Ruimtebedrijf Virgin Orbit van Richard Branson gaat naar de beurs

Het gaat hard met het aantal ruimtevaart- en satellietbedrijven dat via een spac (special purpose acquisition company) naar de beurs gaan. Deze week is het Virgin Orbit, een spin-off van Richard Bransons ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic, die bevestigt binnenkort te fuseren met NextGen Acquisition Corp. II. Met de fusie hopen de bedrijven 483 miljoen dollar op te halen. Het nieuwe bedrijf zal onder de naam Virgin Orbit doorgaan en met de ticker ‘VORB’ een notering op de Amerikaanse beurs voor techaandelen Nasdaq krijgen.

Spacs zoals NextGen zijn in feite bedrijven zonder activiteiten maar met beursnotering, waarmee geld wordt opgehaald om veelbelovende bedrijven over te nemen. Is een bedrijf eenmaal overgenomen of gefuseerd met de spac, dan krijgt het automatisch ook toegang tot de aandelenmarkten. Dit wordt dan ook wel gezien als een sluiproute naar de beurs, omdat tijdrovende processen zoals maken van prospectussen of gesprekken met zakenbanken, niet nodig zijn.

Toezegging 100 miljoen

Boeing, AE Industrial Partners en andere institutionele investeerders zegden toe samen 100 miljoen euro te investeren, alvorens de aandelen door particulieren kunnen worden gekocht als de beursnotering rond is. NextGen waardeert Virgin Orbit op zo’n 3,2 miljard dollar. Eind dit jaar zou de fusie rond moeten zijn.

Het is voor Branson niet de eerste keer dat hij een van zijn bedrijven met een spac naar de beurs brengt. Om in de race te kunnen blijven met concurrenten Jeff Bezos en Elon Musk, haalde hij in 2019 met Virgin Galactic 800 miljoen dollar op door het voor 49 procent over te laten nemen door Social Hedosophia Holdings, opgericht door voormalig Facebook-manager Chamath Palihapitiya.

Ook eerder dit jaar gingen meerdere bedrijven – de ene een raketbouwer, de ander bouwer van satellieten of specialist in satellietdata – via een spac naar de beurs. Komende maanden maken naar verwachting onder meer Planet en Satellogic hun beursdebuut.

Waar Virgin Galactic zich vooral richt op ruimtetoerisme, is Orbit gespecialiseerd in lanceren van kleine satellieten in een baan om de aarde. De lancering van een raket met een of meer satellieten gebeurt met behulp van een omgebouwde Boeing 747 op 10 kilometer hoogte.

Minder overlast en uitstoot

Virgin Orbit propageert deze methode als flexibeler dan de traditionele lanceermethode, met minder geluidsoverlast en koolstofemissies. Het bedrijf zegt hierdoor ook „lanceermogelijkheden te bieden aan tientallen landen die ruimtevaartagentschappen en satellietindustrieën hebben, maar geen lanceercapaciteit”.

Virgin Orbit is nu nog onderdeel van Bransons conglomeraat Virgin Group, met onder meer reis-, toerisme- en retaildochters. Abu Dhabi’s staatsfonds Mubadala bezit een minderheidsaandeel in Orbit. De twee huidige aandeelhouders blijven na de fusie eigenaar voor zo’n 85 procent, aldus Orbit.