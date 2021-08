Als kind raakt Alexia betrokken bij een auto-ongeluk, waarna zij een titanium plaat in haar schedel krijgt. Daarbij ontwikkelt zij een obsessie voor alles wat van ijzer en staal is. Geen wonder dat zij als model werkt bij autoshows, met opdringerige mannen die even graag haar fotograferen als de nieuwste bolides. Maar Alexia heeft niet veel op met mensen, resultaat van een onverschillige vader. Zij gebruikt een ijzeren haarpin als dodelijk wapen tegen eenieder die te dichtbij komt, zowel letterlijk als emotioneel.

Als zij voor de politie vlucht, raakt Alexia’s verhaal verstrikt met dat van Vincent, die al tien jaar op zoek is naar zijn verdwenen zoon Adrien. Wanneer Alexia zich voordoet als Adrien ontwikkelt zich een merkwaardige maar uiteindelijk ontroerende verhouding tussen de zwijgende Alexia/Adrien en de beschadigde brandweercommandant Vincent.

Alles is vloeiend en maakbaar in Titane: het lichaam, identiteit, sekse maar ook filmgenres. De tweede film van Julia Ducournau (Raw) gaat ver voorbij denken in binaire opposities als man-vrouw. Als zodanig is Titane een ‘queer’ film, in zowel de nieuwe als oude betekenis van queer. Het is een ‘vreemde’ film waarin grenzen niet tellen en fluïditeit de norm is. Zo verandert het lichaam van Alexia als zij in een gedenkwaardige scène met een auto copuleert tot iets wat tussen mens en machine ligt, worden man-vrouwverschillen opgeheven en doet het er voor Vincent weinig toe of Alexia echt zijn verdwenen zoon is. Ook mannelijkheid is maakbaar: Vincent spuit zichzelf dagelijks in met steroïden. Een mannelijkheid die bedreigend is getuige meerdere scènes, waaronder eentje met drie jongens in een bus die een vrouw intimideren.

Lees ook een interview met regisseur Julia Ducournau over ‘Titane’: ‘Mijn films gaan over mijn diepste angsten, die moeten eruit’

Ook in vorm is Titane onnavolgbaar, van een schitterend, (ook weer) vloeiend steadicamshot dat Alexia volgt op de autoshow tot meerdere memorabele dansscènes waarbij Adrien met Vincent danst. Fraaie scènes die eerder breekbaar en intiem zijn dan erotisch. Dan heeft Alexia eindelijk de zorgzame vader die zij verdient.

Horror Titane Regie: Julia Ducournau. Met: Agathe Rousselle, Vincent Lindon, Garance Marillier. In: 45 bioscopen ●●●●●