze ‘gouden aandelen’ zeggenschap verwerven in privébedrijven. Die zeggenschap heeft de CPC toch al in zekere mate: ook private en buitenlandse bedrijven accepteren verplicht partijcellen in hun organisatie.

Radeloosheid

Dat Xi iets wil doen aan de gapende kloof tussen rijk en arm, is overigens niet verwonderlijk. Die kloof is vrijwel net zo groot als in de Verenigde Staten. De rijkste 20 procent verdient in China meer dan tien keer zo veel als de armste 20 procent. Mogelijk is de echte ongelijkheid nog veel groter. Er circuleert veel zwart, vaak met corruptie verdiend geld.

Xi wil al langer dat de welvaart gelijker wordt verdeeld. Nu zijn er volgens hem zowel te veel superrijken als te veel armen. De nieuwe welvaartsverdeling moet de vorm krijgen van een olijf, met een brede middenklasse.

China’s techmiljardairs merken als eersten de gevolgen van dat beleid. Sinds Didi Chuxing eind juni tegen de wil van de Chinese overheid naar de beurs ging in New York, is het gezamenlijke bezit van ruim twintig van de rijksten onder hen al met zo’n 16 procent gedaald, zo meldde zakenkrant de Financial Times.

Privébedrijven hebben bovendien te maken met een ware zondvloed aan nieuwe regelgeving in een poging van de CPC om ze zo snel mogelijk in een nieuw gareel te brengen.

„Soms krijg ik ’s avonds om tien uur nog berichten van het onderwijscomité”, vertelt de directrice van een privé-opleidingsinstituut in Shanghai per telefoon. „Dan moet ik voor de zoveelste keer weer hele lijsten met gegevens over mijn school invullen.”

Alleen: datzelfde onderwijscomité kan haar nog steeds niet vertellen of en onder welke voorwaarden ze na 1 september open mag. Ze vertelt het met een ondertoon van radeloosheid. Het is namelijk sinds kort niet meer toegestaan om nog privé-bijlessen aan te bieden voor vakken die leerlingen al verplicht op school moeten volgen. Ook is het de bedoeling dat de private onderwijsinstituten veranderen in ngo’s zonder winstoogmerk.

Bescheiden salaris

Het comité dat het nieuwe economische beleid uitdenkt, staat direct onder leiding van Xi als partijsecretaris. Het is het hoogste bestuursorgaan van de CPC: de ministeries kunnen niet anders dan de decreten van het comité uitvoeren.

Xi wijkt met zijn aanpak van de privébedrijven radicaal af van het beleid van zijn illustere voorganger Deng Xiaoping. Die zette veertig jaar geleden een golf van hervormingen in gang door toe te staan dat sommigen eerder rijk zouden worden dan anderen. Dat leidde tot een explosie van privé-ondernemerschap en tot een ongekende groei van de welvaart. Ondernemers als Jack Ma hebben hun succes goeddeels te danken aan het beleid dat Deng heeft ingezet.

Xi hoopt nu op basis van de toegenomen welvaart ook het algemene welzijn te verhogen, onder meer door betere pensioenen en een bredere toegang tot goede gezondheidszorg en goed onderwijs. Het geld om dat te financieren zal niet alleen komen van een hardere aanpak van bedrijven. Ook wordt gesproken over belastingverhoging, en over heffingen op vastgoed en erfenissen. Die kent China tot nu toe niet.

Belasting op vastgoed ligt erg gevoelig. De nieuwe middenklasse, die met veel moeite een huis heeft kunnen kopen, zal niet gelukkig zal zijn met lastenverzwaring. Lastig is ook dat veel vastgoed min of meer illegaal in handen is gekomen van hogere ambtenaren. Die voelen er niet voor om openheid van zaken te geven over hun bezittingen. Ze hebben vaak een flink aantal appartementen, die ze onmogelijk hebben kunnen aanschaffen van hun bescheiden officiële salaris.

Voorteken

Het ligt voor de hand dat er in China de komende tijd hard en publiekelijk zal worden opgetreden tegen rijkdom die illegaal is verkregen, ook als het overheidsbestuurders betreft. Een voorteken daarvan was het eerder genoemde disciplinair partijonderzoek tegen Zhou Jiangyong, de hoogste CPC-baas van Hangzhou. Hij zou de partijdiscipline en de Chinese wet ernstig hebben overtreden, waarschijnlijk met de aanschaf van aandelen Ant Financial met voorkennis. Dat zou gebeurd zijn toen het er nog op leek dat dit bedrijf aan de vooravond stond van een lucratieve beursgang in Hongkong.

Hangzhou is ook de stad van Jack Ma. Daar is Alibaba gevestigd, en de banden met de lokale overheid – die van de gemeente en van de provincie Zhejiang – zijn er van oudsher nauw. Met de zaak tegen Zhou geeft de CPC aan dat bestuurders niet meer wegkomen met al te nauwe banden met privébedrijven.

Bedrijven en bestuurders weten voortaan nog duidelijker wie er de baas is in China: de CPC, niet het grootkapitaal.