Bescheiden Charlie Watts was de ruggengraat van The Rolling Stones

Een van de hardste klappen die drummer Charlie Watts ooit uitdeelde, was een vuistslag midden in het gezicht van Mick Jagger. In een dronken nacht in 1984 had de uitgelaten zanger van The Rolling Stones Watts wakker gebeld en in zijn Amsterdamse hotelkamer ontboden door „waar is mijn drummer?” in de telefoon te schreeuwen.

Watts leek braaf aan het bevel gehoor te geven. Hij meldde zich… én hoe: fris gedoucht, gladgeschoren en onberispelijk gekleed. Maar eenmaal binnen beukte hij Jagger vol in het gezicht en riep ondertussen: „Don’t ever call me your drummer again. You’re my fucking singer!”

Het is een van de zeldzame uitspattingen van de legendarische slagwerker die dinsdag in een ziekenhuis in Londen op tachtigjarige leeftijd overleed. In zijn ruim zestigjarige carrière gold hij als ingetogen eigenheimer die altijd in dienst van zijn band speelde, maar niet met zich liet sollen.

Charles Robert Watts werd op 2 juni 1941 geboren als zoon van een vrachtwagenchauffeur en een huisvrouw. Als puber werd hij gegrepen door de jazz. Terwijl zanger Mick Jagger en gitarist Keith Richards voor elkaar vielen vanwege hun liefde voor Amerikaanse rock- en blueshelden als Chuck Berry Muddy Waters, draaide de jonge Charlie uitsluitend 78-toerenplaten van legendarische ‘jazz cats’ als Charlie Parker en Thelonious Monk.

Smeekbedes

Om samen met zijn boezemvriend, buurjongen en bassist Dave Green, te kunnen meespelen sloopte hij de nek van zijn banjo: op die manier kon hij namelijk makkelijker met brushes op de klankkast trommelen. Die truc werkte, want in 1955 kochten zijn ouders zijn eerste drumstel.

Na in verschillende jazzcombo’s te hebben gespeeld, belandde Watts begin jaren zestig in de rhythm-and-bluesband Blues Incorporated. In die hoedanigheid leerde hij Jagger, Richards en gitarist Brian Jones kennen, die in tegenstelling tot hem nog géén status (en niet onbelangrijk: artiestensalaris) hadden. Toch gaf hij in 1963 gehoor aan hun smeekbedes om te drummen in The Rolling Stones, die samen met The Beatles zouden uitgroeien tot de belangrijkste rockband aller tijden.

Eigenlijk was Watts met zijn stiff upper lip vies van bombast en excessief uiterlijk vertoon

Hoewel Watts zo uitgroeide tot drummer van een van de grootste acts uit de rockgeschiedenis zat hij achter het allerkleinste kitje. Terwijl talloze collega’s uit de rock-’n-roll zich verborgen achter megalomane drumstellen die zo oneindig waren dat ze erin konden verdwalen, bleef Charlie Watts trouw aan zijn elementaire en minimale Gretsch-setje: bassdrum, floor, tom, snare.

Afgezien van wat spaarzame roffels hield hij het achter die trommels zo simpel mogelijk. Drumsolo’s waren verboden, blijven swingen en grooven was het enige wat telde – alles om de andere Stones maar te laten excelleren.

Door die houding ontwikkelde de bescheiden stoïcijn zich tot de koning van het weglaten. Minder was meer en een goede beat slaan betekende al het overbodige schrappen. Typerend is dat uitgerekend zijn enige echte signature move ook juist bestaat uit iets niet doen: waar alle drummers altijd tegelijkertijd op hun snaredrum én hihat slaan, sloeg Watts die bekkenslag opzettelijk over. Hij tilde zelfs uitdrukkelijk één arm omhoog, om met de andere vol op de snare te kunnen uithalen. „Ik haalde mijn hand weg om een hardere back beat te kunnen slaan”, verklaarde hij er zelf over.

Werkpaard

De lessen uit zijn drumuniversum zijn ook van toepassing op de rest van zijn leven. Eigenlijk was hij een anti-rockster, vies van bombast en wars van excessief uiterlijk vertoon. Met zijn Britse stiff upper lip ontpopte hij zich tot werkpaard dat als afgestudeerd grafisch ontwerper ook nog de platenhoezen en podia van The Stones vormgaf.

Terwijl overige bandleden dagen wakker bleven en langdurig jojoden tussen hun rocksterrenbestaan en eenzame afzondering in afkickklinieken bleef Charlie gewoon rustig. Slechts één keer, halverwege de jaren tachtig, dreigde verslaving hem eronder te krijgen. Maar het perspectief van een scheiding met zijn Shirley Ann Shepherd, de liefde van zijn leven met wie hij in 1964 was getrouwd en één dochter kreeg, hielp hem er weer bovenop.

„Rock-’n-roll is ook gewoon werk hoor”, zei hij toen The Rolling Stones hun vijfentwintigjarig jubileum vierden. Daaraan voegde hij droogjes een opmerking toe die onder muzikanten onsterfelijk zou worden en alle glitter en glamour wegvaagden. Een kwarteeuw in een band zitten betekende volgens hem: „Vijf jaar werken en twintig jaar wachten en rondhangen.”