Anthony Hopkins: meester van het reactieshot

De grootsheid van film zit vaak in het kleine, zoals in drama The Father. Een man die net zijn dochter op bezoek heeft gehad en haar nakijkt door het raam. En dan gebeurt er iets op zijn gezicht. Het is maar een kleine blik. Het samentrekken van de ogen alsof het licht hem te veel is. Of er ergens vanbinnen een zekering doorbrandt. Kortsluiting. Vervreemding.

Het was een wonderlijk gesprek. Hij was zijn horloge kwijt. Gestolen dacht hij, door de thuishulp die ze hem zo nodig moest opdringen. Ze vertelde hem dat ze naar Parijs gaat verhuizen omdat ze een man heeft ontmoet met wie ze samen wil gaan leven. Zij? Hij kan het niet geloven. Het is gemeen hoe hij dat zegt. Realiseert hij zich dat? Hij maakt er een grapje overheen: „Parijs? Maar ze spreken daar niet eens Engels!”

De man is oud, over de tachtig. Net als de acteur die hem speelt. Anthony Hopkins, die begin dit jaar toch nog een beetje onverwacht de Oscar voor Beste Mannelijke Hoofdrol kreeg voor zijn rol in The Father. Toch weer een witte oude man in het meest diverse lijstje genomineerden ooit. Bovendien verwachtte iedereen dat de vorig jaar overleden Chadwick Boseman postuum zou winnen.

The Father is een onvermijdelijke film over een onvermijdelijk onderwerp. Wereldwijd heeft ruim 25 procent van de mensen boven de 80 jaar een vorm van dementie. Alleen al deze zomer kwamen er twee andere films over ouderdom en geheugen in de bioscopen, Falling, het regiedebuut van acteur Viggo Mortensen en Supernova, met glansrollen voor Stanley Tucci en Colin Firth. De Franse theatermaker Florian Zeller bewerkte en regisseerde zelf zijn gelijknamige toneelstuk over dementie.

Voor de filmversie koos hij ervoor om het hoofpersonage dezelfde naam te geven als de acteur die hij castte: Anthony. Zodat Hopkins, die bekendstaat als een enorm instinctieve acteur, dicht bij zijn personage kon komen zonder al te veel te hoeven rationaliseren. „Een acteur die oog in oog staat met zijn eigen sterfelijkheid, zoals de hoofdfiguur oog in oog staat met zijn falende geheugen”, zei Zeller over die keuze.

Verdwaald in zijn geheugenpaleis

Hopkins draagt de film. Tegelijkertijd maakt het ingenieuze The Father ook duidelijk hoezeer een goede acteerprestatie het gevolg is van alle andere filmische middelen die kunnen worden ingezet. Art direction in dit geval. Maar daarmee onlosmakelijk verbonden camera en montage. Anthony is verdwaald in zijn geheugenpaleis. In de ene scène wordt zijn dochter gespeeld door Olivia Colman. In een andere herkent hij haar niet. De architectuur van zijn appartement verandert per scène. Hing daar nou net een schilderij? Was daar een deur? Was het aanrecht net opgeruimd?

Zeller, die zijn film geheel in de studio opnam, werkte met verplaatsbare muren en subtiele kleurverschillen. Eerst zie je het niet, want is alle aandacht gericht op Anthony Hopkins en zijn voortdurende gevoel van desoriëntatie en dislocatie. Of op Olivia Colman en haar pijn. Maar ook als toeschouwer voel je dat er niets niet pluis is, zonder daar meteen de vinger op te kunnen leggen. Het dementiedrama wordt een onderhuidse paranoiathriller. Gaat die dochter wel echt naar Parijs? Of wil ze langzaam haar vader gek maken? Wat betekent die blik op háár gezicht als hij het over haar zusje heeft? Is er vroeger iets gebeurd waarvan het maar goed is dat het nu vergeten is?

De ogen van Hannibal Lecter

In zijn nu al meer dan 50 jaar durende carrière heeft de oorspronkelijk in Wales geboren Hopkins vaak rollen gespeeld die zijn vermogen om met één blik te desoriënteren zichtbaar hebben gemaakt. Samen met dat naturel wat hem zo eigen is, heeft dat acteerprestaties opgeleverd die je de rillingen bezorgen. Natuurlijk denken we daarbij meteen aan zijn rol als menseneter Hannibal Lecter in The Silence of the Lambs .

FBI-agente in opleiding Clarice Starling heeft de opdracht gekregen hem in de gevangenis over een nieuwe moordzaak te ondervragen. Zorg ervoor dat hij niet in je hoofd gaat zitten, heeft Starlings supervisor en Lecters nemesis Jack Crawford nog gewaarschuwd. En dan zien we vervolgens precies hoe dat gaat. Dat in iemands hoofd gaan zitten. Zij kijkt. Hij kijkt. De camera kijkt en gaat van een totaal naar een medium naar een close-up. Maar het is nog niet dichtbij genoeg. „Dichterbij”, zegt Hopkins als Lecter als Starling haar identiteitsbewijs naar hem uitstrekt. Zij steekt haar arm uit, de camera gaat naar een extreme close-up en dan gebeurt het. Even iets in die ogen. Is het een zenuwtrekje of een knipoog? Zo gaat dat dus. Vanaf dat moment zit Lecter ook in ons hoofd.

Anthony Hopkins is de meester van het reactieshot. Tien jaar voor The Silence of the Lambs speelde hij de Londense arts Frederick Teves die ‘olifantman’ John Merrick ontdekt op een 19de-eeuwse kermis en zich over hem ontfermt. David Lynch draaide The Elephant Man in expressionistisch zwart-wit, zodat Hopkins’ gezicht als hij ‘het monster’ voor de eerste keer ziet eerst in schaduwen is gehuld, en naarmate de camera dichterbij komt steeds beter zichtbaar wordt, net als zijn blik die een mengeling van afgrijzen en fascinatie verraadt tot een traan van mededogen over zijn wang rolt.

Flashforward naar een van zijn meest recente grote rollen, die van Paus Benedictus XVI in The Two Popes, die door zijn opvolger, de huidige Paus Francisus (gespeeld door Jonathan Pryce) op de hypocrisie van de kerk en de zwijgcultuur rondom de vele misbruikschandalen wordt aangesproken. Twee oude mannen in de tuin van het Vaticaan. Ditmaal moet hij het monster in zichzelf in de ogen kijken. Weer zo’n blik. Het even flitsen van die ogen. Een bliksemschicht van inzicht.

Wat Hopkins in The Father doet is fenomenaal lucide acteren. Er zitten veel scènes in die film die alleen maar met terloopse blikken desoriënteren. Welke acteur kan zichzelf op zo’n manier in de spiegel aanstaren, zonder dat wij zijn spiegelbeeld zien, en ons tegelijkertijd laten weten dat het gezicht dat hij ziet hem alleen nog vagelijk bekend voorkomt?

Zichzelf aankijken, bekijken, maar niet terugkijken? Een blik die zowel naar buiten als naar binnen is gericht. Alsof hij door een ruit staart. Misschien is dat de essentie van het langzaaam verdampende geheugen. Het wordt doorzichtig.

Drama The Father Regie: Florian Zeller. Met: Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss, Olivia Williams, Imogen Poots, Rufus Sewell. In: 61 bioscopen ●●●●●