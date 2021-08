Duterte wil een 'Poetintje' doen en vicepresident worden

Krijgen de Filippijnen straks twéé Dutertes aan de leiding? Een eerste serieuze stap in die richting is gezet. Dinsdag werd bekend dat zittend president Rodrigo Duterte de nominatie van zijn partij accepteert als kandidaat voor het vicepresidentschap bij de verkiezingen, volgend jaar mei.

Volgens de Filippijnse grondwet mag een president maximaal één termijn van zes jaar dienen. Hoewel sommige critici de president ervoor hadden aangezien om die regel straal te negeren, probeert Duterte met deze omweg van het vicepresidentschap op een legale manier aan de macht te blijven. En zijn dochter Sara Duterte mag zich nog niet officieel hebben gemeld als presidentskandidaat, ze krabbelt sinds enkele weken wel terug van haar eerdere stellige ontkenningen.

De deadline voor aanmeldingen is in de eerste week van oktober. En door haar kandidatuur in de lucht te laten hangen, volgt Sara Duterte de strategie die haar vader ook hanteerde bij zijn verkiezing in 2016: tot op het laatste moment wachten met je melden. Zo kunnen andere kandidaten nog geen actieve campagne tegen je voeren. Sara Duterte volgde haar vader eerder al op als burgemeester van Davao, op het zuidelijk gelegen eiland Mindanao.

De aankondiging dat Duterte voor het vicepresidentschap wil gaan, komt in de Filippijnen niet als verrassing. Hij zei in juli al publiekelijk dat het hem wel wat leek, omdat hij dan opnieuw zes jaar immuniteit zou genieten tegen „die strafzaken waar ze me maar mee blijven bedreigen”. „En daarna stel ik me kandidaat als vicepresident. En dáárna... stel ik me kandidaat als vicepresident.”

Internationaal Strafhof begint mogelijk een zaak wegens Duterte’s war on drugs

Hij doelt onder andere op de zaak die het Internationaal Strafhof in Den Haag waarschijnlijk tegen de Filippijnse regering gaat beginnen. Het gaat om de meedogenloze oorlog tegen drugshandel en drugsbezit die Duterte in 2016 begon. Schattingen van het aantal onwettig gedode inwoners lopen uiteen van enkele duizenden tot tienduizenden. De aanklager van het Strafhof heeft al vastgesteld dat een onderzoek naar misdaden tegen de menselijkheid zin zou hebben en wacht alleen nog op goedkeuring.

Die war on drugs noemt Duterte juist één van de redenen om door te willen gaan: zijn werk is nog niet af, zegt hij. Juridisch deskundigen in de Filippijnen stellen overigens dat de vicepresident geen immuniteit zou genieten – die geldt alleen voor de president.

Politieke steun voor dochter

Of het duo Duterte ook samen campagne zou gaan voeren, is in dit vroege stadium nog onduidelijk. Dochter Sara zegt dat ze zich niet wil aansluiten bij een landelijke politieke partij en zou zich onafhankelijk willen kandideren. Toch hebben meerdere landelijke partijen hun steun al voor haar uitgesproken. De regeringspartij van Duterte heeft dinsdag Christopher ‘Bong’ Go, senator en één van Dutertes rechterhanden, als presidentskandidaat genomineerd. Maar die zei eerder dat hij niet op die kandidatuur zit te wachten.

De Filippijnen verkeren intussen in crisis; corona veroorzaakte de grootste economische recessie sinds de Aziatische crisis in 1998. Na een korte opleving moest hoofdstad Manila opnieuw in lockdown door de snelle verspreiding van de Deltavariant. Bijna de helft van de 110 miljoen Filippijnse inwoners zegt armoede te ervaren en 4,8 miljoen van hen zeggen honger te lijden. Dutertes droom van een beter leven voor zijn landgenoten is door „onvoorziene omstandigheden” verstoord geraakt, zei de president.

Ondanks de misère die veel Filippijnen nu doormaken, en die toch deels aan overheidsbeleid is te wijten, staan president Rodrigo Duterte en zijn dochter bovenaan de meeste opiniepeilingen. Volgens analisten speelt daarin een aantal factoren mee: het gebrek aan geloofwaardige alternatieven voor leiders bij de oppositie, de klare en simpele taal waarvan de Dutertes zich bedienen en de verslechterde vrijheid van meningsuiting, waardoor inwoners zich mogelijk niet eens meer dúrven uitspreken.